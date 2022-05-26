美國德州小學槍擊案兇手「背景曝光」　美媒：他曾遭校園欺凌

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日早上發生槍擊案，案中23人死亡，其中19人是兒童。案中兇手雖已被擊斃，但這位年僅18歲的少年拉莫斯（Salvador Ramos）何以在選擇在小學隨機殺人，引起外界思疑。



他在小學行兇之前，還開槍殺死他66歲的祖母。警方推測，祖母或許知道他的計劃或看到他的武器而被殺。

圖為疑兇在Instagram上發布的自拍照。

似曾預告行兇

《紐約時報》25日稱，拉莫斯是這羅布小學的舊生。案發當日他帶着兩支步槍回到母校行兇。在疑似是拉莫斯的社交媒體賬戶中，他在案發4天前曾發布了一張兩支半自動霰彈槍的照片。

槍手在5月16日18歲生日後立即買了武器。案發前幾個小時，他還在社交媒體上對網友說，說要跟她分享一個小秘密。數小時後，這宗震撼全德州、全美國的槍擊案便發生。

德州2021年9月1日通過新法案，18歲以上、未滿21歲人如因家庭暴力、遭人跟蹤等原因面臨危險，就能取得保護令並買槍。如年滿21歲，則不需要任何許可就能購買槍枝，並攜帶槍枝到幾乎任何地方。新法亦列明，大部份公眾地方都不要求持槍人士攜帶執照。不過學校仍是受法例所限的地方。

有關拉莫斯生前使用的武器的詳情，以及他如何取得槍枝與子彈，外界仍是未知。

圖為被指是網民稱她截取其疑兇對話的截圖。這個對話完結後數小時，便發生震撼全美與全德州的槍擊案。

美國《華盛頓郵報》稱拉莫斯獨來獨往，孩童時期因口齒不清以及家庭經濟有困難而遭欺凌，且因家貧與穿着奇異被嘲笑。據報他因此愈來愈抗拒上學、多次輟學。他離群索居，脾氣暴躁，更年少時常跟媽媽頂嘴。

名為Stephen Garcia的男生說，他和拉莫斯在就讀第八班時是最要好的朋友。

拉莫斯曾在漢堡店打工，他的同事指他沉默寡言，很少與同事互動，只會埋頭工作。一個在快餐店和拉莫斯一起打工的女子稱，拉莫斯咄咄逼人，有時對女生非常粗魯，還會發出騷擾短訊。

拉莫斯的朋友瓦爾迪茲稱，他和拉莫斯曾為朋友。拉莫斯曾以割臉，更佯稱是被貓抓傷，最後在坦承是自己割的。瓦爾迪茲稱：「他告訴我，他一遍又一遍地用刀割傷自己的臉是為了好玩。」

拉莫斯的另一位朋友也表示，拉莫斯常往別人車裏扔雞蛋，並且用BB槍向陌生人隨意射擊。