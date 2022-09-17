英鎊兌港元再穿九算：加息、電費限價難抵英國衰退風險？

英國最新零售數據出爐，國內經濟信心疲弱，英鎊越跌越有，於周五（16日）英鎊兌美元創下37年來最低，兌港元再穿9，一度觸及8.91。分析師認為，撇除美元今年一枝獨秀，英鎊兌歐元同樣下跌，反映英國的經濟前景並不樂觀。



英鎊兌美元一度下跌逾1%至$1.1351，刷新1985年以來最低水平，其後回升至兌1.14美元，但2022年以來亦已下跌22%。英鎊大跌除了反映今年美元強勢，也顯示了對英國經濟的憂慮。其中，英鎊兌歐元周五亦下跌約0.5%，至1.141歐元，今年以來下跌約4%。

英國國家統計局周五公布，8月份零售額按月下降1.6%，是自2021年12月以來錄得的最大降幅，多於經濟學家預計下跌的0.5%，也扭轉了前一個月的小幅擴張趨勢。統計局又表示，價格上漲和生活成本壓力正在影響銷量，儘管英國自去年夏季以來解除防疫封鎖，重新開放經濟，銷量卻一直呈下降。

英女王逝世刺激民眾外出及遊客到訪悼念及觀看喪禮儀式、購買王室記念品，預期能帶來短暫經濟刺激。（AP），

電費封頂將斥千億英鎊預算

8月消費者購買的商品數量幾乎回到了大流行前的水平，比2021年4月的峰值下跌近10%。主要見諸於百貨公司、家居用品商店及時裝店等非食品商店。這意味英國民眾為應付必須品成本上漲，減少購買次要的生活商品。

「正發生的一切都在給英鎊帶來壓力，英國面臨巨額外部赤字，而新首相政策帶來的風險也加劇了這一點。」丹麥投資銀行盛寶（Saxo）外滙策略主管John Hardy說。Capital Economics經濟學家Olivia Cross表示，這些數據表明「下行勢頭正在加速」，並認為「經濟已經陷入衰退」。

英鎊兌美元滙率：2022年9月16日，英鎊兌美元一度下跌至$1.1351。（trading economics）

英國新首相卓慧思（Liz Truss）上周宣布，為家庭能源帳單封頂，為期兩年，以緩解烏克蘭戰爭導致能源危機、電費飆升。但大手的能源補貼方案預期動用的英國公帑高達1,000億鎊。英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）本月將公布財政預算，解釋如何實現能源補貼方案，以及兌現卓慧思競逐黨魁時的減稅承諾。

然而，限價封頂並未消除英國實質面臨的經濟衰退風險，外界對於英國的經濟前景並不樂觀。目前英國正面臨高達10%的高通脹率，比目標高出近5倍。基於高物價及生活成本上升，英國人購物及外出用餐整體意欲低迷。

英鎊今年持續疲弱，9月16日，英鎊兌美元創下37年來最低。（AP）

加息不及美國速度 英鎊維持弱勢

因此英倫銀行預期在下週的議息會議也會宣布連續第七次加息。由於外界預期美國聯儲局下周將再加息0.75厘，但英倫銀行加息預期不及美聯儲（英倫銀行對上一次於8月初加息0.5厘），亦會減低持有英鎊的吸引力。

不過，經濟陰霾及需求下跌並非只限於英國。世界銀行周四表示，世界三大經濟體——美國、中國和歐元區在急劇放緩，即使「明年對全球經濟的適度打擊也可能使其陷入衰退」。各項海運及貨運數據可見需求及出貨減少。

英國新首相卓慧思（Liz Truss）宣布為家庭能源帳單封頂兩年，動用大筆公帑。（AP）

海運價格大幅回落 反映西方需求低迷

聯邦快遞（FedEx）周四撤回三個月的財政預測報告，指出全球需求放緩在8月底加速，預期在11月季度更會惡化。FedEx表示，全球經濟活動放緩導致FedEx Express本季度收入減少5億美元，FedEx Ground收入減少3億美元。世界各地的消費者都在努力應對食品、燃料和住屋等必需品成本上漲壓力，同時正把支出從網購轉向親自購物、餐飲和旅行之上。

過去兩年疫情期間，海運價格暴升、「一櫃難求」的情況已不復再。今年以來，全球海運價格在前期高基數的情況下持續回落，第三季度至今更有加速下跌趨勢。波羅的海幹散貨運價指數於8月跌超49%，雖然9月有所回升但仍處於近兩年來低位。遠洋貨櫃運輸公司馬士基（Maersk）的分析師指出，全球海運市場「旺季不旺」的局面，主要反映了西方經濟體的經濟前景黯淡導致需求疲軟。