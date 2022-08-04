失眠｜長新冠加劇焦慮健忘失眠？中西醫推薦7大方法提升睡眠質素

長新冠後遺症問題多，除了腦霧、咳嗽、疲倦等，也有不少人出現失眠的狀況。如何改善長新冠的失眠問題，請中西醫師提出改善對策。



台灣中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主治醫師鄭映芝表示，雖然新冠病毒主要攻擊呼吸系統，但研究發現，仍可能損傷人體中樞神經留下後遺症，使患者出現焦慮、失眠、記憶變差等；嚴重時則記憶障礙、認知功能退化、失語症等。

7招改善長新冠失眠（按圖👇👇👇）

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新冠病毒除了可能影響中樞神經，鄭映芝進一步說明，確診者也需要面臨長時間隔離壓力、無法工作的經濟壓力，以及擔心傳染給親友的心理壓力等，這些都讓確診者更容易出現失眠焦慮的身心症狀。

國際研究指出，約有1/3的新冠染疫者，會在確診甚至是康復後，出現「新冠失眠」（Coronasomnia/Covid-somnia）。而台灣睡眠醫學會「COVID-19 影響台灣人睡眠調查」發現，台灣人失眠比例，從疫情前的42.9％上升至59.7%。

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西醫治療這樣做！用3招改善長新冠失眠

許多人在染疫時出現失眠症狀，常以為只要痊癒後失眠就會改善，但，到了陽轉陰後，才發現失眠仍如影隨形！鄭映芝提醒，應尋求相關的醫療支援，免得出現頻繁失眠的惡性循環，進而影響生活品質、工作能力等。

從睡眠衛生做起

鄭映芝指出，失眠治療有藥物與非藥物治療。非藥物治療通常建議從足夠的睡眠衛生 （sleep hygiene）做起，建議營造良好的睡眠環境、減少房間的噪音和光線；睡覺前避免飲酒、吃太飽或喝太多飲料、規律運動等。

矯正睡眠信念

「也需練習矯正睡眠的習慣與信念，破除一定需要睡滿8小時才夠這類的想法，進而改善失眠的症狀」她說道。其他的，如放鬆治療，也都可以很有效的幫助減少失眠。

別怕吃安眠藥

在藥物部分，最常使用則是鎮靜類藥物。她提到，民眾常認為只要開始服用安眠藥後就必須一直吃，其實，臨床上有相當多個案在經過生活方式調整及短期藥物治療後，當睡眠恢復正常，有很高的比例是可以停藥的。

中醫治療這樣做！居家4處方拯救睡不著

中醫認為，「陽入陰則寐，陽出陰則寤」，染疫過程容易破壞人體的陰陽協調，且因疫情衍伸的擔憂會導致肝氣鬱結、傷及心神。因此，除了治療疾病本身外，疏肝理氣、安神定志也同樣重要。

台灣睿鳴堂中醫診所中醫師王心眉表示，中醫將睡眠障礙稱為「不寐」，無論是難以入睡、半夜容易醒來或徹夜未眠，都算是睡眠障礙的一種。她特別提供4大居家處方，幫助大家安定心神、舒心面對一切，遠離新冠失眠。

按摩頭部好眠穴

《黃帝內經》：「印堂候肺，山根候心」。通常情緒緊繃時，胸口會鬱悶、眉頭會深鎖，因此，可以輕輕按揉兩眉之間的「印堂」，一路向上推按至髮際線交際處的「神庭穴」，能夠得胸中糾結的緊繃情緒獲得紓解。

王心眉指出，神庭穴旁開4指幅處，便是「本神穴」，有寧神效果，可以一同按壓；耳朵三角窩中的後上方處，有一個「耳神門穴」，具有安神助眠的作用，可利用指尖或是按摩棒去按壓穴位，有助於平衡失調的自律神經。

睡前助眠足浴

由於腳底涵蓋了許多器官、神經及內分泌的反射區，睡前泡泡腳能夠迅速放鬆全身的緊繃僵硬。她說：「透過足浴還能將氣血順勢往下引流，緩和用腦或是用眼過度所導致的頭面部氣血過盛，讓腦袋能夠順利進入睡眠模式。」

維持規律作息

居家期間總是晚睡晚起，或小睡時段變多了，陷入晚上精力旺盛、白天委靡不振的惡性循環。建議維持平日正常作息，如果午間感到疲倦想小睡，時間最好不要超過下午3點，一次不要睡超過1個小時以上。

睡眠質素提升方法（按圖看更多👇👇👇）

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沖泡助眠茶飲

建議早、中、晚喝杯「甘麥大棗茶」，就能幫助改善失眠。準備9克甘草、30克浮小麥、6枚去核大棗，將材料與6碗清水，用大火煮沸後，轉成小火續煮30分鐘，放至溫熱後分成3次飲用，能安定臟躁，緩和情緒，幫助入睡。

染疫後的失眠症狀，不一定是長新冠後遺症，也可能是染疫後身心壓力所致，兩位專家均呼籲，只要及早接受治療，或從日常生活做改善，都可以大幅緩解失眠症狀。後疫情時代應更注重睡眠，因為擁有優質睡眠，才能有健康身體，也才能防範病毒上身。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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