經過了長達13年，《俠盜獵車手6》（下稱「GTA6」）終於11月19日全球發售。這款飽受爭議的美式犯罪內容遊戲，展示了驚人的吸金能力。



據《福布斯》（Forbes）援引市場研究機構Sensor Tower的數據，截至11月18日，《GTA6》數碼版預售量約1707萬份，預售銷售額達到16.5億美元，約合129億港元。



這個數字是什麼概念？

2025年10月的官方數據顯示，國產遊戲《黑神話：悟空》（下稱「黑神話」）2024年全球銷量超過2800萬份，銷售額達到90億人民幣（105億港元）。今年10月，有報道顯示《黑神話》銷量正式突破3000萬份，以此粗略估算遊戲銷售或接近100億人民幣。

也就是說按照匯率，《GTA6》僅預售金額，就已經相當於《黑神話》2024年全年銷售額1.3倍。

而這還只是個開始，畢竟《GTA6》首發僅支持索尼（Sony）PS5及微軟（Microsoft）Xbox X|S等主機平台，如Steam平台上的PC版預購則尚未正式公布。

對此，遊戲研究機構Newzoo就預計，《GTA6》發售首周全球銷售額可能達到32.5億至52億美元（約254億至407億港元），最高相當於《黑神話》2024年全年銷售額的約4.2倍。

《GTA6》究竟能賺多少錢？

《GTA6》的開發商為Rockstar Games（下稱「R星」），其母公司為Take-Two，是美國納斯達克（Nasdaq）上市公司。由於R星不單獨公開完整財務報表，外界無法準確計算《GTA6》為R星貢獻的獨立營收和利潤。但母公司的財報早已透露了這款遊戲的分量。

Take-Two在截至2026年3月底的2026財年，共實現營收66.56億美元（約522億港元），其中GTA系列貢獻12.4%，折合約8.25億美元（約64億港元）。到了2026年4月至9月，GTA系列仍貢獻公司12.6%的營收。

需要注意的是，這些收入主要來自早已發售了13年的《GTA5》，以及GTA Online等一系列老產品。即使連續13年沒有更新正統續作，GTA仍然是該公司重要的收入來源。

而隨著《GTA6》上市，Take-Two的業績也預計迎來一次躍升。

位於香港銅鑼灣怡和街附近的《GTA 6》宣傳海報。（Reuters）

根據11月9日公布的財報，Take-Two預計2026年10月至12月的淨預訂額達到33.5億至35億美元（約262億至274億港元），而上年同期只有17.6億美元（約137億港元），意味著在《GTA6》發售的這個財季，同比增長將翻倍。

按照美國會計準則確認的營收，公司預計該季度為32.7億至34.2億美元（約256億至268億港元），約為上年同期的兩倍，其淨利潤則可能達到2.5億至2.76億美元（約19億至21億港元），而去年同期為虧損9290萬美元（約7.2億港元）。

放到全年看，Take-Two預計2027財年淨預訂額達到80億至82億美元（約627億至642億港元），相比上一財年的67.21億美元（約526億港元），增加約12.8億至14.8億美元（約100億至116億港元）。

對此，華爾街的預期甚至更高。

有韓國粉絲在首爾（Seoul）的試聽會上慶祝《GTA VI》發布。（Reuters）

富國銀行（Wells Fargo Bank）分析師就預測，《GTA6》在截至2027年3月的財年可能售出6500萬份，並將Take-Two全年淨預訂額預測上調至97.6億美元（約765億港元），明顯高於公司自身指引。

雖然預售和首周銷售額屬於面向消費者的銷售金額，不等於扣除平台分成、稅費等成本後R星的實際收入，但數字已經說明《GTA6》承擔著Take-Two未來業績增長的重大期待。

另一方面，作為一款遊戲，《GTA6》甚至可以拉動整個遊戲主機產業銷售。

Newzoo預計，在《GTA6》等因素帶動下，2026年全球主機玩家規模將增長3%。而彭博社則報道稱，《GTA6》直接帶動了9月份索尼PS5主機在美國銷量大漲22%。

不過，如此賺錢的R星，也幾乎全部仰仗於GTA系列的成功。

一間電玩咖啡廳掛出了《俠盜獵車手 VI》（GTA VI）的宣傳看板。（Reuters）

遊戲巨頭直接鎖死老IP

公開信息顯示，R星上一部全新大型作品，還是2018年發布的《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2）。此後八年，公司推出的遊戲，幾乎都圍繞已有IP展開。

2021年時，R星發布《GTA：三部曲》，但因畫面及技術問題遭遇大量批評，PC版Metacritic媒體評分僅49分。2022年，R星又推動發售快10年的《GTA5》，再次登陸新一代主機。此後初代《碧血狂殺》也被陸續移植到更多平台。

2022年，隨著《碧血狂殺Online》（Read Dead Online）的運營進入長尾下滑期，R星公開宣布減少大型內容更新，決定集中資源開發下一部GTA大作。

當然，Take-Two旗下還有開發包括《NBA 2K》、《文明》（Civilization）、《邊緣禁地》（Borderland）等大作系列在內的2K Games，以及手遊公司Zynga等多個子公司。但Take-Two的業績爆發，則依然高度寄望於GTA這款開發多年的續作。

而這也是遊戲行業面臨的共同困境。

在印尼雅加達（Jakarta）的 PSegameshop.com 門市，玩家在《俠盜獵車手 VI》（GTA VI）發售當天遊玩該作時的反應。（Reuters）

據市場數據發現，2025年PC遊戲市場前五大遊戲的榜單與2023年相比沒有變化，PC玩家遊戲64%總時長也花在2019年以前發行的遊戲上，新IP遊戲想要爭奪注意力已越來越困難。

與此同時，大型遊戲開發成本不斷提高、製作周期不斷拉長。對遊戲公司而言，冒險培育新IP，也不如持續開發已經得到市場驗證的老產品，最終形成循環即老IP賺錢越容易，資本和研發資源越向其集中，新作品獲得突破的機會就越少，可一旦老IP疲憊，遊戲公司回頭發現，已無力支撐培養新IP。

因此，當連R星這樣的全球頂尖遊戲公司，都需要依靠十幾年前創造的IP來支撐增長，GTA引擎如果熄火，還有多少機會培育下一個GTA？

以此同時，伴隨著《GTA6》的商業成功，還有個問題也無法繞開，即遊戲內容的爭議與全球市場的接受度。

2026 年 11 月 18 日，美國佛羅里達州邁阿密（Miami）的 Kaseya 中心，邁阿密熱火隊（Miami Heat's）迎戰密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）。現場展示了以《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）為主題的車輛，這是該場 NBA 比賽「罪惡城市」（Vice City）主題活動的一部分。（Reuters）

國產開始探索

GTA系列長期以暴力、厭世等內容著稱，搶劫、槍戰、毒品交易等犯罪行為構成了重要敘事與玩法元素。甚至在美國人自己的娛樂軟件分級委員會（ESRB）眼中，《GTA6》都被視為M級，即建議17歲以上玩家遊玩。

如《衛報》（The Guardian）遊戲編輯麥克唐納（Keza MacDonald）在文章中指出的那樣，玩家在遊戲前期的很長時間內扮演的是個亡命之徒，為了湊錢、不被人發現，不得不跟遇到的每個無賴小偷和毒販打交道。

「幾乎每隔半小時就會出現有人用刀刃吸食毒品，或是出現過於低俗鏡頭」，麥克唐納稱，「在這個城市裡，犯罪逍遙法外如此容易，而走正道卻非常艱難」。

這種美式犯罪文化的遊戲表達在美西方當今社會環境下，有著其現實的諷刺意義，也在這些市場獲得了巨大的商業成功，但在全球市場卻並非具有普適性。

2026年11月19日，澳洲悉尼（Sydney），一輛電車行經市政廳（Town Hall）時，車身上展示著《俠盜獵車手 VI》（GTA VI）的廣告；當天正是該款電玩的發售日。（Reuters）

比如在遊戲產業高度發達的韓國，《GTA6》的內容邊界就曾引發韓國監管部門的嚴重分歧。

甚至在更早的2008年8月，泰國一名18歲的高中生只是為了驗證現實中「搶劫出租車是否與GTA遊戲裡顯示的那樣容易」，便殺害一名54歲的的士司機，引發輿論社會譁然，導致當地遊戲發行商宣布停售GTA系列。

這也反映出一個現實，不同市場對於遊戲內容的接受程度存在明顯差異。

目前R星已在部分中國社交平台開展宣傳《GTA6》，其官方賬號也吸引了約48萬粉絲，但如同GTA系列從未獲得中國大陸正式銷售批准一樣，該遊戲至少現在仍未出現在已獲批的中國進口遊戲名單中。

人們在玩電子遊戲《俠盜獵車手VI》（Reuters）

不過，對於中國遊戲而言，GTA系列的商業模式以及城市開放世界技術與玩法值得研究，其核心競爭力在於高度自由的城市探索、龐大的虛擬世界和成熟的遊戲工業化能力。這些技術與玩法並非美式犯罪題材遊戲所獨有。

目前中國遊戲廠商已經開始探索自己的都市開放世界。在已上線的網遊產品中，完美世界的《異環》取得了數十億元的商業流水，成為該公司的新的增長引擎。還有一批即將上線的作品，如網易的《無限大》，也都已吸引了大量關注和預約。

在都市開放世界之外，包括《黑神話：悟空》《影之刃零》等正在追趕的中國3A產業，以及各類成功出海的國產網遊，其市場表現也都說明了中國遊戲公司，已經可以憑借不同的文化題材、技術投入和全球發行能力，創造自己的舒適區與國際市場。

屬於中國自己的GTA級別的遊戲，或許很快就將到來。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

