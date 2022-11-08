美國中期選舉︱支持者持槍監票　特朗普組建「反選舉舞弊軍」？

自去年1月6日美國國會山莊暴亂事件以來，前總統特朗普（Donald Trump）留下的選舉舞弊論調至今仍然陰魂不散。今日（8日）正式舉行的中期選舉期間，對「大選被盜」深信不疑的支持者們蓄勢待發要「捍衛」選舉結果，有的在票站持槍「監票」、有的接受數月培訓要牢牢監督點票，這些由右翼精心栽培的「監票大軍」或對選舉結果產生不可忽視的影響。



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來自亞利桑那州（Arizona）、78歲的退休人員Gabor Zolna便是其中之一。10月底，他與另外兩位同伴持槍在設有投票箱的一個停車場站崗，面對法新社記者，他向鏡頭示意自己攜有槍械，稱「這是一種威懾武器。」同為退休人員、52歲的Nicole則說：「我們來這裏是為了阻止灌票。」

2020年總統大選後，特朗普並沒有立刻承認輸掉選舉，而是鼓吹選舉舞弊論，積極在各個競爭激烈的州份試圖尋找證據。儘管多項調查顯示當年大選不存在廣泛的舞弊現象，但仍然有大量支持者對此深信不疑，更在去年1月6日、國會正式認證選舉結果前衝擊國會，擾亂當時國會內正在進行的計票程序。相關一系列的衝突導致5人死亡，超過140人受傷，引起國內外嘩然。

上月，特朗普更在中期選舉投票還未結束時就，在其自建的保守派社交媒體Truth Social上向其逾400萬關注者散播郵寄投票中的舞弊指控，指在關鍵州份賓西法尼亞州（Pennsylvania）發出的郵寄選票缺乏選民身份核驗程序。事後，特朗普還遭到聯邦法官指控，稱其在明知虛假的情況下仍宣稱選舉存在舞弊。

美國中期選舉：圖為2022年6月29日，華盛頓最高法院外，一名民眾舉起寫有「11月記住投票！」的標語。（AP）

多項民意調查顯示，美國登記在冊的共和黨選民中有7成都認同本屬於特朗普的勝利被偷走。大選結束後，在特朗普及其政治盟友的授意下，各地方形成了支持選舉舞弊論的組織。

Zolna等3人所在的亞利桑那州，一些提前投票站已經成為了投票威嚇行為的熱門地點，更有站外一度出現兩名全副武裝的人員駐守，後被當地警方帶走，二人所屬的美國清白選舉組織（Clean Elections USA，暫譯）成員更一度被法院禁止接近票站。

美國中期選舉：2022年11月6日，在密歇根州底特律，選舉工作人員在周二中期選舉前預分選票，周圍有選舉挑戰者在觀察。(Getty Images)

全國反選舉舞弊軍？

美國新聞網站Axios上月報道稱，有人鼓動民兵組織「誓言守衛者」（Oath Keepers）和「驕傲男孩」（Proud Boys）等極端主義團體的成員，在當地選舉辦公室登記成為志願者，讓那些試圖破壞選舉的人加入志願者隊伍。此外，特朗普的親信、盟友更在為監察選舉舞弊論的團體如True the Vote、One More Mission等提供資金和後勤方面的支持。

據政治新聞網站POLITICO更獲得共和黨黨內人員與基層活動分子的視頻會議文件，披露其精心設計的試圖干預選舉結果的策略。當中，密歇根州（Michigan）共和黨全國委員會選舉公正主任Matthew Seifried向參與活動人士強調，要讓經過培訓的共和黨人登記成為官方認證的選舉工作人員，而不僅僅是志願者，並安排律師在選舉日與這些一線選舉工作者實時溝通：「這將會是一支軍隊，我們將擁有比以往任何時候都要多的律師，因為說實話，這將是戰鬥的地方。」

美國中期選舉：2022年11月7日，美國前總統特朗普在俄亥俄州共和黨集會上。(Getty Images)

一些美媒亦報道，志願者們受訓尋找並記錄選票中任何細微的不尋常之處，作為日後提起法律訴訟及質疑選舉公正性的依據。例如，在底特律，有票站觀察者稱有人凌晨送選票來票站、又如在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix），有人使用馬克筆填寫的選票被機器退回等。這些選舉中出現的極為細小的「問題」，不管合理與否，都有可能成為干擾或推遲選舉流程的途徑。

此外，有共和黨法律顧問在過去一段時間，試圖建立親保守派的全國性的地區檢察官網絡，在就選舉舞弊提出訴訟時通過發動調查、發傳票等助其挑戰選舉結果。

有選舉監督組織和法律專家說，許多被招募成為志願者和選舉工作人員的人相信2020年的選舉中出現了欺詐行為。選舉監察組織Issue One創始人兼行政總裁Nick Penniman表示：「在美國選舉史上，一個政黨會在這種細微的層面上努力組建一個網絡，這是完全沒有先例的。現在看來，特朗普的勢力正在直接對付法律體系本身，這應該引起所有人的關注。」

外界關注特朗普及其監票大軍會否進一步挑戰這次的選舉結果。(Getty)

與美國傳統背道而馳

現時，一些威嚇行為的熱門地點周圍已加強警力，如馬里柯帕郡（Maricopa County），當地選委會聲明指出：「雖然監票與透明對我們的選舉相當重要，但恐嚇選民並不合法。想當個選舉公正的一分子，就去當投票所工作人員，或向你所屬政黨申請成為正式的監票員」。

隨着中期選舉舉行在即，美國社會充斥着不信任和懷疑氣氛日益高漲。雖然暫時仍沒法判斷持槍監票大軍會否影響投票率，但已有前往投票的選民表示，這種行為讓人反感。

據路透社及益普索最新民意調查，五分二的美國選民擔心中期選舉期間，在投票站受到暴力威脅或恐嚇。相關的調查表明，在過去半個世紀，美國兩個政治陣營之間的不信任逐漸增大，民眾對國家的民主制度也越來越缺乏信任。很多父母表示，如果他們的孩子嫁給另一個政黨的人，他們會不高興。

無論如何，持槍監票情況相信也是這次選舉中值得關注的現象之一，尤其是特朗普的支持者是否會進一步挑戰選舉結果。而正如賓夕法尼亞州前高級選舉官員Kathy Boockvar表示，對選民恐嚇和暴力的恐懼亦相信已與美國傳統背道而馳。

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