Boris Johnson下台｜美國出生有土耳其血統　曾當記者因造假被炒

從就學、記者生涯到從政，當過倫敦市長、外相和首相，結婚三次有七個小孩，從各方面來看，約翰遜（Boris Johnson）都可說是「人生勝利組」。



58歲約翰遜出生於美國紐約，父親有土耳其血統。他中學就讀名校伊頓公學，大學進入牛津主修古典學。

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大學畢業後，約翰遜進入《泰晤士報》當記者，工作表現差強人意。急於表現的約翰遜於是編造一段受訪內容，因為報道造假而被開除。他寫信給《每日電訊報》毛遂自薦獲錄用，廿五歲就當上駐布魯塞爾記者。儘管被派駐歐盟總部，約翰遜的報導卻漸顯露疑歐傾向，同業認為他的言論過於偏頗，也質疑報導可信度，曾被揪出引用數據有誤。然而約翰遜卻憑著犀利文筆吸引讀者，逐漸打開知名度。

1994年約翰遜被調回電訊報總社，擔任助理主編兼首席政治專欄作家，此時他已有意從政。他爭取到電訊報旗下《旁觀者》周刊固定專欄，開始接電視通告頻頻露臉。他的專欄常出現思想對立「網內互打」錯亂情形，也常拖稿，作為電視名嘴倒是反應不錯。約翰遜言詞犀利，但有時口無遮攔，曾形容美國前國務卿希拉里克林頓（Hillary Clinton）像個精神病院護士，還說英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）喜歡大英國協的部分原因，是因常有土著小孩揮舞旗幟為她歡呼。

2001年，約翰遜利用保守黨的內部分裂成功卡位，當選牛津郡亨利選區下議院議員。2008年他參選倫敦市長，打敗爭取連任的工黨市長李文斯頓（Ken Livingstone），2012年當選連任並成功舉辦奧運，意氣風發。卸任市長前一年，約翰遜二度當選下議院議員。隔年約翰遜成為脫歐運動焦點，他公開表態支持脫歐，英國六月舉行公投，以微幅差距通過脫歐，首相卡梅倫（David Cameron）請辭，繼任者文翠珊（Theresa May）任命約翰遜為外相。2019年文翠珊因處理脫歐事務引發黨內分歧宣布請辭，脫歐大將約翰遜乘勢參選當選黨魁和首相。

首相任內，約翰遜成功讓英國在2020年1月底脫離歐盟。同年新冠疫情爆發，英國一度成為歐洲重災區，約翰遜該年3月底確診，一度住進加護病房，之後康復，英國疫情也逐漸緩和。然而去年媒體揭露首相官邸在封城防疫期間違規辦派對，約翰遜夫婦也參加，「派對門」事件導致黨內上月對他發起不信任投票，他雖過關但威信重創。如今又因用人不當和說謊導致眾叛親離，終於被迫下台。

約翰遜的私生活和從政之路一樣精采，一頭雜亂金髮、不修邊幅的他，前兩段婚姻皆疑因婚外情離異，還有一名私生子。2018年約翰遜和第二任妻子惠勒進行離婚訴訟時，他已和凱莉．西蒙茲（Carrie Symonds）同居，兩人去年5月低調完婚。

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