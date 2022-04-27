摩爾多瓦德左地區連番遇襲　「擦槍走火」擴大俄烏戰事？

接壤烏克蘭南部的東歐小國摩爾多瓦，親俄分離地區德涅斯特河左岸（Transnistria）連日遇襲。地方當局指出，在距離烏克蘭邊境的12公里處，一個無線電設施發生了兩次爆炸，導致兩條天線無法使用。當地官員又指，位於區內首府的國家安全部大樓，日前亦多次被擊中，暫未知施襲方是誰。外界憂慮此令俄烏戰事範圍進一步擴大。



摩爾多瓦分離地區德涅斯特河左岸（下稱德左）位於烏克蘭與摩爾多瓦之間的狹長地區，被親俄分離主義分子控制。1990年9月，德左地區宣布獨立，但國際社會迄今未有承認。俄羅斯並在當地永久駐軍，基輔（Kyiv）方面擔心俄軍可能在此對烏國發動新一輪攻勢。

「德左共和國」當局於昨日（26日）表示，當地的廣播無線電塔與軍事單位遭到攻擊，可能與烏克蘭有關。內政部門的聲明表示：「4月26日清晨，格里戈里奧波爾斯基（Grigoriopolsky）地區的馬亞克村（Mayak）傳出兩次爆炸聲，分別在早上6時40分和7時5分。」

摩爾多瓦德涅斯特河左岸連日受襲，圖為摩爾多瓦首都基希訥烏政府建築物上的國旗。（Getty）

襲擊發生後，原本正在廣播俄羅斯電台訊號的兩個主要天線發生故障並掉落地面，並無造成人員傷亡。當局事後下令將恐襲威脅層級上調至「紅燈」，並在各城鎮設立檢查哨，晚間所有進入城鎮的車輛都必須受檢。

俄羅斯塔斯社（Tass）報道，「德左共和國」領導人克拉斯諾謝利斯基（Vadim Krasnoselsky）表示：「這些攻擊的痕跡導向烏克蘭，我猜測發動攻擊的人意圖把聶斯特河沿岸捲進俄烏衝突。」

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）援引俄羅斯副外長於4月25日的發言指，俄羅斯認為德涅斯特河外地區沒有危險、沿岸沒有衝突升級的風險，希望和平解決當地局勢。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則向傳媒表達了對上述攻擊事件的嚴重關切，稱莫斯科正密切關注後續狀況。

摩爾多瓦總統桑杜暫無打算，就事件與克里姆林宮討論。(Getty)

針對連串攻擊事件，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）認為此舉意在加劇緊張情勢，並譴責聶斯特河沿岸地區的「主戰派系」。桑杜在緊急最高安全委員會會議後表示，她並無打算就過去24小時內發生的襲擊事情與克里姆林宮討論。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）則反指，是俄方欲於這個地區製造不安，並入侵其他國家。

俄羅斯目前約有1,500名士兵部署在摩爾多瓦的親俄分離地區，俄羅斯中部軍區副司令米尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）日前表示，俄軍下階段計劃是要完全控制烏克蘭南部，這將有助打通前往聶斯特河沿岸地區的通道。

盧卡申科於3月3日的安全會議曾展示一幅俄羅斯入侵烏克蘭的「戰略地圖」，從地圖上來看俄羅斯下個可能將入侵的是摩爾多瓦。(Twitter)

在俄烏戰事爆發之初，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）曾展示一張俄軍「進攻箭頭」指向摩爾多瓦的地圖，讓外界猜測該國也是今次俄羅斯軍事行動的目標之一。不過，烏克蘭國防部指出，俄軍目前約有十萬兵力在烏克蘭境內，精銳部隊已經離開馬里烏波爾並前往頓巴斯，目標是攻佔頓涅茨克與札波羅熱之間的烏東地區。西方官員及傳媒，俄軍計劃軍事行動對摩國「構成不穩」。

歐洲貧窮國之一 與羅馬尼亞同源同宗

摩爾多瓦人口約260萬，國土面積與荷蘭相當。該國三面毗鄰烏克蘭，是歐洲地區唯一沒有與俄羅斯接壤的前蘇聯加盟國。當地經濟在歐洲幾乎敬陪末座，人均GDP只有不到5000美元，僅比烏克蘭、科索沃為高。上月，摩爾多瓦正式申請加入歐盟。

摩爾多瓦是歐洲貧窮國家之一。(Getty)

今天的摩爾多瓦，大部分領土屬於中世紀的摩爾多瓦公國。自16世紀開始，摩爾多瓦公國淪爲奧斯曼土耳其的保護國。19世紀，比薩拉比亞地區割讓給俄羅斯帝國，其餘領土則參與組建羅馬尼亞聯合公國。20世紀俄國革命之後，割讓給俄國的比薩拉比亞首先獨立，及後再併入羅馬尼亞。1940年，羅馬尼亞王國割了摩爾多瓦予蘇聯，組建蘇維埃社會主義共和國，爲蘇聯的第15個加盟共和國。

1991年蘇聯解體後，摩爾多瓦宣佈獨立，成立今天的摩爾多瓦共和國。今天的摩爾多瓦是一個農業國，工業基礎薄弱，國民經濟依賴農業、釀酒業等產業。政治上，存在對反對派進行政治迫害的情況。摩爾多瓦國內亦面臨較嚴重的人口販賣問題。

該國與鄰國羅馬尼亞同源同宗，自國家獨立以來，國內一直有聲音主張與羅馬尼亞合併。但蘇聯乃至沙俄的歷史印記在摩爾多瓦也隨處可見。摩爾多瓦的官方語言雖然是羅馬尼亞語，但2011年的一項調查表明，99%的摩爾多瓦人能說俄語。

自俄烏戰事以來，摩爾多瓦已接收不少烏克蘭難民。(Getty)

在俄烏衝突爆發後，摩爾多瓦已接納累計30萬烏克蘭難民，大部份難民隨後去了羅馬尼亞，少部份仍留在當地。這對於人口小國的摩爾多瓦來說，安置難民已是極為沉重的負擔。

欲緊急入歐盟 或刺激普京？

困擾摩爾多瓦的不只是難民問題。俄烏戰事爆發當日，摩爾多瓦就宣佈全國進入為期60天的緊急狀態，並關閉了領空。這與德左的局勢相關，摩國當局目前的研判是俄軍約有50%機會趁俄烏戰事一併解決德左的問題。

摩爾多瓦緊急加入歐盟的舉動，會否進一步刺激普京？(AP)

而在烏克蘭申請加入歐盟不久，摩爾多瓦亦於3月3日與格魯吉亞同時向歐盟提交了入盟申請。2008年，格魯吉亞和俄羅斯為了爭奪南奧塞梯的控制權而爆發戰爭，及後，俄羅斯宣布承認南奧塞梯和阿布哈茲獨立。

至今年3月11日，歐盟表示願意對烏克蘭、格魯吉亞、摩爾多瓦入歐敞開大門。翌日，德國外長貝爾伯克還訪問了摩爾多瓦，又宣布從摩爾多瓦向外國轉移烏克蘭難民的計劃。

西方將俄羅斯對烏克蘭軍事行動視為侵略，但在俄羅斯看來，這是國家面臨安全威脅和作為地區大國在其戰略緩衝區被抵近侵入時的防禦性絕地反擊。摩爾多瓦在這方面與烏克蘭的情況有相似之處：親俄分離地區、俄羅斯指控區內俄裔受壓迫。儘管摩爾多瓦尋求加入歐盟，但始終維持中立，在軍事上無意挑戰俄羅斯。俄羅斯到底只會把德左地區當為對烏克蘭攻勢的跳板，還是如西方所說，俄羅斯真有進一步擴大戰事之意，甚至如烏克蘭所言將入侵摩爾多瓦？這還有待觀察，現時唯一擔心的是區內持份者眾多，襲擊四起，不排除有擦槍走火的可能。