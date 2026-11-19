讓全球玩家苦等13年的電玩神作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA6）11月19日正式上市！不過發售日恰巧撞上英國中學的數學大考（GCSE），北愛爾蘭一所男校擔心爆發大批學生集體請假的「GTA流感」（GTA Flu），不僅急發信呼籲家長把關，更祭出「全勤抽獎」奇招，只要週四、週五乖乖到校，就有機會抽中價值70英鎊（約720港元）的PlayStation或Xbox禮品卡！



發售日撞期數學大考 校長喊話：週末再玩

《BBC》報道，位於北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的「貝爾法斯特男子模範學校」（Belfast Boys' Model school），近日緊急向家長發信，提醒11月19日正是GCSE數學考試日。校方在信中苦口婆心喊話，打《GTA》等娛樂活動「可以等到週末再進行」，強調良好的出席率才是學業成功的關鍵。

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校長蒙哥馬利（Mary Montgomery）受訪時表示，這項「電玩禮券抽獎」其實是由學生主動發起的點子。她笑稱，一開始學生還曾許願「直接送《GTA 6》當獎品」，但被她一口回絕：「不行，這遊戲是18禁！」

13年磨一劍 學生早已預載：玩遊戲能紓壓

2013年《GTA 5》發售時，歐美曾出現大量上班族與學生集體請病假的現象，甚至衍生出「GTA流感」一詞。如今續作相隔13年問世，不少學生早已蠢蠢欲動。

15歲學生安東尼（Anthony）興奮表示，自己早就完成遊戲預先下載，就等正式解鎖開玩。17歲的麥可（Michael）則大讚學校的抽獎點子很棒，認為在考週壓力大時，適度打電動有助於男性排解焦慮，也能鼓勵同學乖乖到校應考。

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專家力挺校方決策 《GTA 6》首推雙主角

對於校方「軟硬兼施」的做法，前校長歐海爾（Kathleen O'Hare）大讚非常明智，直言這款遊戲的狂熱程度極高，家長往往承受巨大壓力，而缺課一天確實會影響學習。地方議員雷（Pete Wray）也呼籲學生別為了打電動翹課，否則一旦落後進度，更容易產生逃避上學的惡性循環。

《GTA 6》號稱史上開發成本最高的遊戲，估計耗資超過10億美元（約78.4億港元）。前作《GTA 5》全球狂賣近2.3億套，這次新作不僅將舞台搬到以佛羅里達州為原型的虛構州「雷歐奈達」（Leonida），更首度在3D系列作中推出可操作的女主角Lucia，與搭檔Jason共同展開犯罪冒險。

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