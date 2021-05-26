【蓋茨離婚】她不只是前蓋茨太太　梅琳達一直在努力改變社會

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-05-26 11:57

Microsoft 創辦人 Bill Gates 在日前透過 Twitter 向公眾宣布與妻子 Melinda Gates 正式離婚，結束 27 年的婚姻關係，震驚了各界。大家除了為此感到不勝唏噓外，難免也對於二人共創的逾千億美金的財產如何分配感到好奇。另一方面，可能有不少人也會佩服 Melinda 的果敢，甘願放棄「首富背後的女人」的頭銜，揮別這段維繫了多年的婚姻，而當你深入發掘這個曾經入選過 Forbes 最具影響力女性榜的女人，或許你會更打從心底佩服她。

Melinda Gates 年輕時已經五官標緻，不僅是 Bill Gates前妻，更是個努力推動性別平等的獨立女性（點圖細看）▼▼▼

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從就學時期就表現突出

在成為全球首富背後的女人之前， Melinda Gates （原名為 Melinda French）本身的資質及條件在旁人看來絕對是一等一。她出生於一個中產家庭，從小到大都是學霸，一堆名牌大學任她挑選，最後她以興趣行先，入讀了杜克大學的電腦科學。當時極少女性會學習資訊工程， Melinda 的決定彰顯了其特立獨行的一面，而她也花了 5 年時間取得資訊工程及經濟學雙學士，並成為班上唯一一名獲得 MBA 學位的女性。

比起公司名氣，更著重對女性的尊重

Melinda Gates 的精彩學歷加雄厚實力自然吸引了眾多公司向她招手，而當她到知名電腦科技公司 IBM 面試時，女面試官的一句話改變了她往後的人生。當 Melinda 告訴她接著要去 Microsoft 面試時，面試官告訴她如果 Microsoft 聘請她的話，她一定要答應，因為女性在那裡能有更大、更多的發展及上升空間。

也正因這樣，令她決心加入當時名氣還不大的 Microsoft ，並有機會完成了很多自己熱衷的項目，甚至擔任了管理層（當然也促成了她與 Bill Gates 結婚的契機）。在業界得到成就的同時，她也開始萌生鼓勵更多對科技業有志向的女性加入的念頭。

回顧比爾蓋茨與梅琳達恩愛合照（點圖細看）▼▼▼

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幫助更多女性投身科技業

當 Melinda Gates 懷上大女兒 Jen 後，她轉而當全職家庭主婦，但熱愛工作的她絕沒有要閒下來的意思，而且也逐漸意識到女性不應盲目跟隨傳統，將全副精神只專注於家庭上。所以她時刻都在想可以做些甚麼，而如何幫助更多女性投身科技產業就成了她的最大念想，也促使她不斷地推行一些相關計劃。例如她於去年承諾投資 5000 萬美元於芝加哥等 3 個城市創建出「新矽谷」——包容性科技中心，為想要投身科技領域的女性提供更多機會。

她解釋指希望以此來貫徹其「科技城市性別平等」的倡議，可以讓業界持更包容開放的態度去考慮女性人才的代表性，提升女性受僱於科技行業的比例，收窄業界性別差距。她認為芝加哥是一個極富多樣性的城市，在那裡有許多女性，尤其是有色人種女性，有相關才華卻無用武之地，所以透過創建中心來讓她們能有平台發揮專長。

創立基金推動女性權益

Melinda Gates 幾近是將所有精力都放於慈善事業之上，與前夫 Bill Gates 一同創立了基金會 Bill and Melinda Gates Foundation，投放資源改善各方面的社會問題，而女性權益正是 Melinda 相當關注的其中一個範疇。她發現低收入國家的女性除了要面對貧困的窘境外，也無可避免地要遭受性別歧視，更甚是無法擁有自主避孕的自由。

而她認為貧窮與性別歧視是一體兩面的問題，只有改善性別歧視，貧困問題才能得以解決。因此，她擔當全球女性的代言人，挺身而出為女性發聲，將促進女性權益視之為自身使命。她甚要克服了作為天主教徒的掙扎，在遭受到反對節育的天主教會的譴責下，依然堅持公開主張女性自主計劃生育，希望女性不要被生育綑綁，能擁有單純的幸福。

將對女權主義之見集結成書

Melinda Gates 更撰寫了書籍《The Moment of Lift》，一抒自己對女權主義、性別平等之見，也分享了多個真實故事，及在相關範疇上推行的計劃，望同樣的觀念能感染全球更多女性。其中在最後一章，她就提到：「女性必須從邊緣走到中心，佔據屬於我們的位置。」女性的地位並沒有高於或低於男性，改變及提升自己，和男性並肩而行，正是 Melinda 最樂見及最想達致的狀態。

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