疫情中怎回家？俄外交官手推軌道台車　走完離開朝鮮前最後一段路

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-27 15:03

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，朝鮮對國內外交通都實施嚴格管制。俄羅斯外交部披露，就連他們駐平壤的外交官與家眷也必須自力救濟，才能靠着一輛軌道台車走完歸國的最後一段路。

俄羅斯外交部在Telegram發文指出，朝鮮關閉邊境已超過一年，客運則處於停擺狀態，讓俄羅斯駐朝鮮大使館的工作人員與家眷歸國之路可說是漫長又困難重重。一行8人從平壤出發後，先搭32小時火車，接着又乘坐2小時巴士，25日才終於接近俄朝邊境。

俄國外交部的「小編」寫道，「想要回國，你必須先造出手推車，放到鐵軌上，再把行李放上台車，讓小朋友坐好，然後啟程出發。」

因為軌道台車無法自行前進，朝鮮也沒有派人幫忙，導致全團唯一的男人、三等秘書索羅金（Vladislav Sorokin）必須充當「引擎」，推着軌道台車走上超過一公里的路，接着越過圖們江上的大橋，才抵達俄羅斯的哈桑（Khasan）檢查站，接受從海參崴趕來的外交部同僚迎接，並搭乘當地政府提供的巴士前往機場。

路透指出，因朝鮮禁止人員輪替，許多西方國家關閉使館，導致各國駐在外交官人數萎縮。就算想要離境回國，也必須經過好幾周協商，才能取得平壤當局安排的特別措施。

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