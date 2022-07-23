「拼睡眠」等於「拼經濟」？　疫下失眠市場成多國新商機

近年，隨着3C產品 （即電腦、通訊和消費電子產品）的普及，加上新冠疫情下生活壓力越來越大，失眠問題成為多國民眾共同面對的痛苦煩惱。針對失眠的各種商機也因此應運而生，像失眠床褥、失眠APPS、助眠燈等，成為科技市場新趨勢。睡個好覺，不僅是關乎一個人休養生息的私人事宜，同時亦有可能影響到一眾「失眠大軍」的工作效率和生產力，長遠對一個國家構成無可忽視的龐大經濟損失。



據2019年一項市場調查顯示，全球失眠市場經已達到772億美元 （約6,059億港元）的規模，預計到在2024年將會超過1,088億美元（約8,539億港元），其中以美國為最大市場，亞太區的成長則最快。 另據內地新經濟行業分析平台艾媒咨詢的數字顯示，2016至2020年國內睡眠市場的規模已由2616.3億元人民幣增加至3778.6億元，增長44.42%，預計2030年有望突破萬億元人民幣的大關。故此，全球實際的失眠市場或許更見龐大。

而在2020年1月至5月疫情期間，「失眠」更成為Google搜尋的關鍵字，單計美國就被搜尋約277萬次，和前一年相比上升58%，反映失眠已經成為疫情下各國的普遍問題。

失眠在疫情下成為更受關注的問題。（Getty）

日本是全球有名的「失眠大國」之一，睡眠不足為該國社會的重要課題。經濟合作與發展組織（OECD）的研究顯示，日本人的平均睡眠時間為7小時22分，與成員國平均8小時24分的水平相差逾1個小時。相關數據的統計對象為15歲到64歲的人，如果範圍縮小到就業人口的話，平均睡眠時間可能更短。

據估算，睡眠不足對日本造成的經濟損失高達15萬億日元 （約8,700億港元），相當於該國GDP的3%。Brain Sleep首席執行官路邊孝助表示：「正因為日本的睡眠問題嚴重，可解決該問題的商品和服務需求才會超過其他國家」。近年，許多日本企業開始對睡眠改善産生興趣，希望通過相關產品來提升業務效率。不少當地企業和初創公司近年除了通過研發日常使用的寢具和睡衣，來幫助人們獲得舒適的睡眠體驗之外，還出現了利用數據幫助個人改變睡眠意識的動向。

日本是著名的失眠大國之一，不少企業紛紛投資失眠市場。（Getty）

遍地開花 惟業界坦言難依賴商品？

在失眠市場的龐大發展潛力的驅使下，吸引了日本以至世界各地不少創投資金，成為近年發展迅猛的新興產業。現時，失眠市場大致可分為家居硬件、助眠應用和輔助類食品三大領域。

首先是家居硬件，常見的是有被視為發展潛力最大的失眠床褥，如聲稱有磁療功能的床褥，原理是通過磁波調節人體的氣血循環，從而起輔助睡眠的作用；還有音樂催眠的床褥，透過有催眠效果的音樂低頻震動，以調節失眠人士的腦波，從而引導其進入睡眠狀態。然而，這類產品的助眠效果目前仍不太顯著，相關的產品發展較緩慢。

坊間近年推出不少聲稱有助眠功能的床褥。（Getty）

其次是失眠應用，主要是提供各類助眠功能的手機APPS。其中，最受歡迎的有助眠音效播放、睡眠質量檢測及智能鬧鐘喚醒等功能，還有用戶交流互動區、助眠產品網購服務也是十分常見的例子。這類產品的體驗成本較家居硬件低，普及率因而也較高，廣受年輕一代歡迎。然而，這類手機應用程式目前過於泛濫，效能亦參差不齊，不少用戶投訴這類應用程式的免費版本功能有限、數據與實際有落差，還有廣告太多等問題。

最後是失眠食品，主要分為植物提取物、氨基酸與及其他化合物三類。由於功能更容易被用家理解，故近年的發展同樣不容忽視。例如，近年不少人對洋甘菊、纈草根、酸棗仁等提取物具有提高睡眠質量、舒緩壓力等功效有所認知，且認為植物提取更為天然，受到一定的青睞；氨基酸是組成蛋白質的基本單位，可起安神、安眠的作用，屬於營養支持治療方法。除此以外，安眠藥、助眠軟糖、助眠飲品等也能在失眠食品領域分一杯羹。

失眠市場現時主要分為三大類，家居硬件、APPS和食品。（Getty）

不過，這個失眠市場行業現時面對的挑戰不少。不僅因為許多失眠產品的成效存疑，各國的消費者對相關的產品認識仍然有限。有睡眠科技業內人士還認為，「單靠商品很難從本質上改善用戶的睡眠問題」，原因是睡眠存在很大的個體差異，僅靠使用對改善睡眠有效的産品，可能無法真正解決失眠問題。

由工人到高管的「範式轉移」

上述的失眠市場商機雖然對解決失眠的效果成疑，惟也充份反映了各國近年對失眠問題愈趨關注。人們越來越意識到睡眠不足對健康的危害，還有對保險成本和工人生產力的影響。哈佛大學的一項研究表示，對於普通工人來說，失眠會導致每年 11.3 天的生產力損失，相當於 2,280 美元（約1.79萬港元），為美國造成至少632 億美元（約4,960億港元）的經濟損失。

哈佛的研究人員還發現，睡眠不足與工作生活質量下降之間存在明顯關聯。例如，晚上 9 點之後出於商業原因監控智能手機的人，第二天的工作更累更不投入。其他研究亦發現了失眠的僱主和虐待行為之間的聯繫，還有睡眠不足與癡呆症和糖尿病等疾病之間的相關性。這意味着失眠的影響可能較想像中的廣泛，相關問題的確不容輕視。

失眠與員工生產力的關係近年受到社會的關注。（Getty）

有見及此，不少國際企業開始想要努力改善員工的作息。舉例，高盛聘請了睡眠專家幫助員工、強生公司為員工提供數碼健康輔導計劃以對抗失眠，其中包括網上睡眠日記和移動通訊設備的放鬆影片，還有Google也舉辦員工睡眠研討會。

另一方面，企業健康服務提供商 Ceridian 去年開始將睡眠教練作為服務內容的一部分。睡眠診斷和治療公司 SleepMed 去年為僱主推出了一項全國性的健康和保健產品，用於篩查工人的睡眠障礙並讓他們獲得治療。數碼醫療公司 Big Health 亦正式啟動名為 Sleepio at Work 的計劃，根據問卷為員工提供睡眠評分，從而創建個性化睡眠計劃，並使用認知行為治療技術提供失眠建議。

美國睡眠顧問Nancy Rothstein表示，此類福利或計劃過去是由工廠經理和環境安全負責人領導，主要關心的是員工工作異常輪班。如今，許多企業開始將目光放在高管領導層等其他員工身上，「人們的工作時間不合理，這是不可持續的，必須進行範式轉變。」

由此可見，「無心睡眠」的問題不僅不應等閒視之，未來相信還會是各地民眾、科研人員、企業，以至政府廣泛關注的一大經濟議題。