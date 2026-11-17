剛果民主共和國（DR Congo，民主剛果）宣布爆發伊波拉疫情至今已滿六個月，當地累計確診個案超過1.1萬宗，逾5,500人死亡，成為全球歷來第二大規模的伊波拉疫情。無國界醫生警告疫情仍未受控，儘管國際社會已撥出數以億計美元應對疫情，但真正落到病人、前線人員及受影響社區的支援遠遠不足，應對工作中多個關鍵範疇仍存在重大缺失。組織呼籲各方急需採取行動，將現有資源轉化為有效且協調一致的實質工作，並投放於需求最迫切的地區。



圖、文：無國界醫生

無國界醫生是最早支援剛果民主共和國應對是次疫情的組織之一，目前持續在當地運作八間伊波拉病治療中心，另調派三支快速應對團隊到前線工作。無國界醫生國際主席賈維德醫生（Dr. Javid Abdelmoneim）表示：「儘管國際社會已投放大量資金，不少前線人員仍欠缺最基本的資源和支援，難以有效控制疫情。我們的團隊在多地經常目睹各種運作失能的情況，令人難以置信。疫情應對工作已展開半年，這種情況實在令人無法接受。」

剛果民主共和國北基伍省的臨時伊波拉治療中心附近，一名無國界醫生的救援人員在醫院內清潔及晾曬可重用的個人防護裝備。（無國界醫生提供）

近三分之二已呈報死亡個案發生於社區而非治療中心

應對工作失能的情況正以不同形式出現：應對人員缺乏培訓、未獲發薪酬，有時甚至罷工；車輛及救護車因缺乏燃料而無法運作；監測團隊在實地不見蹤影，形同虛設；在社區工作的救援人員沒有電話或流動數據通報疫情情況；醫護人員亦缺所需物資和技術支援以處理疑似個案。

無國界醫生尤其關注疫情監測系統持續失效的問題，因相關工作是應對伊波拉疫情的核心。目前，儘管相關工作已獲調撥大量資源，當地監測系統的覆蓋率依然不足，有些地方甚至完全被忽視。過去一個月，近三分之二已呈報的伊波拉病相關死亡個案發生於社區，而非治療中心內。另外，自展開應對工作以來，組織在伊圖里省（Ituri）治療的伊波拉病人中，僅9%在求醫前被監測系統列為密切接觸者，反映相關問題嚴重，急需改善監督機制、人手調配及行動支援。

部份醫療設施反成傳播源頭

此外，無國界醫生亦憂慮資源過度集中於個別地區，忽略需求日益迫切的其他疫情熱點，例如北基伍省（North Kivu）和上韋萊省（Haut-Uélé）。組織在兩個省份均觀察到，團隊缺乏足夠資源作出有效應對，亦有醫療設施的消毒能力不足，缺乏供水、氯化消毒劑，以及妥善的病人分流系統。這導致部份醫療設施不但未能協助遏止疫情，反而成為新的病毒傳播源頭。

其中，在北基伍省貝尼衞生區（Beni health zone），近四分之三伊波拉病人是在醫療設施內受感染。疫情應對工作展開半年後，無國界醫生至今仍收到其他醫療設施及人道組織索取個人防護裝備（PPE）的請求，當中有不少需求是組織無法滿足的。

無國界醫生的一名護士在剛果民主共和國貝尼市（Beni）的伊波拉治療中心內，為確診病人提供醫療護理。 （無國界醫生提供）

賈維德醫生表示：「目前，最初疫情熱點以外地區的應對工作仍嚴重缺乏人手，難以遏制病毒在其他重災區擴散。與此同時，應對計劃大多忽略支援私營醫療服務提供者，包括診所、醫院及藥房，以及傳統治療師。然而，這些服務提供者往往是民眾求醫時最先接觸的對象，許多病人亦是在這些地方受感染。因此，應對工作的策略須因而調整，否則我們恐怕要花上數年，不斷追趕疫情發展。」

承諾須化為改變 重建社區信任

過去六個月，無國界醫生已撥出6,460萬歐元（約5.6億港元）應對今次疫情，資金幾乎全部來自私人捐款，至今共有約1,500名確診病人入住組織支援的醫療設施接受治療。此外，剛果民主共和國當局及其國際合作伙伴已取得一些具體成果，包括提升診斷能力、擴大隔離及治療設施、加強社區參與工作，以及展開尋找治療方法和研發疫苗的臨床研究。

然而，儘管疫情應對工作的種種不足早已廣為人知，許多重大問題至今仍未得到妥善處理。剛果民主共和國當局亦已宣布多項措施，旨在加強監督參與應對工作的各方持份者，並提升透明度，讓外界更清楚了解資源如何分配和使用。

無國界醫生重申疫情嚴峻，有效的應對工作屬刻不容緩，當地政府及聯合國機構必須加強監督及問責，將各項承諾和措施落實到前線，確保應對團隊獲得適切培訓、薪酬、裝備及支援，並將資源投放於需求最迫切的地區。賈維德醫生強調：「這不僅關乎行動成效，更關乎在已付出沉重代價的社區當中重建信任。」

圖為無國界醫生在剛果民主共和國北基伍省的一間醫院內，搭建的臨時伊波拉病治療設施。（無國界醫生提供）

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及被排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助，包括按需要提供藥物、疫苗及其他醫療物資。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。