熱屎辣辣瞓唔著？睡眠專家教夏天5招降溫　1個睡姿易散熱極速入睡

隨著天氣越來越熱，許多人一進室內便是打開冷氣、電風扇，冷風一吹瞬間暑氣全消。然而高功率的電器又不免讓人擔心電費飆漲！



對此，外國有專家就分享了一些「降溫助眠」的小撇步，省電之餘又能幫助快速入睡。（點圖放大了解👇👇👇）

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根據英媒報導，臨床主任David Lee指出，當晚上疲倦時，身體容易感到有點冷，是因為體溫下降了約1度：「那是一個訊號，讓你在被窩裡變得舒適，幫助入睡」。睡眠專家Sammy Margo也表示：「高溫會影響褪黑激素的釋放」。因此，在炎炎夏日輾轉難睡的時候，幫自己降溫就更加重要。有鑑於此，專家分享了5個舒眠妙招：

一、保持水分，但不要太多

天氣炎熱，身體必須保持的水分相對比冬天來的多，在容易流失水分的情形之下，脫水也會影響睡眠，但是也不能喝過量的水，以免半夜頻繁跑廁所容易影響睡眠。因此專間建議，適時適量地補充水分，但要「避免睡前2小時內喝過多的水」，尤其是部分酒精飲料容易利尿，所以盡量在白天時多補充水分。

二、洗溫熱水取代洗冷水澡

避免在睡前做劇烈運動，因為這會使體溫增高；同時盡量在睡前才去洗溫水澡或泡澡，因為當踏出浴室時，會立刻感受到環境「相對低溫」，有助於讓身體處在一個舒適的狀態。

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三、穿純棉睡衣

不少人會在夏天「裸睡」，對此專家表示，雖然減少穿的衣服是最直接有效的降溫方式，但也可以透過挑選寢具材質，來幫助身體達到最舒適的狀態。Sammy 建議穿 100% 純棉睡衣，或使用吸濕排汗材料製成的睡衣；也可以更換成涼感床墊，甚至連床單、枕頭套的材質也都使用涼感絲綢。

四、仰睡取代側睡或蜷曲睡

專家指出，除了可以選擇裸睡或是絲綢寢具組幫助降低床面溫度以外，仰睡的散熱速度絕對比側身蜷曲著睡更快，而伴侶之間睡覺時最好隔出一點空間，也不要共用被子，以免互相干擾。

五、冰風扇+冰襪子

除了冷氣以外，專家建議也可以「使用冰風扇甚至冰襪子」，在電風扇前放置一盆冰塊或是結冰水，可以製造出冷空氣幫助降低空間溫度，另外還可以將乾淨的乾襪子放進冰箱，要睡覺時再穿上，可以幫助快速降低雙腳溫度，進而讓全身降溫。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】