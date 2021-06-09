撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-09 17:45

Apple Music終於正式開放空間音訊、無損壓縮音樂，9個iPhone／AirPods用家重點懶人包！早前Apple已公布將會在Apple Music加入對應Dolby Atoms的空間音訊以及高質無損壓縮音樂，早前終於正式實裝，究竟如何收聽？有多少歌曲選擇？AirPods用家又如何收聽？下文為大家深入解拆。

Apple於早前的WWDC21中雖然沒有太多在空間音訊、無損壓縮音樂上著墨，但就在WWDC後隔天就直接將這兩個新音樂制式正式上線，Apple Music的月費訂戶可以直接收聽Dolby Atmos空間音訊以及無損壓縮音樂。不過究竟如何才可以收聽？一般耳機或AirPods可以如何使用收聽？曲庫有多少？記者為此作深入解說，綜合9個果迷必知的重點。

（林勇攝）

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