李在明支持率跌至30%　首爾房價飆升與邊境地雷引爆執政危機

韓國總統李在明執政一年四個月，蜜月期消退，施政支持率跌至30%左右。民眾對政府的評價，已從最初的期待轉向對實際成效的嚴格檢驗。首都圈房價高企引發民怨，對朝緩和路線又因朝鮮拒絕對話和非軍事區地雷事件而備受質疑，頻繁通過社交媒體發聲的「社媒政治」也引發爭議。從民生治理到治國溝通，李在明政府正面臨內外交困的雙重考驗。



韓國蓋洛普10月9日公布的民調顯示，總統李在明施政正面評價為37%，負面評價為51%。在給予負面評價的受訪者中，不滿房地產政策者以18%居首，其次是國防及對朝安全政策（15%）、檢察機關改革（8%）。

其他民調也反映類似趨勢：Realmeter民調顯示李在明支持率降至35.2%，全國指標調查（NBS）的負面評價則升至50%。

房地產政策是李在明政府當前最棘手的內政課題之一。李在明上任後將打擊房地產投機列為施政重點，多次強調必須遏制足以「危及國家」的投機行為，並承諾兌現讓韓國擺脫「房地產投機共和國」的誓言。

汲取前任政府依賴稅收調控卻未能平抑房價的教訓，李在明政府執政初期優先採取金融監管措施，自去年6月起陸續收緊購房貸款和擴大房地產交易管制區域。

然而，接連出台的硬性調控並未扭轉首都圈房價的上漲趨勢。國土交通部今年7月公佈的數據顯示，李在明執政首年首爾公寓價格累計上漲11%，漲幅甚至高於前總統文在寅執政首年的8.2%。

最大在野黨國民力量批評，首爾公寓價格已連續87周上漲，政府不斷加強管制反而導致市場可售房源減少，加重了普通民眾的購房負擔。近期，首爾多個過去房價相對低廉的地區，84平方米標準戶型公寓的平均售價突破20億韓元（約191萬新元），令不少普通家庭望而卻步。

專家：隨着房價攀升 買家產生錯失恐懼症

房地產專家指出，貸款與交易限制雖然抑制部分投資需求，卻難以消除實際自住需求。隨着房價攀升，買家普遍產生「錯失恐懼症」（FOMO），紛紛提前入市，並將目光轉向價格相對較低的邊緣地區。

這種「氣球效應」在首爾表現得尤為明顯：首爾25個行政區中，高價公寓集中的江南、瑞草、松坡及龍山四區房價小幅回落，其餘21區卻持續上漲，顯示購房需求正向周邊轉移。

30歲上班族金世璡便是其中一例。他原定明年2月結婚，因擔心房價繼續上漲而決定提前置業。由於首爾市區房價遠超預算，他最終轉往鄰近的京畿道九里市，利用首次購房優惠貸款買一套89平方米的公寓，貸款比率高達房價的七成。

2026年9月22日，韓國總統李在明在美國紐約聯合國總部向第81屆聯合國大會發表演說。（Reuters）

金世璡告訴《聯合早報》：「政府接連出台調控措施，房價卻不跌反漲。我每逢周末四處看房，熱門房源連看房都得排到第七位。好不容易看中一套，過幾天就發現已經賣出。」

雖然提前置業暫時緩解了焦慮，沉重的月供讓他倍感壓力。他無奈地說：「婚還沒結就得開始還房貸，但如果現在不買，又怕以後更買不起。」

年輕人擔心買不起房，部分長期持有自住房產的老年人則面臨另一種困境：房產雖大幅升值，卻面臨越來越重的持有稅負。

75歲的張英順在首爾龍山區一套約150平方米的公寓住了26年。當年她傾盡積蓄並背負貸款才買下這套房子，如今市值雖已翻了數倍，但不斷增加的持有稅與未來出售所須繳納的資本利得稅，讓退休後的她倍感壓力。

根據擬議中的稅制改革方案，高齡及長期持有高價住宅業主的綜合房地產稅抵免額設有上限，未來幾年將進一步調低，這引發許多退休業主的恐慌。

張英順說：「住了26年的房子，如今政府卻把我當成投機者。退休老人哪來那麼多錢繳稅？我不想離開住了大半輩子的家，但政府的政策似乎在逼我們搬家。」

如果說房地產政策考驗的是民生治理，對朝與安保路線則關乎更複雜的國家安全。

執政一年多來，韓國持續向朝鮮釋放善意，卻未換來平壤的積極回應。平壤不僅加速擴充核武庫，近期非軍事區（DMZ）地雷爆炸事件更讓李在明政府的對朝緩和路線面臨嚴峻考驗。

9月21日，韓國陸軍第25師官兵在西部前線開闢巡邏偵察路線時，接連發生兩次地雷爆炸，造成三名官兵受傷。

韓軍與聯合國軍司令部現場調查確認，爆炸地點均位於軍事分界線（MDL）以南，現場發現了疑似朝軍埋設的反步兵地雷。韓軍判斷地雷是人為埋設，要求朝鮮道歉並採取負責任的措施。

非軍事區地雷事件發酵 對朝緩和路線備受質疑

然而，軍方直到事發六天後才展開正式現場調查，這一延誤引發了政治爭議。在野黨質疑政府是為了避免影響李在明在聯合國發表韓朝和平構想而有意延遲調查。青瓦台則堅稱調查安排基於軍事現場研判。

隨後，李在明在國軍節活動上強調最可靠的安全是創造「無需戰爭的和平」，卻將地雷爆炸表述為「意外事故」，再次引發在野黨批評政府淡化朝方責任。

朝鮮不僅拒絕道歉，金與正更指事件是韓方「自導自演」。朝鮮外交部也否定調查結論，並警告若韓國侵犯其領土將予以強力反制。

地雷事件讓許多軍人家屬深感不安。兒子正在前線服役的李秀美（53歲）受訪時說：「看到一名營長因踩中地雷截肢的新聞非常痛心，仿佛事故就發生在自己家人身上。政府至今未採取有效措施，統一部長鄭東泳甚至說，難以認定朝鮮埋雷屬於蓄意攻擊，這種態度讓人十分憤怒。」

地雷事件不僅加劇韓朝緊張局勢，也引發韓國學術界與輿論對現行對朝政策的不同評價。

時事評論員陳重權分析指出，李在明的對朝政策正陷入兩難。金正恩已放棄統一目標，將韓朝關係界定為「敵對的兩個國家」，並通過修憲確立這一立場。面對朝鮮政策的根本轉變，韓國必須重新審視緩和路線。

他認為，雖然官方口頭表達強硬，但邊境對朝擴音器等施壓手段已被撤除，實際反制手段有限。

韓國非政府組織朝鮮人權市民聯盟理事長金錫雨指出，無論對朝策略如何調整，涉及國家安全都必須堅守原則，不應過度顧忌朝鮮反應，當務之急是全面加強自主防衛能力及韓美聯合防務機制。

慶熙大學教授安炳鎮則持不同看法。他認為，不宜因單一安全事件便否定緩和政策。儘管政府在地雷事件初期的信息發佈不夠順暢，但隨後已明確表達強硬立場，整體應對逐漸恢復秩序。

對朝緩和路線受到質疑之際，部分輿論也重新關注李在明過去涉及的「雙鈴集團對朝匯款案」，質疑這起尚未審結的案件是否影響他的對朝政策判斷。

根據檢方指控，雙鈴集團2019年涉嫌代當時由李在明擔任知事（相當於中國的省長）的京畿道向朝鮮支付800萬美元（約1026萬新元），其中500萬美元涉及智慧農場援助項目，另300萬美元被指用於安排李在明訪朝。李在明否認指控，案件在他就任總統後暫停審理。

時代精神研究所所長嚴敬榮分析認為，李在明試圖以「和平還是戰爭」的框架處理韓朝問題，但在雙方難以恢復對話的情況下，若過度依賴緩和路線，可能加深部分民眾對政府外交安保政策的不滿。

韓國前外交部朝核大使李容濬也在《文化日報》發表評論指出，過去韓朝對話往往伴隨大規模經濟援助，但在聯合國對朝制裁持續實施的情況下，韓國已難以提供足以吸引平壤重返談判桌的經濟誘因。

他認為，韓國應保持對話大門敞開，但和平不能僅靠單方面讓步取得，而必須建立在實力、原則與互惠基礎上。

從房地產調控難以迅速平抑房價，到邊境安保突發事件引發的信任危機，兩項政策雖涉及截然不同的領域，卻共同揭示了李在明政府面臨的治理難題：如何將宏大的政策目標轉化為民眾看得見、感受得到的成果。

在支持率徘徊於三成低位之際，縮小政策承諾與現實成效之間的落差，正成為李在明執政第二年的核心課題。

第39屆LAWASIA年會在韓國揭幕，韓國總統李在明發表講話。（香港律師會Facebook圖片）

上任16個月逾千條貼文 「爽快哥」成也社媒敗也社媒

韓國總統李在明上任約16個月，在社交媒體平台X累計發佈逾千則貼文，平均每天超過兩則。昔日助他積累政治聲望、展現親民形象的「社媒政治」，如今卻因頻繁介入政策爭議、引發執政陣營內部意見分歧而備受質疑。

據韓國《時事周刊》統計，從去年6月4日李在明就職至今年10月7日的491天內，他的官方X賬號共發佈1032則貼文，平均每天約2.1則，內容涵蓋施政宣傳、政策說明及反駁媒體報道等。

從城南市長、京畿道知事到最大在野黨領袖，社媒一直是李在明重要的政治溝通工具。他善於繞過傳統媒體，直接向公眾闡述立場，這種直言不諱的溝通風格甚至曾為他贏得「爽快哥」的稱號。然而，這套溝通模式在入主總統府後卻逐漸引發爭議。

隨着施政支持率下滑，李在明曾採納親信建議，降低社媒使用頻率，但近期又恢復高頻發文。僅10月3日至5日連假期間，他就發佈了近20則貼文，其中5日一天多達10則，內容涉及房地產調控、民生政策及檢察改革。

他不僅通過社媒宣傳政策，也親自回應批評，甚至轉發支持者貼文與反對意見直接交鋒。

傳統政治慣例中，總統在重大政策爭議中通常保持相對中立或宏觀視角，具體政策攻防多由幕僚或執政黨黨團出面協調。

如今李在明親自下場發文交鋒，不僅使總統直接置身於政治攻防的第一線，也大大壓縮了幕僚與執政黨的緩衝協調空間。

在野黨議員趙恩禧在國政監察中批評，總統的社媒賬號不應淪為表達個人情緒的工具，並要求幕僚建議總統減少發文。

執政黨內部則存在不同聲音。部分議員認為，通過社媒直接向民眾說明政策原委是透明溝通的體現，僅因支持率波動就否定社媒溝通並不公正；但也有資深議員指出，總統言論代表國家權威，分量與普通政治人物截然不同，親自捲入日常政治泥潭是否妥當值得商榷。

總統若頻繁使用社媒 易干擾正常行政決策

慶北大學行政系教授吳正一受訪時指出，李在明頻繁通過社媒直接與民眾溝通，某種程度上與美國總統特朗普的政治風格相似。不過，國家元首的賬號也可能由幕僚團隊協助運營，並非所有貼文都出自總統本人。

時事評論員陳重權則認為，社媒並非正式的行政指揮渠道。若總統頻繁通過社媒平台釋放政策信號或個人傾向，可能導致文官系統不再嚴格依循正式的行政公文與法律程序，而是試圖通過揣摩總統的社媒貼文來捕捉政策風向，這容易對正常的行政決策秩序造成干擾。

韓國政壇不少人將李在明高頻發文的現象，與前總統尹錫悅執政初期的「每日簡約記者會」相提並論。

尹錫悅上任後每天在上班途中接受記者提問，原意是加強溝通，卻因多次失言引發爭議，最終停止這一做法。

政治分析師尹泰坤認為，在房地產等重大民生政策難以在短期內見效的情況下，總統首要任務是恢復民眾對施政的穩定感與信任。若頻繁通過社媒發表引發爭議的言論，反而可能加劇民眾的焦慮與不安。

儘管面臨質疑，李在明堅持社媒是他與國民直接溝通的重要渠道。他曾說，過去面對傳統媒體的批評與攻擊時，正是社媒讓他得以直接說明立場；社媒也是支撐他一路走向總統大位的重要力量。

從在野政治人物到國家元首，李在明的身份已經發生根本變化。社媒固然可以讓總統迅速傳遞政策立場、直接回應民意，但也極易模糊個人表態與政府正式決策之間的界限。

昔日用於凝聚支持者的「社媒政治」，如今能否轉化為穩定施政、凝聚社會共識的治國工具，正考驗着李在明的智慧，進而決定他政治生涯的浮沉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

