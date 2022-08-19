「三不管」的犯罪溫床？　揭開柬埔寨西港詐騙園區大本營

柬埔寨在近日的東南亞詐騙案中成為其中一個備受關注的國家，原因是詐騙集團的大本營之一位於柬埔寨西哈努克市（Sihanouk，又稱西港）。早於今年3月，柬埔寨媒體經已報導當地罪案頻生，許多案件更直指市內數十個詐騙園區；惟有當地記者坦言受到詐騙集團、地方官員、警方等威嚇，使得他們不敢報導這個近乎「無王管」的園區的新聞，故相信以上的犯罪行為僅屬「冰山一角」。



據柬媒3月的報導，西港的犯罪報告已通報至少6宗公共場所發現或沿海灘衝上岸的屍體發現案件；19宗兇殺、襲擊或槍支案件；11宗敲詐勒索和拘留案件；以及其他一些嚴重的罪行。

有當地記者指出，早於2019年之前已留意到類似的犯罪事件出現，如毆打和被指控殺人的事件變得常見，甚至得悉曾有人向天開槍。當時西港的網上博彩業正發展得如火如荼 但隨着2019年柬埔寨實施禁賭令後，大量中國人逃離當地。這使得原本合法且公開的博彩和詐騙集團開始變得地下化，加上新冠疫情的出行限制令招募和引進懂中文的人入行變得異常困難，導致當地的綁架事件頻增。

據報，現時當地綁架一個人到詐騙集團可以賣得10,000美元，這筆錢對於當地平均工資約212美元來說非常吸引，相當於48個月薪金。

西港近年的治安急速惡化，當地記者備受威脅不敢報導相關新聞。(Getty)

去年中，內地互聯網經已瘋傳一些關於柬埔寨詐騙公司內部暴行的可怕影片和相片。影片及照片展示出受害者遭身體威脅、被棍子毆打、電槍擊打，或被銬在碌架床上，部份受害者身體更佈滿流血的傷口。今年2月，網上亦傳出一名中國大陸男子自爆遭販賣到當地並淪為「血奴」的事件引起轟動，令西港開始為人認識。

受惠於一帶一路 惟貪腐犯罪嚴重

柬埔寨位處於中南半島，人口約1,710萬人，去年人均GDP僅有1,730美元（約1.36萬港元），曾被聯合國定義為世上最不發達的國家之一。過去，該國主要以旅遊業、服裝鞋業加工，以及農業為國家經濟支柱。據柬埔寨財經部最新預測，柬國經濟今年將成長5.1%，到2023年將成長6.2%。

由於國內傳統產業難以支撐柬埔寨的經濟發展，在毒品販賣的巨大利潤誘惑下，柬埔寨成為「金三角」向外輸送毒品的重要中轉站，並衍伸出性剝削、詐騙、人口販賣等非法產業鏈。

柬埔寨過去曾被聯合國定義為世上最不發達的國家之一。(Getty)

據國際透明組織（Transparency International）今年4月公布的「2021年全球清廉印象指數」（Corruption Perceptions Index），柬埔寨在全球180個國家地區中，排名第157名，與伊拉克與津巴布韋同級。

自中國一帶一路計劃以來，柬埔寨成為受益者之一，中國在當地投資了發電廠、建設橋梁和公路，西港成為當地最大的對外貿易中心，吸引大量華人，亦是一帶一路的其中一個重鎮。過去幾年，網上博彩業帶動了該國的經濟發展。2016年至2018年間，中國在當地投入近10億美元資金，集中在博彩業，柬埔寨現有163間合法博彩公司中，西港就佔逾半的91間。

至於是次涉案的西港經濟特區，當地實際上約有數十個不同園區，每個園區可能至少有數百家詐騙公司。它們大多隱藏在賭場、酒店、住宅開發區和商業大樓，許多均布滿鐵絲網及山入口有嚴密把守。這些詐騙公司大多由中國內地人設立，部份則是由台灣人所有。

中國城由兩個園區組織，右上的是「凱博」園區，左下則為「金水」園區。(Google Map)

其中，最惡名昭彰的「中國城」（China Town），更是充斥着各種犯罪和血腥的網路詐騙。這裏是離西港市中心8公里海岸地區，由名為「凱博」和「金水」兩座園區所組成，約有數十楝高樓建築，乍看之下與一般社區無異，有住宅、保安、餐館、賭場、娛樂場所等，惟出入的人士皆受到保安人員的嚴格看管。

去年底以來，中柬商業協會轄下的中柬義工隊，曾多番聯繫了當地官員，最終由警方將多名被困「中國城」的受害人救出。據曾在該園區內工作的人估計，內裏約有幾十家網上博彩與詐騙的公司，每家規模約有數百人，而整個園區估計至少有兩萬人。

隨着2020年中國政府鎖定銀行卡與電話卡，防止賭金流向境外，加上當地政府施行禁賭令受到嚴重打擊，許多柬埔寨博彩公司開始轉型經營詐騙，不僅詐騙感情和金錢，更將人當成交易品販售。原本以網上博彩業為主的西港，近年逐漸轉為詐騙，成為犯罪集團的詐騙熱點。2021年初，中國實施「大勸返行動」，以註銷戶口、凍結帳戶並連坐家人等罰則，令許多在東南亞從事詐騙的中國人回國。於是，詐騙集團開始轉移招募台灣、馬來西亞的華語人士來替補。

首相洪森（右）聲言要嚴格打貪打腐，惟國內貪腐仍然嚴重。(Getty)

中柬加緊合作打擊

西港的犯罪活動，其實早已引起中國和柬埔寨兩國的關注。去年9月，中國外交部部長王毅在柬埔寨訪問期間表示，希望柬埔寨政府對網絡賭博行為進行嚴格管控。今年2月，柬埔寨中國商會發表公開信，呼籲徹底剷除網投園區內的網絡賭博和電信詐騙集團及其衍生的不法行為。

翌月，柬埔寨國家警察總署總監涅沙文（Neth Savoeun）在西港主持召開了社會治安工作會議，討論將採取建立有效措施嚴厲打擊西港的違法犯罪活動。柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）表示，支持國家警察總署的行動，爭取在6月前結束嚴打行動，根除西港的各類犯罪活動。

上月，美國在其本年度的人口販運報告中將柬埔寨從第一級降級為第三級，從而將柬埔寨列入黑名單，因此受到美國制裁。該報告稱，柬埔寨政府未能為國內外受害者提供足夠的保護服務，並嚴重依賴外國捐助者和非政府組織提供急需的舉措，「即使考慮到新冠疫情對其反人口販運能力的影響，該國也沒有完全達到消除販運的最低標準，也沒有做出重大努力。」

對於上述的指控，柬埔寨官員表達了失望，重申去年處理了359宗人口販運和性剝削案件，較前一年的155宗大幅增加，還是該國記錄打擊人口販運案件數量最多的一年。不過，有意見認為，相較實際的數字，這依然遠不成比例，且首相洪森（Hun Sen）雖聲言要嚴格打貪打腐，惟國內貪腐仍然嚴重。

如今，當地不僅西港的犯罪問題嚴峻，連首都金邊在2020年西港禁賭令後，犯罪情形也日趨嚴重。