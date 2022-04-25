俄羅斯副外長：希望和平解決德左岸問題　尊重摩爾多瓦主權

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）援引俄羅斯副外長4月25日稱，俄羅斯認為德涅斯特河外地區沒有危險、沿岸沒有衝突升級的風險，希望和平解決當地局勢。



俄方所指的是位於摩爾多瓦（Moldova）的德涅斯特河左岸（Transdniestria）。國際社會普遍視德涅斯特河左岸地區為摩爾多瓦的一部分，但摩爾多瓦政府已承認不能控制當地。

俄羅斯外交部稱，應在尊重摩爾多瓦領土完整和地區地位的同時解決德涅斯特河沿岸衝突。

俄羅斯中部軍區代理司令明尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）22日稱，俄軍特別軍事行動第二階段的任務是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部地區。他指全面控制烏克蘭南部，可打通俄方進入摩爾多瓦分離地區德涅斯特河左岸（Transdniestria）的通道，他稱當地俄語人口受到壓迫。

明尼卡耶夫稱，想全面控制烏南，是為了有「另一條路」通往摩爾多瓦。他的言論，令外界憂慮俄軍將以德涅斯特河左岸作跳板，侵略摩爾多瓦。

烏克蘭局勢：2022年4月23日，烏克蘭總統澤連斯基在基輔市中心一個地鐵站內舉行記者會。（AP）

俄軍發布有關言語後，令烏克蘭及一些鄰國緊張及關切。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日警告，俄羅斯侵烏只是個開始，俄軍將攻打其他國家。有東南歐媒體分析稱，摩爾多瓦或是俄軍的下個目標。

全稱為「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」的「德涅斯特河左岸」是歐洲數個未被普遍承認的國家之一，由親俄分裂勢力「管治」。它位於摩爾多瓦東部的德涅斯特河沿岸地帶，大部份領土在德涅斯特河東岸，於是又被稱為「德涅斯特河左岸」、「外德涅斯特河」或「德左岸」。

「德左岸」的獨立源於蘇聯解體後摩爾多瓦的一場內戰，起因是由於德左岸的人不滿摩爾多瓦政府試圖將國土併入羅馬尼亞版圖，並取消俄語的官方地位。俄羅斯派出一支維和部隊干涉內戰，成了德左岸的靠山。這個「國家」多次公開要求加入俄羅斯聯邦，但沒得到俄羅斯的正面回應。「德左岸」的地位沒有得到廣泛承認，俄羅斯也是其中之一。