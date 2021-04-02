辛辣麵之父逝世：與創辦樂天集團的哥哥決裂　辛春浩不平凡一生

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-04-02 08:01

你可能沒聽過辛春浩這個名字，但你一定吃過或見過他的發明——農心辛辣麵。3月27日凌晨，韓國農心集團創始人辛春浩因病去世，享年92歲。在韓國，辛春浩有個非常響亮的外號：拉麵王。

從1970年代至今，他參與研發的農心辛辣麵不僅成為了韓國的國民級食品，也在全球其他100多個國家有着極高人氣。許多人以為，辛辣麵的「辛」字只是形容面辣，但事實上，它正是命名自創始人辛春浩的姓氏。「拉麵王」辛春浩和辛辣麵的發家史，也正是韓國近半個世紀國運的縮影，背後藏着太多太多有意思的故事。

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不過近兩年，農心在中國市場也面臨着許多挑戰，除了統一、康師傅、今麥郎等本土品牌的強勢狙擊之外，其他種類的自熱／速食產品如螺螄粉、自熱火鍋等也開始侵佔方便麵的市場份額。

辛春浩的畢生宏願，就是「在世界上的任何地方都能看到辛辣麵」。這樣的口號最終變成了現實，不管是瑞士勃朗峰還是智利最南端麥哲倫海峽，都有農心辛辣麵在出售，韓國遊客每到一處都會覺得很驕傲：「這是我們的拉麵王！」

在《朝鮮日報》關於辛春浩去世消息的評論中，對於這位「拉麵王」有着這樣的極高評價：「讓第一次煮拉麵的人也能吃得津津有味，辛春浩一生致力於這一事業，在100多個國家開拓韓式辣味的疆土，這是為國民口福、為國家財富做貢獻的真正的商業報國。」