烏克蘭局勢│率先拿下赫爾松　普京的真正目標：黑海

烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson)於今日(3日)落入俄軍手中,據知俄方已控制該市港口和火車站,市長科利哈夫(Igor Kolykhayev)公開呼籲俄軍不要傷害市民。作為俄軍攻入烏克蘭以來拿下的首個主要城市,除了擁有位於第聶伯河流入黑海的戰略位置外,或也有利俄軍盡快拿下另一個南部沿海重鎮馬里烏波爾(Mariupol),普京首要目標之一或許是擴大亞速海(Sea of Azov)和黑海的優勢。



3月1日,烏克蘭馬里烏波爾,醫務人員在一家婦產醫院的地下室轉移一名病人,該醫院被改造成醫療病房並用作防空洞。俄軍的襲擊在當地造成多人重傷。(AP)

作為烏克蘭南部省會之一,也是赫爾松州的首府,赫爾松的人口約28.3 萬。它位於克里米亞半島西北面,為黑海重要港口城市之一,它擁有重要的船塢製造業。由於當地可駛入大型貨輪,故也是國際性商港,每年平均有逾百隻外輪進出這個港口,處理約400萬噸貨物。這裏還是通往烏克蘭最大海港敖德薩公路上的戰略要地。此外,赫爾松還有鐵路通往克里沃羅格(Kryvyi Rih)、頓巴斯地區和克里米亞半島。

歷史上,該地區於1774年以前一直是克里米亞汗國的領土。1778年,在俄羅斯帝國公爵波將金(Grigory Potemkin)的建議下,由葉卡捷琳娜大帝(Catherine the Great)下令建了赫爾松一城。19世紀末,當地成為農副產品出口港,紡織工業居烏克蘭首位,還有機械製造、石油加工、食品加工亦同樣是重要的工業。

烏克蘭局勢:沿海重鎮馬里烏波爾港情勢危急。(AP)

如今,在赫爾松被俄軍攻佔後,另一個東部沿海重鎮馬里烏波爾港(Mariupol)的形勢亦汲汲可危,目前已被俄軍的進攻包圍和切斷。假如這裏也守不住淪陷的話,俄軍與烏東武裝分子就能對烏克蘭東南部的烏軍完成合圍之勢。俄軍繼而能在基輔方面將重心擺在包圍,即一面從基輔西側、另一面從基輔東北的切爾尼戈夫(Chernihiv)及蘇梅(Sumy)二城進攻,最終做到圍城。

馬里烏波爾是烏克蘭東部頓涅茨克州第二大的城市,地處亞速海北部,人口約43萬。它是烏克蘭的第二大港,又是西伯利亞大陸橋頭堡之一。該市副市長日前向英國廣播公司(BBC)表示,在半日的連續砲擊下,住宅區遭到嚴重轟炸,或造成人道災難,「我們無法計算那裡的受害者人數,但我們相信至少有數百人死亡。我們不能進去取回屍體。」

馬里烏波爾港是是西伯利亞大陸橋頭堡之一。(AP)

目前,烏克蘭軍隊繼續以赫爾松附近的俄羅斯軍隊補給線為目標,戰事在前往敖德薩(Odessa)的沿途繼續進行。

俄羅斯國防部呼籲平民盡快從「安全走廊」離開馬里烏波爾,又表示應民眾請求,提供30多噸人道主義救援物資,已運抵位於烏克蘭西北部哈爾科夫州的沃爾昌斯克及附近地區。俄烏雙方在第二論談判中,將繼續討論停火以及建立人道主義安全走廊問題。

(香港01製圖)

劍指亞速海和黑海

從現時俄軍的攻勢來看,儘管俄方還沒有表明他的最終意圖,但烏克蘭的沿海地區似乎是個主要目標。在攻入赫爾松後,俄軍能從那裏穿過海岸不遠到達西面的奧恰基夫(Ochakiv)海軍基地,然後到達港口城市敖德薩海軍基地。

奧恰基夫位於赫爾松與敖德薩中間:

若俄軍稍後再控制馬里烏波爾,則能從那裏向北推進,與其他俄軍部隊以及頓涅茨克和盧甘斯克的軍隊會合。這樣俄軍日後可以輕鬆地從海上補給,而烏克蘭將被切斷海上補給。這也將使他擁有近一半的黑海海岸線,並允許他聲稱擁有更多的領海區域。

俄軍率先拿下赫爾松,有利普京(右)的沿海戰略部署。(Getty)

自2014年俄羅斯吞併將亞速海與更大的黑海分隔開的克里米亞半島後,俄羅斯幾乎搶佔了烏克蘭駐紮在塞瓦斯托波爾(Sevastopol)海軍基地內約四分三的海軍艦隊,還有相關的船隻、維修廠、直升機和船員。此後,俄羅斯實際上控制了從黑海到亞速海的刻赤海峽兩岸。縱然烏克蘭仍對亞速海擁有合法權利,並控制著該海域的大部分西北海岸,但俄方在該區更易持續干擾烏克蘭船隻的航行。

這同時使黑海的領海主張大大複雜化。首先,烏克蘭要重振海軍之路十分漫長,畢竟2014年的損失太過巨大,而俄羅斯卻能隨時增兵到黑海和亞速海,甚至進而部署在有機會佔領的烏克蘭沿海城市,進一步擴大地區的軍事影響力。

土耳其負責管理進出博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的商業和軍用船隻,圖為伊斯坦堡海峽。(Getty)

其次是,黑海國家包括土耳其、保加利亞、羅馬尼亞、烏克蘭、格魯吉亞和俄羅斯。這裏受到《蒙特勒海峽制度公約》(Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits)所限制,只有位於黑海的國家可以無限制地進入,非黑海國家則只能派遣船隻短期進駐,船舶大小亦受限制。這意味能在此一地區內能壓制俄羅斯勢力的國家「買少見少」,因其他海軍很少有權利或能力這樣做。

這解釋了為何烏克蘭駐土耳其大使早前曾要求北約成員國對俄羅斯船隻關閉這兩條海峽,以防止莫斯科加強黑海部署。因為根據公約,土耳其負責管理進出博斯普魯斯海峽(Bosporus Strait)和達達尼爾海峽(Dardanelles Strait)的商業和軍用船隻。由於土耳其與烏俄關係均密切,未有即時回應基輔要求,其後於2月28日才正式宣布,禁止俄軍船艦通過博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽,更稱俄軍對烏攻擊「不可接受」。

不過,以目前俄羅斯在區內的形勢來看,即使土耳其關閉海峽可能對俄羅斯在黑海的能力影響不大,因黑海艦隊早已在該海域內。俄羅斯若最終能成功控制上述沿海地區城市,不只加大烏俄談判中的牌面,長遠或能進一步擴大對黑海和亞速海沿岸的控制。