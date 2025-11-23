美國就業市場持續惡化　25%失業者擁本科或以上學位　創紀錄新高

擁有四年制大學學歷的美國人如今佔總失業人數的25%，創紀錄新高。這突顯出今年白領職位招聘的急劇放緩。



美國勞工統計局因政府停擺而推遲至11月20日（周四）公布的9月非農報告顯示，當月本科學歷人群的失業率升至2.8%，同比上升了0.5%。相比之下，其他學歷水平群體的失業率同期僅微弱增長或未增長。

9月，美國25歲及以上、擁有至少本科學歷的失業人口在190萬人以上，佔全國失業總人數的四分之一。自1992年有數據記錄以來，這一比例在2025年之前從未達到如此之高。與此同時，年輕的應屆大學畢業生也面臨着就業困境。

2001年5月16日，美國紐約市哥倫比亞大學，畢業生在畢業典禮致詞結束後歡呼慶祝。（Getty）

彭博社引述摩根大通美國首席經濟師費羅利（Michael Feroli）在星期四數據公佈後的報告說，受過大學教育的人群失業率上升「應該會加劇對人工智能引發失業的擔憂」。

與此同時，一系列大型企業宣布裁員，包括亞馬遜、塔吉特（Target）和星巴克。就業服務公司Challenger, Gray & Christmas的最新報告顯示，隨着人工智能重塑行業格局以及成本削減加速，美國企業10月份宣布的裁員規模是二十多年來同期最高水平。

紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯（John Williams）21日（周五）在智利聖地亞哥發表講話後回答提問時說：「對於應屆大學畢業生來說，他們確實遭遇了某種完美風暴。」通常情況下，「大學畢業生一畢業就會獲迅速吸納進入勞動力市場，但今年這種情況並不普遍。」

勞工統計局星期四公布的數據顯示，美國年輕人在近期失業率的上升中首當其衝。9月，20歲至24歲人群的失業率達9.2%，同比上升2.2個百分點，這種升幅在歷史上除經濟衰退時期外幾乎未曾出現。

2025年5月21日，美國紐約曼哈頓，學生們參加哥倫比亞大學的畢業典禮。(Reuters)

相比之下，年長群體的失業率仍低於4%，且近幾個月升幅相對較小。