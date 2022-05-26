美國德州小學槍擊案教師捨身救人　鄰班老師憶述「最長35分鐘」

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學5月24日發生槍擊案，造成至少21人死亡，包括19名學童及兩名教師，他們在同一間課室遇害。兩名教師捨身救學生，最終喪生。鄰班的老師聽到槍聲後亦竭力保護學生，她事後憶述，事發時是她經歷生命中「最長的35分鐘」。



18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日闖進羅伯小學（Robb Elementary School）開槍，當時48歲教師加西亞（Irma Garcia）和44歲教師米雷萊斯（Eva Mireles）正和一班4年級學生身處同一間教室內，她們與19名學生最後身亡。據官員所指，班房內另有數名學童生還，目前未知確實數字。

美國德州小學槍擊案：美國德州尤瓦爾迪的羅伯小學2022年5月24日發生槍擊案，圖為2022年5月25日，案發現場仍未解封。（AP）

家屬：老師將學生視如己出

加西亞的侄兒馬丁內斯（John Martinez）25日對《華盛頓郵報》說，官員告訴家屬，事發時加西亞在保護學生。他表示：「他們不只是她的學生，那些是她的孩子，她冒着生命危險，為保護他們而失去生命。她就是這樣的人。」

米雷萊斯的女兒魯伊斯（Adalynn Ruiz）25日在Facebook發文指，米雷萊斯無私地跳到她的學生面前，救拯他們的生命。魯伊斯悲痛地寫道：「媽媽，你是個英雄。我一直告訴自己這不是真的。我只想聽見你的聲音。」

▼魯伊斯26日再發文悼念母親米雷萊斯▼

學生家長托雷斯（Erica Torres）說，米雷萊斯生前無微不至地照顧她患有自閉症的兒子。托雷斯稱：「她的做法讓你覺得她只需負責教導你的孩子，就像除了他以外，沒有其他學生那樣。她讓你感覺良好。」

美國德州小學槍擊案：美國德州尤瓦爾迪的羅伯小學2022年5月24日發生槍擊案，教師米雷萊斯（左）在事件中身亡。圖為2022年5月25日，米雷萊斯的女兒魯伊斯（右）在Facebook發布的照片，這是她和母親米雷萊斯的合照。（Facebook@Adalynn Ruiz）

鄰班學生正看迪士尼電影

事發時，鄰班一名女老師也竭力保護她課室內的學生。這名不願透露姓名的老師接受全國廣播公司（NBC）訪問時稱，事發時她的學生正觀看迪士尼電影，以慶祝學年的結束。但走廊的另一邊突然傳來槍聲，令愉快的氣氛突然消失。她於是吩咐學生躲到桌下，然後她衝到課室的門前鎖門。

她指經過平時的演習，學生訓練有素，遵循她的指示來避難。學生本來保持安靜，以免被槍手發現，但走廊傳來受傷同學哭泣的聲音，令他們很害怕，部分學生也跟着哭起來。她於是坐在課室中間的地上，叫感到害怕的學生坐在她身邊，再抱着他們、低聲叫他們默禱。

最後，警員打破窗戶，讓他們從窗戶離開。這名老師形容，在警員來到之前，她已經歷生命中最長的35分鐘。