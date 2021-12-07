加州出走潮・二│山火、封城、物價飛漲──黃金州不再「宜居」

「加州向有『黃金州』美譽，如今卻像卸妝後的美女，不是雀斑、疤痕而已，而幾乎是嘴歪眼斜、樣樣缺點畢現。」

北美最大中文報紙《世界日報》於今年七月，如此形容加州的情況，「加州出走潮」（Exodus California）在疫情下正成為熱門話題，而且今年挑戰來得特別巨大：山火下缺水連連、新冠疫情封城不絕、治安惡化及搶劫頻繁，當然還少不了全美最高的住屋開支，與及通脹加劇下的物價負擔。

此為「加州出走潮」專題第二篇



閱讀系列首篇：加州出走潮・一│高生活成本掀遷居潮 財富再分配呼聲迭起

氣候怡人、擁有燦爛陽光及全長1352公里海岸線的加州，自是淘金熱時期以來已為美國人口主要的聚居地，改寫了美國西部的社會經濟發展；受惠於二戰後的航宇及國防產業，以至1980至1990年初期矽谷科網業的大爆發，加州至今仍為最富庶、人口最多的美國州份。

然而，近年加州浮現出各種社會問題，「黃金州」似乎不再閃閃發光。由5月至9月，一共發生152宗山火，全年至今燒毁124萬公頃土地。加州又面臨史上罕見枯水期，乾燥缺水問題已持續第三年，近半加州居民受到緊急旱災災害影響，奶農生產亦受嚴重打擊，州長紐森（Gavin Newsom）呼籲州內民眾減少用水15%。

2020年9月9日美國加州三藩市，西雅圖水手（Seattle Mariners）對三藩市巨人（San Francisco Giants）賽前熱身練習，甲骨文體育館（Oracle Park）上方天空因加州山火染成橙紅色。（AP）

另一方面，疫情以來，民主黨領導的加州為其中一個最早實施封城、口罩令、局部強制接種疫苗的州份。然而，過於嚴厲的防疫措施在州內漸漸惹來強烈反彈，部份城鎮推出反制措施，較保守的北部城鎮Oroville於十月更自行宣布成為「共和立憲制」，有權拒絕執行州長的防疫措施。在疫情大舉限制經濟活動之下，失業及工資不漲問題困擾居民，州內治安亦惡化。《世界日報》報道指出，華人密集地區的超巿及廣場在大白天都遇到搶劫，破門入屋搶劫常見，疫情後歧視亞裔的情況無處不在，很多華裔因此都跟着移民外州。

「出走潮」走的是誰？

素來，宜居而且機會處處的加州吸引美國及世界各地的人來追逐「加州夢」，由1850至2010年，加州的每十年的人口淨增長都達10%，不過，單計2000至2020這20年間，加州遷移往外州的人口高達260萬，人口增長都主要來自外國移民及自然增長（出生人口）。不過去年新冠疫情爆發，外國移民大幅減少，出生率亦維持跌勢，2020年該州下跌18.2萬人，雖然只是4000萬人口的0.46%，但人口相等於兩個聖巴巴拉巿（Santa Barbara），「加州出走潮」的情況因而格外明顯。

而遷移潮的最主要原因是，加州已經變得非常昂貴，自置居所比率（homeownership rate）已達至1940年代以來最低，也是美國最低的州份之一；加州的平均房價達683,996美元（約533萬港元），在50州中僅次夏威夷。過去一年，高樓價及生活成本高漲的情況更加明顯，連中產階層也深感壓力。

拉丁裔Martin（化名）作為一名三藩市的現居民，跟香港01記者表示也在考慮搬遷。Martin是土生土長的加州人，在三藩市的一間工會擔任工會代表，自認為屬中產階級，租住在市中心外圍一棟兩層的聯排別墅內，周邊環境安逸、還有些許植被，驅車到Martin的辦公室也只要30分鐘左右。

2018年三藩市街景。根據全國低收入住房聯盟（National Low Income Housing Coalition）的今年的一項調查，三藩市在全國房租價格排行全國第一，租客需有每小時60美元的時薪才付得起三藩市市內的一個兩居室。（Getty）

他和丈夫在三年前有了孩子，「我們希望他有個後院玩耍」。本來還沒有孩子的時候，Martin和丈夫生活還算富裕、正計劃存款買房，但這三年來積蓄很快花光。

加州查普曼大學（Chapman University）教授Joel Kotkin認為，加州正面臨一種新型的「封建化」，只有超級富豪越富，其他人都受害。

從年輕、向上的家庭看來，加州是不可能（居住）的，除非你有有錢的父母、去搶劫銀行，或者開公司成功上巿。 Joel Kotkin

對於打工仔而言，加州也許不是一個十分理想的居住地，該州的個人所得稅（income tax）達13.3%，為全美最高，而且還另加上聯邦稅，再扣各類社保及保險，實際到手的工資可能只剩一半。近年，不少外移的加州人都選擇德州作為目的地，德州不徵收個人所得稅，但徵收較高的物業稅以及有徵收銷售稅，然而實購買力仍遠勝加州。



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美國加州州長紐瑟姆不久前面臨罷免州長投票，其在去年推行嚴格的封城防疫政策，其後本人違反社交隔離規定更是讓選民非常不滿。（AP）

「沒有哪裏像加州一樣」

對於Martin來說，房價的負擔尚未嚴重到他必須搬離加州的地步。誠然，愈發頻繁和嚴重的山火、前些年籠罩三藩市街頭的煙霧、可負擔且適合一家三口居住的房子，這些因素都在把Martin推離這個地方，但Martin說：「確實，我正在考慮離灣區，三藩市，但你知道，除了加州，我唯一想去的地方是華盛頓州....但我不是因為加州而離開，而是灣區（的問題）。」

在Martin心中，加州是家鄉，出生並成長於族裔多樣、70多種方言混雜的地方，這種多樣性構成了Martin的心理舒適區和歸屬感。「我因為公事也走過美國的很多城市，沒有哪個地方像加州一樣。」

但不得不承認，身為中產的他所擁有的機遇和話語權並非所有加州居民所共有的：「我們能（更容易的）換工作、但處於勞動力底層的人卻沒有這種能力。」Martin認為，疫情進一步惡化了這一群體的處境：「這讓我很擔心。」