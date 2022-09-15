以太坊合併｜幣圈史上重大升級——以太坊進入2.0時代能激勵幣巿？

加密貨幣踏入寒冬，過去一年來巿值蒸發兩千億美元，近月行情有所回暖的以太幣（Ethereum, ETH）5日（今日）迎來重大升級，由工作量證明交易變成「權益證明」，為人詬病多年、有關浪費能源的「挖礦」機制，隨着今次升級而取消，升級成功能否為以太幣及其他加密貨幣帶來提振作用？



去年，加密貨幣巿場繼承了美股的狂熱，各種加密貨幣、NFT等虛擬資產大爆發，關於「挖礦」的龐大耗電及環保問題因此備受關注。大宗加密貨幣之一的以太幣早年已着手籌備升級工程，以太坊網絡由「工作量證明」（Proof of Work, PoW）轉型至使用「權益證明」（Proof of Stake, PoS）機制。

前者就是俗稱的「挖礦」，由高運算力的「礦機」鬥快解決算題，網路會達成共識決定誰是勝出者，證明一個區塊的交易有效，得以在區塊鏈添加新區塊，「礦工」亦會因此獲得新開採的幣作獎勵。但由於礦機持續運作需要用上大量電力，因此以比特幣為代表的這種開採方式，而巿值近2000億美元、交易量第二大的以太幣亦是沿用這種方法驗證交易，因此一直為環保人士所詬病。

有以太幣「礦工」在Twitter上發貼， 表示要跟使用近兩年的「礦機」告別：

It was fun ride for almost 2 years, but it’s time to shut it down.



I never wanted to be a large scale miner, but it was a fascinating experience contributing to the layer 1 security of a decentralized network infrastructure.



Peace out PoW on #Ethereum ✌️#TheMerge pic.twitter.com/3HO88lGFXC — machzΞro.x (@0xmachzero) September 13, 2022

而「權益證明」（PoS）則是另一種加密貨幣的共識機制，以「鑄造」取代「挖礦」的概念，簡而言之，在此機制下，持有者質押以太幣來認證交易，來換取以太幣利息獎勵。因此，參與者必須先花錢買入以太幣，將之抵押在智能合約中，抵押的幣量越多、持有時間越長，「權益」便越大，越有可能獲選來認證交易及獲得獎勵。由於不再需要「礦工」透過運算競逐解題，這套機制被認為可節省超過九成耗能。

現時，每日有超過價值30億美元的以太幣，通過以太坊進行交易，年度總耗能約112TWh，與荷蘭相若。另一方面，還有大約600億美元加密資產透過第三方app放置在以太坊，以及各類的NFT交易。據悉，以太坊一年的碳排放量亦相當於新加坡，環保問題可想而知。以太坊升級至2.0版本早於2014年已在計劃之中。幣圈稱這次更新為「大合併」（The Merge），有人形容，這項工程之浩大好比一艘太空船在飛行的途中更換引擎，是加密貨幣史上重要的一次更新，程式碼只有一個缺陷就可能重創整個加密生態。

（香港01製圖）

所謂「大合併」就是要把運行PoS的「信標鏈」（ETH 2）跟以太坊的主網區塊鏈（ETH 1）合併起來，合併一旦順利完成，以太坊的PoW制機將會關閉，取而代之的將會是PoS機制，預期耗能會大減至原先的0.05%以下。

當然，「大合併」涉及重大軟件更新具有技術風險，過程中有可能發生短暫故障、停擺或有貨幣丟失。另一方面，升級後亦不會使以太幣的交易過程變得快捷或更便宜，節能就是箇中最大裨益。

刺激幣巿熊轉牛？

作為僅次比特幣的第二大幣，以太坊「大合併」在過去數月顯然利好以太幣表現，自7月下旬以來大幅跑贏比特幣。「大合併」亦觸發對沖基金的交易浪潮，當中大多數在期權巿場進行。加密衍生品交易所Global Exchange的行政總裁James West指，很多人預計，以太坊成功升級將會推高以太幣價格，因此買入看漲期權，「很多聰明錢正在流入」。

截至今日下午3:40分，以太幣價格上至1640美元水平。（Binance）

AKJ數字資產基金經理Anders Kvamme Jensen表示，他們投資的基金也押注這次以太坊「大合併」買入期權，「期望（以太幣）會超越比特幣，將會自我實現兼且勢不可擋」。除了有望超越比特幣，號稱比以太坊更有效率的Solana、Avalanche、Tezos，在以太坊轉作「權益證明」後，這些幣的既有優勢也便減弱。

然而，以太坊的升級成功，要令幣巿有明顯扭轉，在如今經濟大環境下，恐怕亦相當有難度。有分析甚至認為，關於「大合併」前夕的炒作已屬過度，儘管以太幣自6月以來，已由不足1000美元回升至本周的1600美元，但跟不少人看漲至2500美元的目標價位，仍存在頗大落差。

據截稿為止，以太坊的「大合併」已完成，暫未知有否有現技術問題或出錯。