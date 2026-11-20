全球遊戲玩家期待的3A大作《GTA 6》正式發售了，好評如潮，然而鎖30fps的效能引發爭議，很多人認為是遊戲主機機能不足，登陸PC平台後可以輕鬆跑60fps。



對於這個想法，經常爆料科技硬件的知名KOL@Kepler提出的看法會讓大家很失望，他表示主機版《GTA 6》效能這麼差，大多數PC也不會跑到60fps的。

他這個觀點讓很多粉絲不服，認為PC效能比PS5主機強得多，但Kepler不為所動，還給出了證據證明大部分PC沒這個能力，用的應該是科技媒體網站整合過的顯示卡效能。

當中最強的RTX 5070效能僅為RX 6700的191%，不足兩倍門檻，按其說法難將《GTA 6》由30fps提升至60fps。（X@Kepler_L2）

PS5主機的顯示卡規格相當於RX 6700，以它效能為基準的話，多款顯示卡的效能達不到兩倍效能，包括RTX 3080、3080Ti、3090、4070、4070 Super、5070、RX 6800 XT、6900 XT、6950XT、7800 XT、7900 GRE、9070 GRE等。

這裏面最強的RTX 5070顯示卡也就是RX 6700顯示卡的191%，確實不夠兩倍，按照他的說法是達不到讓《GTA 6》從30fps提升到60fps的效能的。

不過這個判斷是針對當下的硬件和《GTA 6》版本，遊戲上PC版估計還要一兩年之後，而且PC版《GTA 6》也不會跟PS5版遊戲是一樣的畫質技術，所以未來兩年的變數會比較大。

現在唯一能期待的就是Rockstar（R星）盡快推出PC版《GTA 6》，並且做好優化，給PC玩家符合硬件效能的表現，不要再鎖定幀率了。

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