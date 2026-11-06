美國就業不景氣　普林斯頓博士寄2300份CV仍失業　淪寄居父母地庫

來自美國鹽湖城的韋斯（Jack Weis）喜歡開玩笑，稱自己只是個住在父母家地庫的失業者。韋斯自2024年從普林斯頓大學獲得化學工程博士學位以來，已經寄出超過2300份履歷。然而，他至今仍未能找到一份穩定的正職。有經濟學家形容現時美國勞動市場正處於「低招聘、低解僱」（low hire low fire）的環境。



據《華爾街日報》報道，韋斯最初申請企業的科研工作，以及在國家實驗室的博士後獎學金。

2026年9月18日，圖為美國普林斯頓大學校園。（FB@Princeton University﻿）

之後，韋斯擴大了求職範圍，開始申請軟件工程和其他職位。最終，他連申請食品加工類的工作都碰壁，包括一家販售冷凍蟹餅的公司。

有一段時間，韋斯獲得一份兼職，利用自己的專業知識（包括工程和流體力學）來訓練企業的人工智能系統，但就連這份工作最後也無疾而終。

報道指，在對全美50個州的數十位受訪者進行採訪後，韋斯的經歷反映出過去幾年，當前勞動市場經歷的嚴寒，經濟學家稱之為「低招聘、低解僱」的環境。

韋斯的父母都是醫生，他以最優等成績畢業於萊斯大學（Rice University），並於2018年進入普林斯頓大學攻讀博士學位。諾貝爾委員2024年頒發物理學獎時，曾引用韋斯對冰形成的研究。

新冠疫情期間，美國企業曾一度瘋狂招募應屆畢業生，但疫情過後，企業紛紛縮減招聘規模，韋斯剛好趕上就業市場開始轉壞的時機。

韋斯研究的是化學原理和分子相互作用，他原本的目標是在製藥公司從事科研工作。然而，雖然他寄出了大量履歷，卻大多石沈大海，只有少數幾份收到拒絕信。

其後，韋斯擴大了求職範圍，不僅在地域上，也在行業上。他透過招聘網站寄出數百份求職信和履歷，但往往連面試的機會都沒有。

今年1月，韋斯透過一間名為Mercor的初創公司找到一份時薪70美元（約549港元）的工作。 Mercor是一間專門聘請各領域專家訓練人工智能的公司。

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

Mercor 在2025年的估值曾高達100億美元（約780億港元），曾與OpenAI和Anthropic等公司合作。它聘用的自由工作者涵蓋天文學、創意寫作、法律和投資銀行等各個領域。

在Mercor的每次輪班中，韋斯的工作是提出一些有關化學工程的問題，並將這些問題輸入到一個大型語言模型中。AI平台會按照韋斯的提問生成答案，然後由韋斯評估這些答案並嘗試改進。他有時每週工作20小時，有時只有4小時。

有那麼幾天，那位身份不明的客戶沒有安排韋斯的工作。這種情況越來越頻繁，最終持續了好幾週。

3月中旬，Mercor 終止了與韋斯的合約。他是在一個擁有810名成員的Slack群組中收到一條訊息才知道的：「如果/當項目繼續進行時，我們可能會聯繫你們！」

2026年11月6日，圖為美國初創公司Mercor的標誌，Mercor是一間專門聘請各領域專家訓練人工智能的企業。（X@mercor）

韋斯的父母和其他一些成年子女找工作困難的父母交流經驗。他們對韋斯的現狀感到震驚，並擔心兒子能否安定下來，將來建立家庭。

韋斯的父親，同樣擁有博士學位的約翰（John Weis）表示：「我們做夢也沒想到他會遇到這些問題。他是一名鷹級童軍（美國童軍制度中的最高進階榮譽），樂於助人，有環保意識，身體也很健康。他甚至比我還聰明，比我口才好。他對歷史的了解簡直是百科全書。」

韋斯現時仍然會申請新的獎學金。今年10月，他登入洛斯阿拉莫斯國家實驗室的求職帳戶，發現他2024年申請的職位已經請人了。

2026年11月6日，來自美國鹽湖城的韋斯（Jack Weis）喜歡開玩笑，稱自己只是個住在父母家地庫的失業者。韋斯自2024年從普林斯頓大學獲得化學工程博士學位以來，已經寄出超過2300份履歷。然而，他至今仍未能找到一份穩定的正職。（網絡圖片）

在過去兩年來，韋斯的申請狀態一直停留在「審核中」。