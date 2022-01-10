俄烏局勢︱普京的軍事選項：空襲還是侵略？

俄烏邊境局勢至今仍然緊張，美國、俄羅斯、北約（NATO）正就此於1月10至13日期間舉行3場會談，目前三方立場與態度依然強硬。現時，俄羅斯在烏克蘭附近進行軍事集結，規模足以長期作戰。

假如普京真的對烏克蘭採取軍事行動，有西方軍事分析員認為這位俄羅斯總統將有多個不同選項，包括針對性導彈攻擊、向烏克蘭東部或南部發動有限度的侵略，以至在網絡戰配合下全面入侵烏克蘭。



目前，據美國和歐盟官員的說法，美國情報部門經已向歐洲盟友指出，俄國正在準備可能的侵略行動，惟普京未有最終的決定。普京警告若烏克蘭及北約無法滿足其停止在前蘇聯加盟國的活動要求，會採取一切手段回應。

去年12月31日，美國總統拜登與普京通電話。普京警告對方，針對烏克蘭問題對俄羅斯實施新的制裁可能導致兩國關係徹底破裂。與此同時，拜登告訴普京，美國及其盟友將對入侵烏克蘭的行為作出果斷回應。兩國正在日內瓦的會面討論似乎並不樂觀，雙方早前已畫好了紅線：普京指出烏克蘭不得加入北約，拜登也已給普京畫出了紅線：「美國已經確認向對方講清楚，不能入侵烏克蘭，絕不可以」。

俄羅斯軍事集結，將對烏克蘭發動軍事行動？(AP)

據俄羅斯10萬大軍部署的位置來看，俄羅斯很可能從白羅斯、烏克蘭東部和克里米亞3個方向入侵烏克蘭。以下是普京的可能軍事選項：

普京有可能對烏克蘭發動類似2008年對格魯吉亞為期四天的戰爭。(Getty)

一、有限度侵略

普京最有可能的選項是，與2008年8月引發對格魯吉亞為期五天的戰爭（8月8日至12日）相似。當年，俄軍在空襲、砲擊、海上封鎖和網絡攻擊配合下進入南奧塞梯地區，以回應格魯吉亞此前試圖軍事控制這個受俄方支持的地方。莫斯科可以將與烏的衝突定性為保護講俄語的頓巴斯免受烏克蘭侵略的舉措。有安全專家認為，若這成為最終選項，規模和時間將取決於烏方回應俄羅斯要求的速度。

雖說目前的部署仍然缺少長期作戰所需的物資支援，包括武器庫、戰地醫院、血庫等，但有證據顯示俄方正加快相關的邊境部署。

俄羅斯本土有大量巡航和彈道導彈，可發動針對性空襲。(Getty)

二、針對性空襲行動

據美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級政策研究員Dara Massicot表示，俄羅斯有可能透過空襲破壞烏克蘭的軍事實力，包括炮擊烏軍前線部隊、軍事設施及重要基建。

自2008年格魯吉亞戰爭以來，俄國空軍鮮少再如當年對敵軍防空軍團的設施進行攻擊，當年俄軍於開戰之初已完全掌控了南奧塞梯直至格魯吉亞全境的制空權，軍機並對格魯吉亞地面守軍和戰略目標進行了空襲，包括對首都第比利斯軍用與民用機場的襲擊。受制於烏方的防空系統，或影響空降兵及戰機的大舉進襲。不過，憑着黑海或俄羅斯本土的大量巡航和彈道導彈，烏克蘭的防空系統將陷入困境。而且，俄軍亦可能利用戰機搭載導彈、重型火箭砲及遠程火焰噴射器等武器，這將對烏軍地面部隊造成難以置信的破壞。

雖然烏克蘭誓言會頑抗俄軍入侵，但鑑於俄軍的實力更優勝，若從白羅斯、黑海等作多方面攻勢，預計能在數星期內取得勝利。

派遣大量地面部隊入侵烏克蘭的機會目前不大。(Getty)

三、全面入侵烏克蘭

全面入侵將使俄羅斯能夠接管可用於進行反攻的大片頓巴斯領土，這也符合普京的觀點，即烏克蘭第聶伯河以東的俄語地區是莫斯科的「歷史固有領土」。然而，有軍事分析員認為這個情況不太可能，因為這涉及相當大量的兵力，亦可能對俄軍造成重大的人員傷亡。但這種軍事行動會否成真及其程度，最終將取決於莫斯科作出多大的傷亡才能迫使烏方承認失敗。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）研究員Rob Lee表示：「俄軍能在數日內造成數以萬計的人員傷亡，還可能明顯削弱烏克蘭東部的軍事實力。但這是否足以迫使烏克蘭讓步，或許要視乎俄方的成本效益分析而定。」

至於北約方面，北約成員國外長上周五舉行視像會議，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，西方已準備好跟俄方的會談破裂，並準備應對任何形式的威脅，「我不會詳細說明我們可以在何時何地移動多少部隊。」他說：「但我會說我們有很大的能力。我們有軍隊，我們有準備。我們制定了能夠保衛和保護所有盟友的計劃，而且我們正不斷適應，比以住投入更多資源在軍事現代化，以維護歐洲的和平。」