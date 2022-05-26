美國德州小學槍擊案兇徒之母：我兒子不是暴力的人

位於美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）的羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生槍擊案，21人死亡，當中19人是學童。愈多有關18歲槍手拉莫（Salvador Ramos）的消息公開。其母雷耶斯（Adriana Reyes）稱兒子不是暴力的人。



拉莫斯39歲的雷耶斯到醫院探望受槍傷的母親塞利亞・岡薩雷斯（Celia Gonzalez）時，並接受英國《每日郵報》訪問。

塞利亞就是拉莫斯前往小學行兇前，先開槍傷害的人。

雷耶斯稱拉莫斯「不與人來往，沒很多朋友」。她說：「我兒子不是一個暴力的人。我對他犯案的感到意外。」

她否認兩人關係火爆。她稱兩人23日曾說話，當天是他生日。她送了一張卡片和一隻史奴比玩偶給他。

她看來不知道，兒子一滿18歲，便另外買了「禮物」送給自己——槍枝與大批子彈。

同樣不知情的，是拉莫斯的祖父雷耶斯（Rolando Reyes）。他接受電台訪晤時稱，他不知道孫兒買了兩把AR-15步槍。

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）。（拉莫斯IG）

獨來獨往 拒絕對話

雷耶斯男朋友阿爾瓦雷斯（Juan Alvarez）形容拉莫斯是有一點奇怪的人，「我從未試過與他相處，我從來沒有和他來往過。他從不與人說話。」

他說每當他嘗試與他說話，拉莫斯都會整個人變得封閉，繼而離開。

現年62歲阿爾瓦雷斯稱與雷耶斯發展關係約一年並同居，他稱拉莫斯生前與母親關係不好，兩人吵吵鬧鬧，有時更會打架。

他稱，拉莫斯2個月前因中斷無線上網服務的事與母親大吵一場，之後搬到祖母的住處。