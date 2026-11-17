民主剛果伊波拉疫情半年 無國界醫生：救援資源未轉化為有效應對
剛果民主共和國（DR Congo，民主剛果）宣布爆發伊波拉疫情至今已滿六個月，當地累計確診個案超過1.1萬宗，逾5,500人死亡，成為全球歷來第二大規模的伊波拉疫情。無國界醫生警告疫情仍未受控，儘管國際社會已撥出數以億計美元應對疫情，但真正落到病人、前線人員及受影響社區的支援遠遠不足，應對工作中多個關鍵範疇仍存在重大缺失。組織呼籲各方急需採取行動，將現有資源轉化為有效且協調一致的實質工作，並投放於需求最迫切的地區。
圖、文：無國界醫生
無國界醫生是最早支援剛果民主共和國應對是次疫情的組織之一，目前持續在當地運作八間伊波拉病治療中心，另調派三支快速應對團隊到前線工作。無國界醫生國際主席賈維德醫生（Dr. Javid Abdelmoneim）表示：「儘管國際社會已投放大量資金，不少前線人員仍欠缺最基本的資源和支援，難以有效控制疫情。我們的團隊在多地經常目睹各種運作失能的情況，令人難以置信。疫情應對工作已展開半年，這種情況實在令人無法接受。」
近三分之二已呈報死亡個案發生於社區而非治療中心
應對工作失能的情況正以不同形式出現：應對人員缺乏培訓、未獲發薪酬，有時甚至罷工；車輛及救護車因缺乏燃料而無法運作；監測團隊在實地不見蹤影，形同虛設；在社區工作的救援人員沒有電話或流動數據通報疫情情況；醫護人員亦缺所需物資和技術支援以處理疑似個案。
無國界醫生尤其關注疫情監測系統持續失效的問題，因相關工作是應對伊波拉疫情的核心。目前，儘管相關工作已獲調撥大量資源，當地監測系統的覆蓋率依然不足，有些地方甚至完全被忽視。過去一個月，近三分之二已呈報的伊波拉病相關死亡個案發生於社區，而非治療中心內。另外，自展開應對工作以來，組織在伊圖里省（Ituri）治療的伊波拉病人中，僅9%在求醫前被監測系統列為密切接觸者，反映相關問題嚴重，急需改善監督機制、人手調配及行動支援。
部份醫療設施反成傳播源頭
此外，無國界醫生亦憂慮資源過度集中於個別地區，忽略需求日益迫切的其他疫情熱點，例如北基伍省（North Kivu）和上韋萊省（Haut-Uélé）。組織在兩個省份均觀察到，團隊缺乏足夠資源作出有效應對，亦有醫療設施的消毒能力不足，缺乏供水、氯化消毒劑，以及妥善的病人分流系統。這導致部份醫療設施不但未能協助遏止疫情，反而成為新的病毒傳播源頭。
其中，在北基伍省貝尼衞生區（Beni health zone），近四分之三伊波拉病人是在醫療設施內受感染。疫情應對工作展開半年後，無國界醫生至今仍收到其他醫療設施及人道組織索取個人防護裝備（PPE）的請求，當中有不少需求是組織無法滿足的。
賈維德醫生表示：「目前，最初疫情熱點以外地區的應對工作仍嚴重缺乏人手，難以遏制病毒在其他重災區擴散。與此同時，應對計劃大多忽略支援私營醫療服務提供者，包括診所、醫院及藥房，以及傳統治療師。然而，這些服務提供者往往是民眾求醫時最先接觸的對象，許多病人亦是在這些地方受感染。因此，應對工作的策略須因而調整，否則我們恐怕要花上數年，不斷追趕疫情發展。」
承諾須化為改變 重建社區信任
過去六個月，無國界醫生已撥出6,460萬歐元（約5.6億港元）應對今次疫情，資金幾乎全部來自私人捐款，至今共有約1,500名確診病人入住組織支援的醫療設施接受治療。此外，剛果民主共和國當局及其國際合作伙伴已取得一些具體成果，包括提升診斷能力、擴大隔離及治療設施、加強社區參與工作，以及展開尋找治療方法和研發疫苗的臨床研究。
然而，儘管疫情應對工作的種種不足早已廣為人知，許多重大問題至今仍未得到妥善處理。剛果民主共和國當局亦已宣布多項措施，旨在加強監督參與應對工作的各方持份者，並提升透明度，讓外界更清楚了解資源如何分配和使用。
無國界醫生重申疫情嚴峻，有效的應對工作屬刻不容緩，當地政府及聯合國機構必須加強監督及問責，將各項承諾和措施落實到前線，確保應對團隊獲得適切培訓、薪酬、裝備及支援，並將資源投放於需求最迫切的地區。賈維德醫生強調：「這不僅關乎行動成效，更關乎在已付出沉重代價的社區當中重建信任。」
有關無國界醫生
無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及被排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助，包括按需要提供藥物、疫苗及其他醫療物資。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。