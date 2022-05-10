卡拉奇孔子學院自殺式襲擊者：碩士學位、二孩之母

當地時間4月26日下午，巴基斯坦信德省首府卡拉奇發生一起恐怖襲擊，導致包括3名中國公民在內的至少4人遇難，另有1名中國公民受傷。據悉，遇難的中國公民為卡拉奇大學孔子學院的中方教師。事件發生之後，中國有很多權威專家發表文章分析，大多認為是巴基斯坦塔利班所為。不過，現在證實這些分析都是錯誤的，還是俾路支運動制造的這起事件。



撰文：白山（自由學者、經濟學家）



據外媒報道，「俾路支解放軍」下屬「馬吉德旅「已聲稱對卡拉奇大學發生的自殺式襲擊負責。據該組織發言人稱，一位名叫 「Shari Baloch」（莎莉·俾路支）的女性發起了這次自殺式炸彈襲擊。

據巴基斯坦當地媒體報道，令人震驚的是，這名自殺式炸彈襲擊者不僅是位女性，更是一位具有高學歷背景的人，而且家庭條件良好。她不僅已經結婚，還有兩個孩子。

據報道，在事發前大約10小時，莎莉在推特上發了一條和人們告別的「再見」信息，當時沒有人知道她接下來將做什麽。

當地媒體報道稱，莎莉是其家鄉俾路支省凱奇區的一名小學教師。她於2014年獲得學士學位，並於2018年獲得碩士學位。她在俾路支省大學獲得動物學碩士學位，在阿拉瑪·伊克巴爾開放大學獲得哲學碩士學位。

莎莉有一對兒女，女兒名叫Mahrosh，兒子名叫Meer Hassan，其中一個8歲，一個5歲。她的丈夫是一名牙醫，而她的父親是一名政府機構的主管，她父親還擔任了三年的區議會議員。她的姐夫是位講師，她的一個叔叔還是位作家，也曾是位教授。很顯然，這個家庭曾受過高等教育，而且是一個具有良好背景的家庭。

據「俾路支解放軍」稱，今年30歲的莎莉是在2年前加入這一組織。目前很難知曉她加入這一恐怖組織的具體原因，但在學生時代，她一直都是俾路支學生組織的一員。更重要的是，她的家人一切都安好，並沒有出現有人失蹤等情況，只有她的一個堂兄2018年時在一次軍事行動中被殺。

另據媒體報道稱，卡拉奇警察局長Ghulam Nabi Memon稱，「我們目前收到的消息顯示，這位女自殺襲擊者很有可能曾是這所大學（被襲擊大學）的一名學生。」

據中國駐巴基斯坦大使館消息，4月26日傍晚，巴基斯坦總理夏巴茲赴中國駐巴基斯坦使館，就卡拉奇大學孔子學院中方教師遭遇恐襲事件吊唁。

巴基斯坦總統阿爾維4月30日赴中國駐巴基斯坦使館，弔唁卡拉奇大學孔子學院班車遭遇恐怖襲擊事件中遇難的中方人員。（新華社）

實際上，隨著中國一帶一路的進行和推展，項目擴展的步伐雖然很快，但很多項目，完全脫離了一帶一路的戰略框架，或者根本就沒有什麽戰略框架，完全靠摸索著前行。以巴基斯坦的情況來看，這是一帶一路的一個重點地區，但中國在巴基斯坦的戰略，既沒有考慮到對俾路支人的利益解釋，像日本一樣，深入巴基斯坦社會的底層做工作，也沒有決定定義俾路支運動為恐怖組織，然後決定參與打擊。中國實際採取的作法是，裝作沒有這個問題的存在，希望風險根本不會發生，雖然已經接二連三的出現重大事件了。

中國的重點項目瓜達爾港就在俾路支省，早在我當年考察一帶一路項目的時候，就已經警告過這種情況是高度危險的，雖然上層了解情況，但並未引起重視，也沒有采取針對性的行動。直到今天，依舊如此。我無法理解的是，為什麽還真有不少完全不了解情況的中國項目和中國人會到那里去，這種盲目非常令人震驚。

本文由安邦諮詢提供。

