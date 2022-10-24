日本自由行・自駕遊｜開車這樣做隨時被判監　遇暴走族勿犯3禁忌

「0+3」政策上路後，不少港人已視日本為首選旅遊目的地，不過安排自駕遊行程的民眾要注意了。



因為香港人開車超常做的這件事，在日本會面臨6個月以下徒刑或10萬日圓（約5,300港元）的罰金。

居台日本人「日本人的歐吉桑」也特別叮嚀，千萬不要小看日本的交通規則。

交通警專躲司機死角監視 遇暴走族千萬不能做3件事（點圖放大閱讀）：

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在台日本人「日本人的歐吉桑」日前在臉書發文指出，近期收到網友詢問，日本最近有沒有新的交通法規要注意，他坦言，其實疫情前後沒有太大的改變，唯一要注意的是「ながら運転」，這是這幾年變特別嚴格的交通規則，「意思是不可以一邊開車一邊做其他事情」，例如打電話、看手機、拿手機、看地圖等，不過可以在等紅綠燈時操作。

歐吉桑解釋，在台灣經常看到司機一邊打電話一邊開車，如果在日本這樣做而收到罰單的話，將會處以6個月以下的徒刑或者10萬日幣的罰金，所以在日本開車絕對要注意這規則，「在日本馬路很容易被警察抓，所以請不要小看交通規則」。

歐吉桑也說，日本經常可見騎着警用重機的警察，這是日本人最怕的車輛，被他們瞄準後絕對不能逃走，且這些警察的駕駛技術高超，會躲在車子後面監視司機有沒有違法，司機無法從後照鏡看到警察，彷彿美國的隱形戰機。

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除了交通規則之外，在日本開車還要特別留意暴走族，歐吉桑表示，一旦遇到暴走族，有3件事千萬不能做，第一，「超過他們」，因為暴走族的目的就是要擋住別的車輛，並和他們賽車，如果超車代表瞧不起他們，可能會遭暴走族攻擊；第二是「按喇叭」，這對暴走族而言是挑釁行為，按喇叭後可能會馬上被攻擊；第三則是「太靠近他們」，可能被警察誤會是同夥。若遇上暴走族，先保持距離，慢慢開車就好。

最後，歐吉桑提醒，這幾年日本Uber開始增加，且愈多人以腳踏車作為代步工具，「開車的人非常需要注意，他們從人行道突然進入車道，進入前也不太會確認車道的狀況。所以開車時候也需要注意人行道的狀況」，如果意外發生碰撞，通常被認為是車子問題比較多，賠償金額也非常高。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日本開車嚴禁做1件事！當地人曝「台灣人超常犯」，違反恐被關6個月徒刑或2萬元】