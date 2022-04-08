上海封控恐全球缺貨　國際供應鏈再面臨難關

上海新冠肺炎疫情持續，昨日（7日）新增21,222宗本土個案，包括824宗確診病例和20,398宗無症狀感染，當地累計報告本土陽性感染者逾13.15萬宗。原訂於4月5日凌晨3時的解封，也因疫情持續而取消。作為長三角以至全中國的樞紐城市，上海的疫情不單止嚴重影響國家的經濟復甦步伐，恐怕還將波及早已雪上加霜的全球供應鏈。



據內地官方媒體援引疫情控制組負責人顧洪輝的話，上海市目前的疫情「仍在高位運行」，「形勢極其嚴峻」，這也是自2020年1月在武漢市爆發新冠疫情以來，中國內地最嚴重的一次疫情。上海市於本月4日展開新一輪核酸檢測，在檢測和相關工作完成前，上海宣布將繼續實施封控管理，2,500萬居民除因病就醫等特殊情況外，須嚴格落實足不出戶。

鑑於當地疫情持續和延長封城，恐造成更大的影響。越來越多的跡象表明，上海、深圳等一些內地城市的封城措施已令中國經濟增長急劇放緩，疫情不單限制流動性還壓抑了需求。3月份中國服務業的活動以兩年來最大的速度收縮，財新採購經理人指數（PMI）由2月份的50.2跌至3月份的42.0，跌破50點大關。

4 月 5 日，上海封城期間，身穿防護裝備的人員向當地居民分發物資。(AP)

近日，有經濟學家警告，隨着上海封城影響開始浮現，未來幾個月的數據可能會更糟。經濟諮詢機構凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家Alex Holmes表示，雖然迄今為止中國的疫情對亞洲其他地區的溢出效應相對較小，惟供應鏈出現重大中斷的可能性仍是一個「巨大且不斷增長的風險」。

Tesla停工延運歐洲

封控上海首當其衝的包括製造業，主要指在上海及其周邊的產業中心地區。由於防疫限制導致許多工人無法出門工作，不少工廠產出受到約束，有的需要暫時關閉，當中不乏蘋果公司、Volkswagen及特斯拉（Tesla）等跨國企業。

特斯拉的上海工廠停工，對該電動車企業造成一定影響。(Getty)

其中，特斯拉的上海工廠由3月28日停產，至今尚未確定復工日期。這家電動汽車巨頭表示，正落實各項疫情防控要求，將根據政府的防疫政策來安排工作。不少歐洲的Tesla電動車買家近日已接到通知，新車交付要延遲最少一個月。

特斯拉去年生產了93萬輛電動車，其中47萬輛來自上海自貿區「超級廠房」（Giga Shanghai），佔比超過一半，且比率仍在不斷提高。據估計，現有廠區規模，2023年產量最高可達到100萬輛。由此可見，上海工廠停工對特斯拉的影響不容忽視。

此外，晶片巨頭台積電、中芯國際等企業，雖已透過讓工人住在工廠並定期接受檢測來確保工廠運作，惟這些公司仍然欠缺貨車司機配送，無法將產出晶片送到客戶手上。不少韓國企業也受到影響，知名泡麵生產商農心（Nongshim）、糖果零食生產商Orion、美妝保養品公司Amorepacific的上海廠房也自本月初開始停運，暫時復工無期。

上海作為全球最繁忙的貨櫃港口，連續12年位居世界第一。(Getty)

上海「塞港」影響更大...

上述製造業的問題也只是滄海一粟，上海作為全球最繁忙的貨櫃港口，去年吞吐量達4,700萬個標準櫃，連續12年位居全球第一。據官方公布，自3月28日封控以來，上海港口運作維持正常。貨船平均等泊時間少於24小時，平均等泊船舶少於10艘。

不過，香港文華船務（Mandarin Shipping）主席Tim Huxley表示，雖然上海港口基本正常運作，惟市內其他行業停工，貨物進出該港依然面臨困難。他認為，這不利於緩解未來數個月內的供應鏈瓶頸，他解釋：「從電子產品、家居用品到家具，不論是美國或歐洲的家居品牌或連鎖店，均有貨物困在工廠或上海的供應鏈之內。」

中國歐盟商會估計，航運和卡車運輸公司正遭遇長時間延誤，與封控前的水平相比，上海港的貨運量下降了約40%。中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）則表示，上海爆發疫情後，逾半在華美企下調了年度收入預期，還有超過80%的廠商表示有生產放緩或減產的情況存在。

上海的疫情，恐對全球供應鏈和通脹問題造成進一步的影響。(AP)

另據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）的分析表示，封城與防疫措施有可能令中國今年的經濟成長放緩至低於中國中央政府的5.5%目標。

「當中國打個噴嚏，全世界都感冒」

如今，最大的問題在於，上海作為長三角地區樞紐，大規模封控難免影響整個地區的工商業運作，勢「牽一髮動全身」，甚或將令全球供應鏈再陷入緊張狀態，通脹問題雪上加霜。

事實上，自2020年初全球爆發疫情以來，國際供應鏈早已出現大混亂，導致大宗商品、食品和消費品價格急劇上漲，後遺症至今仍在繼續。正當不少國家正期待重啟經濟之際，希望生產與物流逐步恢復正常，以緩解物價升勢。近期的俄烏戰爭加劇了通貨膨脹，尤其是石油和糧食價格，而上海等中國多地近日的疫情可能會使情況惡化。

Roeloffs表示，上海的疫情破壞了全球供應鏈的恢復預期。(網上圖片)

總部位於德國漢堡（Hamburg）的物流公司Container x Change行政總裁Christian Roeloffs表示，市場波動造成了不確定性，導致大量延誤和產能減少。他說：「新冠疫情導致的中國封控措施，以及俄烏戰爭的局勢，破壞了供應鏈恢復的預期。」澳新银行（ANZ Research）高級經濟學家 Bansi Madhavani則表示：「上海全市的封鎖是對已經因地緣政治緊張局勢而緊張的全球供應鏈的一次挫折。」

野村證券預計，由於上海仍處於封鎖狀態，導致額外的航運延誤、港口擁堵和物流能力不足。該公司的最新研究報告中指「到目前為止，市場低估了中國疫情的嚴重性，在接下來的幾個月，我們預計全球投資者將在各種資產類別的估值中更好地反映這些衝擊。」

無可否認，鑑於上海無論在內地製造業、航運物流，以至全球供應鏈方面上，皆扮演着重要角色，當前疫情將迫使全球供應鏈面臨更大考驗。