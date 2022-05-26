德州槍擊｜「武裝教師」真是美國校園槍擊的解決良方？

美國日前再次發生校園槍擊案，有槍手闖入德州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學造成至少21人死亡及多人受傷。自2012年桑迪胡克（Sandy Hook）以來，美國校園經已發生逾900宗槍擊事件，當地學校其後對「武裝教師」的安排時有討論，有州份更已立法允許武裝教師，德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）日前也建議，培訓武裝教師以防止像周二在尤瓦爾迪發生的槍擊事件。教師配槍，似乎成為槍支泛濫的美國無可奈何之下，一個較合理的安全選項。



早於2019年5月，佛羅里達州已通過一項爭議性法案，允許教師和校園保安人員可選擇通過名為《監護人計劃》（guardian program）攜帶槍支回學校，該法案是針對前一年於該州帕克蘭（Parkland）一宗造成17人死亡的高中槍擊事件而訂立。

據佛羅里達州教育部稱，目前約有39個縣參與了該計劃，惟並非所有學區都同意教師應該武裝起來。相關的計劃僅屬自願性質，申請者必須通過心理和藥物篩查，並完成至少144小時的培訓，內容包括射擊、治療槍傷受害者、預防搶槍等，成功加入的志願者可獲得500美元的津貼。

武裝教師需接受一定時數的訓練。(Getty)

支持該計劃的一位學區負責人Bill Husfelt表示：「你知道當你被人用槍指着的時候，才會意識到多麼無助，我們不視計劃為支持擁槍，而只是想要得到更多保護。」

科羅拉多州南部也有至少兩個學區公開表示於校園內有武裝人員，該州自1999年以來發生過9宗校園槍擊，造成21人死、41人傷。其中一位當地學區負責人Tim Kistler表示：「我們並不完全依賴「武裝教師」，還有專門人員負責安全、醫療和評估學生會否成為未來槍手等。」俄亥俄州則正草擬法案，允許該州教師於今年進行2小時的槍支培訓。

部份學區甚至會利用手機應用程式應對槍擊事件，可以讓執法人員直接與校方溝通情況，如槍手位置、多少傷者、「武裝教師」的身份等，而警佈也可在6秒內發送給每個用戶。

除了「武裝教師」，全美各地的學校事實上也有採取各種不同的措施，如聘用駐校警察、進校前先過金屬探測器、模擬演習等，以應對校園槍擊的事件，從而確保學生的安全。不過，由於美國校園的面積、校園所在的地區地理、資金資源等各盡不同，他們多年來的經驗反映沒有任何的措施是完全有效，而且執行上都可能有所偏差，實際效果成疑。

「四成五人支持小學教職員配槍」

在德州校園槍擊案後，路透社和市場研究公司Ipsos的一項調查顯示，約84%受訪者支持對所有槍支買家進行背景審查，70%支持實施「紅旗法案」（red flag law），允許當局沒收可能對公眾構成威脅的人士的槍械；72%人支持將購買槍械的年齡由18歲提高至21歲。另外，54%人認為攜帶槍支是發生大規模槍擊案時保護自己的最佳方式，還有45%人支持小學教職員管有槍械。

德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）事後接受右翼新聞媒體 Newsmax訪問時建議，培訓「武裝教師」以防止像周二在尤瓦爾迪發生的槍擊事件。德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也指，限制槍支權利對於防止槍擊案沒有作用，相反應推動在校園內加強執法。

德州總檢察長帕克斯頓(右)建議，培訓「武裝教師」以防止像周二在尤瓦爾迪發生的槍擊事件。(Getty)

目前，德州雖要求學校制定應急計劃並進行安全演習，也容許特別的人士攜帶槍支，惟許多相關的決定都交由當地1200多個學區和各校自行決定。當地許多學區經已通過允許教師或其他學校工作人員武裝自己，以防範潛在的槍手造成的校園槍擊事件。據2018年的數字，德州至少有逾170個學區擁有「武裝教師」或武裝學校職員，這些地區通常位於較偏遠的地方或鄉郊地區，當地警察一般需要較長時間才能趕抵現場。

有德州支持「武裝教師」的學區負責人表示，「我們想要保護自己，不想成為任何人的受害者。」

有意見認為「武裝教師」並非好主意，圖為2012年美國猶他州教師接受槍械訓練。(Getty)

「武裝教師」成效存疑？

對於「武裝教師」的安排，有意見認為並非是個好主意，一方面，沒有任何證據表明「武裝教師」在預防或制止槍擊案方面是有效的，另一方面是有效使用槍支需要訓練，學校槍支走火時有發生，還有人表示：「我們的老師請來是要當老師而非保安，而且這也可能會出事，他們也可能成為率先開槍的一人。」

俄亥俄州教育協會主席Scott DiMauro認為，「武裝教師」的安排經已超出一位教師的基本職責所在，只會增加教育工作者的壓力。他指出，該會的項究顯示全國九成教育工作者已感到精疲力盡，55% 的教育工作者正在考慮提前離開這個行業。他重申：「關於是否武裝教師、是否在校園內配備武裝學校資源官員或警察、如何處理所有這些事情的問題，均是必須個別地做出的重要決定。」

有意見認為，「武裝教師」的要求超出一般教師的職責所在。(Getty)

撇除上述的一些關於「武裝教師」的問題外，日前德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學的槍擊案，多少也反映「武裝教師」可能並非一些人所想的對防止校園槍擊案有作用。

據現時多間美媒掌握的細節顯示，槍手與多名武裝警察對峙，惟在他造成大規模的死傷前仍然無法阻止他。槍手據報在撞車後闖入校園，警方在接報後抵達，雙方很快便駁火，造成多名警員中槍，槍手其後反鎖於一個課室內。駁火期間，警方決定打破學校周圍的窗戶疏散學童和教師。

當地警方其後要求增援，槍手在進入校園整整一個小時後，一支專門的戰術部隊才進入教室，最終才成功擊斃槍手。

假如受過專業訓練的警員都無法阻止德州小學慘劇，「武裝教師」可以做的又能有多少？(Getty)

有意見認為，從上述的細節來看，假如一群受過專業訓練、懂得應付暴力衝突和使用槍械的警察也無法阻止槍手的話，更難以相信缺乏足夠專業訓練的「武裝教師」能保護學校免於校園槍擊。武裝教師充其量是要求他們枉作犧牲的任務，對阻止大規模死傷沒有任何幫助，甚至在最壞的情況下，老師可能會意外射傷或殺害學童，或者被誤認為槍手。而且，學校範圍內存放槍支，某程度亦會增加事故的風險，或造成更多的問題。

值得注意的是，德州副州長帕特里克（Dan Patrick）似乎也深明「武裝教師」非解決之道，他近日指出要強化學校工作人員的武裝，需增配更多校園警察，同時限制學校只開放一個出入口，「這樣任何人都無法輕易進入。」不過，此一意見遭到不少人的批評，認為設置一個出入口在發生槍擊案時或會造成更多的傷亡。

說到底，真正的問題是美國槍支數量的泛濫程度驚人，其中包括殺傷力大的槍支。而且，當地至今仍缺乏基本的保障措施，防止有機會利用這些槍支進行謀殺、大規模槍擊等犯罪行為的人持有或取得，美國當前的政治現實環境也令該國無法解決如何規範民眾獲取和擁有這些武器的問題。