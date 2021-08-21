高接種率難防變種　以色列第四波疫情凸顯不能單靠疫苗

截至8月中，以色列12歲及以上人口的新冠疫苗接種率（兩劑）已經達到78%，部分高危人士更已接種第三劑，進度在世界各國間名列前茅。然而，高接種率沒能阻止第四波疫情的到來。六月以來，以色列的單日新增確診呈指數級增長，於8月16日錄得每百萬人超過1000宗新增個案，確診率迅速飆升至全球前五。同樣令人擔憂的是，研究情況顯示，疫苗提供的免疫力隨時間明顯下降，早期接種的長者感染風險也較高，全球防疫措施實在不容鬆懈。



「對於世界其他地區，這是一個非常清晰的警示。」以色列政府疫情專家委員會的主席巴利奇教授（Ran Balicer）說：「如果這樣的情況可以在這裏發生，那麼在其他任何地方也有可能。」

更令人擔憂的是新增確診案例中，不少是已接種兩劑疫苗的人士。根據《科學》（Science）雜誌網的報道，截至8月15日，以色列共有514名患者因嚴重及危險程度病症入院，這當中，59%人此前接種過兩劑疫苗。文章引述以色列理工學院（Israel Institute of Technology）的生物信息學家Uri Shalit指：「突破抗體感染的數量實在太多了，以至於佔了感染者的大多數，且多數住院患者都已接種疫苗。」

以色列新冠肺炎疫情：以色列總統赫爾佐格7月30日在拉馬特甘的謝巴醫療中心接種第3劑輝瑞疫苗，圖為醫護人員準備為赫爾佐格夫婦接種新冠疫苗。（AP）

他補充稱：「來自以色列的一個經驗是：『疫苗有效果，但效果不夠好。』」

以色列第四波疫情

以色列這一輪疫情是如何開始的呢？

回看6月中旬，當地單日新增個案從一月高峰時期的一萬宗以上回落至個位數。全國各地的大學生在3月份開始回歸校園上面授課，小學和中學在4月也開始全面返校，餐廳等娛樂場所的限聚令也逐漸全部解除。6月15日，政府取消室內口罩令，以色列民眾的生活似乎回歸正常，政府亦從7月份開始允許已接種疫苗的旅客入境。

如此成功的防疫不得不歸功於疫苗普及的速度，在可接種人口中，此時以色列已經實現了四分之三的覆蓋率。不過，當時剛剛開始接種疫苗的12至15歲未成年人則僅有2到4%的接種率，12歲以下則還沒開始接種。

誰想這恰恰成為了防疫的漏洞。

以色列新冠肺炎疫情：圖為7月30日，以色列總理貝內特在拉馬特甘的謝巴醫療中心陪總統赫爾佐格打第3劑輝瑞疫苗。（AP）

7月中旬以來，在以色列北部的Binyamina-Giv以及中部城市Modiin，從國外出遊回國的學生在校內引發了小規模疫情，感染人數很快超過100人，且以Delta變種病例為主。據《紐約時報》報道，當中一位源頭感染者年齡不及接種疫苗要求，從希臘回國後，其家長沒按照規定讓孩子在家隔離十日，而是直接返校，造成校內傳播。政府自此加緊為12至16歲的未成年人接種，並在7月初把範圍擴大至12歲以下兒童，但仍阻止不了Delta變種主導的疫情傳播。

疫苗保護率隨時間下跌

儘管病毒從屬於從疫苗覆蓋低的未成年人士群組中突破，但最終造成醫療體系負擔的則很可能是早期就已接種的年長者。

以色列醫療研究機構KSM Research and Innovation Center 7月29日發佈的一份論文預印（preprint，尚未經過同行評審）指出，六月至七月間，疫苗對接種者的保護效果隨着時間推移逐漸降低。研究者排除掉高齡、低免疫力等風險因素，發現早在1月就已經接種疫苗的人，染病風險比4月才接種疫苗的人高2.26倍。

新冠肺炎：Delta變種病毒在以色列肆虐，當局決定自8月1日開始，為長者民眾提供第三劑輝瑞疫苗，加強保護力。（Reuters）

近日美國疾病控制和預防中心（CDC）公佈的研究亦支持了上述結論。本周三，CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮的新聞發佈會上宣佈了研究結果：「首先，疫苗給人體帶來的保護隨時間減弱。第二，疫苗對於新冠重症、住院以及死亡的保護效果仍然較高。」

研究人員發現，疫苗的保護率總體從5月份的92%下降至7月下旬時的80%，在養老院居民之中，疫苗保護率則在三至四個月間從75%降到53%，降幅高於整體情況。

兩國的研究結果和現實情況似乎都證實了此前病毒學家的預期。在以色列的前車之鑑後，美國則趕忙推出接種第三針的計劃，預計在9月20日開始實施。

而在以色列，隨着新一波疫情規模逐漸逼近年初的勢頭，政府放寬防疫政策、讓民眾生活和經濟重回正軌的計劃也隨之破碎。以色列如果沒達到如此高的疫苗接種率，第四波疫情很可能較現在更加嚴重。但高接種率似乎也使得民眾和政府放鬆了警惕，關於疫苗保護率減弱的研究以及以色列防疫的教訓，外界都須引以為戒。

本周，以色列政府再次搬出商業和娛樂場所的限聚令，甚至考慮是否重推封鎖措施。以色列防疫官員Salman Zarka周三表示：「我認為我們正處於戰爭中。」