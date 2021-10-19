Apple Music｜規定Siri聲控點歌　 超低月費背後的智能佈局

蘋果今晨（19日）舉行發布會，當中宣布推出專門適用於語音助理系統Siri的「Apple Music Voice Plan」的低價音樂串流計劃，希望令用家更為習慣使用語音助理系統，從而促進Siri背後聲源辨識及人工智能計算系統的普及化應用──這對蘋果未來的智能佈局可謂至關重要。



蘋果最新推出的 Voice Plan 語音點播計劃，每月只需28港元，訂閱者可以透過所有支援 Siri 的裝置，包括 HomePod mini、AirPods、CarPlay、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV等，語音要求 Siri 點播音樂。 Voice Plan 是Apple Music個人訂閱及家庭訂閱之外的另一個服務模式。如果不選擇Siri語音點播計劃，將按傳統個人月費計劃收費58港元。

更便宜的價格，訂閱者同樣可以盡享 Apple Music 目錄中超過 9,000 萬首歌曲、數以萬計的歌單，包括過百張心情及活動歌單、個人化音樂精選及音樂類型電台。不過，此計劃所有功能均需要透過 Siri 點播，靠用家聲音來控制使用。此項服務將於今年秋季在包括香港的17個地區及國家開始推出。

蘋果推出「Apple Music語音點播」（Voice Plan）的低價音樂串流計劃，鼓勵用家貼合使用Siri語音助理功能。（AP）

助攻Siri？

很明顯，蘋果的用意是希望以低價格作誘因，吸引用戶加強利用Siri語音助理，與個人串流音樂習慣結合。當使用Siri後，用戶只要一開口就能輕鬆享受音樂。對Apple Music而言，這能讓用戶更習慣使用Siri，藉以完善Siri背後的語音聲頻辨別數據庫，以及以人工智能推動的人性化自動編排歌單。

通過這次 Apple Music Voice Plan 計劃，相信蘋果日後會更為倚重以Siri語音助理為核心的人工智能服務生態系統。尤其這背後牽涉到蘋果希望日後建立數據更準確、覆蓋更全面的人工智能及機器學習系統，完善旗下消費者產品的用戶體驗。那麼，蘋果需要想更多辦法，吸引用戶更加倚仗使用Siri語音助理，從而獲得更個性化的用戶習慣數據──「語音點播」計劃，正是其中之一。

按全球訂閱人數比較，Spotify仍為第一大串流音樂平台。然而，行業競爭激烈，Apple Music冀以更低價格方式吸引用戶轉場。（資料圖片）

串流音樂大戰

另一方面，Apple Music是次通過 Voice Plan 計劃除了加強用戶更加願意主動使用Siri之外，它同時標榜「低價」，月費港幣28元，比串流音樂平台競爭對手如Spotify、YouTube Music、TIDEL等普遍還要便宜。現時全球串流音樂平台主要以基本音質或無損音質等聲源分別作價格區分。前者月費介乎港幣48元至68元不等；後者月費接近港幣100元。

根據MIDiA Research數據顯示，截至今年，按全球訂閱人數比較，Spotify為第一大串流音樂平台，市佔率為32%；Apple Music排在第二，市佔率為16%；Amazon Music、騰訊音樂、YouTube Music跟隨其後。

如今Apple Music藉與Siri綁定的 Voice Plan 計劃，以更低價格方式吸引用戶轉場，這是否一來可以提高Siri使用率，二來藉以增加Apple Music串流音樂市佔份額的一石二鳥之舉？而 Voice Plan 計劃又是否表示串流音樂價格戰將正式開打？