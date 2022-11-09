美國中期選舉︱四大看點：特朗普派戰績一般，票機故障埋伏線？

美國中期選舉投票結束，幾場關鍵選戰仍未有最終結果，尤其是美國參議院的控制權仍有待分出勝負。共和黨人在眾議院已穩奪的席位維持多於民主黨20席——任何一黨贏得218席就將成為眾議院多數黨，共和黨料可拿下。至於參議院選情亦是相當咬緊，民主黨仍有較大機會力保參院。



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對於共和黨人來說，今天理這是個美好的日子，惟他們希望在全國範圍大舉掃清民主黨人的「紅色海嘯」卻未有實現。他們經已失去了賓夕法尼亞州的一個參議院席位，需要翻轉內華達州、亞利桑那州和佐治亞州三個州中的兩個，才能控制該議院。

共和黨籍佛州州長德桑蒂斯以20%的大差距贏得了連任，更有助於他日後競選總統。(AP)

到目前為止，這次選舉中至今有以下一些關鍵要點：

1. 共和黨極有望贏得眾議院

即使民主黨贏得了一些勢均力敵的選戰，惟共和黨似乎仍有望在眾議院獲得多數席位，在點票以來也一直領先。

由於共和黨在2020年的眾議院選舉表現出奇的好，故今次只需多爭幾席便可取得多數議席。而且，在重新劃定保守州份部份新的國會選區界線後，他們更是以一定的優勢展開今次選舉。只要他們取得多數議席，共和黨便能阻撓民主黨的立法議程，並加大對拜登政府的調查，無論如何，打破民主黨的全掌局面也將是一場勝利。

2. 佛州州長德桑蒂斯彈起

4年前，德桑蒂斯（Ron DeSantis）以比民主黨人Andrew Gillum少一個百分點之差贏得了佛羅里達州州長職位。在此期間，他專注於跨性別權利和「批判種族理論」（critical race theory）等熱門文化問題，反對疫情的限制，並成為保守派新聞媒體的常客，這屆他更以20%的大差距贏得了連任。這位出動「難民專機」送非法移民到民主黨陣地的「話題人物」，似乎成功打出名堂，也成為特朗普下屆回朝的最大勁敵。

德桑蒂斯也是自2002年杰布布殊（Jeb Bush）以來，首位在西班牙裔佔多數的地區獲勝的共和黨州長候選人。這屆選舉的成功，將大大有助於德桑蒂斯日後競選總統。

選舉結果或不如特朗普的預期？(AP)

3. 特朗普悲喜交集的一夜

特朗普在這屆選舉中具有一定的影響力，不久之前，這位美國前總統在他的海湖莊園發表了簡短講話，聲稱他支持的候選人取得了「壓倒性的勝利」。

然而，事實並非如他所說的一樣。這次選舉結果且見特朗普支持的候選人，大多不是共和黨人普遍支持的。例如，奧茲（Mehmet Oz）在賓夕法尼亞州的參議院競選中落敗、Herschel Walker似乎也要準備在佐治亞州進行決選、Blake Masters在亞利桑那州落後，只有只有俄亥俄州的JD Vance取得了明顯的勝利，因此「小特朗普」們優勢不如預期般明顯。

4. 民主黨明星失望而回

2018年，德州的奧羅克（Beto O'Rourke）和佐治亞州的Stacey Abrams在全州範圍內輸掉了選舉，但他們以些微的差距贏得了民主黨內部的認可。尤其是他們籌集數百萬美元競選資金，和建立令人印象深刻的草根形象，讓許多左翼人士將他們視為黨的未來。

支持者希望他們今年再次競逐州長時，能夠創造奇蹟，最終兩人都令人失望。Stacey Abrams今屆輸7個百分點；奧羅克則大敗了角逐連任的共和黨州長阿博特（Greg Abbott），差距達11個百分點以上，較他上屆輸給參議員克魯茲（Ted Cruz）的大。

John Fetterman贏得賓夕法尼亞州參議院競選，成功翻盤議席並提高民主黨保持多數議席的希望。(AP)

還有其他出人意表的結果？

現時，關鍵州份仍有少數未有結果，包括內華達州、亞利桑那州、威斯康星州和佐治亞州的參院選情極具決定性。

值得關注的是，在最具爭議和費用最高的參議員競選之一，民主黨人費特曼（John Fetterman）將贏得賓夕法尼亞州，擊敗共和黨候選人奧茲（ Mehmet Oz），成功翻盤議席並提高民主黨保持多數席位的希望。由於目前民主共和兩黨在參議院各佔50席，費特曼的勝利可能是決定性的。

2020年，賓夕法尼亞州是拜登只以1個百分點的差距擊敗特朗普的關鍵搖擺州，其上任總統的頭兩年共到訪該州20次，可見其重要性及標誌着民主黨在關鍵選戰中的一次勝利。

特朗普及其支持者或再就選舉舞弊大造文章？(AP)

另外，亞利桑那州（Arizona）一個縣有約四分之一的投票機器出現故障。事件亦觸發了共和黨人的不滿，包括前總統特朗普（Donald Trump）。據《紐約時報》報道，問題源於投票機器的打印機墨水不足，導致投票機在列印出選票後無法讀取選票內容。

特朗普支持的亞利桑那州共和黨州長候選人萊克（Kari Lake），在個人Twitter上發出了「選民警報」。特朗普亦在其創立的TRUTH平台上，發文批評「又來了？」，暗示選舉舞弊。其支持者隨即起哄，認為這是民主黨舞弊的證據。

自去年1月6日美國國會山莊衝擊事件以來，特朗普留下的選舉舞弊論調至今仍然陰魂不散。由右翼精心栽培的「監票大軍」早已對選舉結果蠢蠢欲動，亞利桑那的投票機故障事件或造成不可忽視的後續影響。

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