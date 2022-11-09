美國中期選舉｜選情解碼：從一州選情看「紅色浪花」

11月8日美國舉行中期選舉，隨着票站關閉、點票程序開始，未來兩年美國國會參眾兩院的黨派形勢、潛在政策走向將有結論。而最終選情如何可能不需要等待數日以後各州點票程序結束，而是通過維珍尼亞（Virginia）一州選情便可預示。



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從前期民調來看，兩黨將在參議院席位上勢均力敵，而在兩黨競爭激烈的賓夕法尼亞州、俄亥俄州、佐治亞州等，選情可能要到選情最後一刻、甚至需要第二輪選舉才可見分曉。不過，位於東海岸的維珍尼亞州的幾個國會選區結果可能可以預測本次中期選舉眾議院的整體選情。

通脹、家長權利助共和黨翻盤？

根據美聯社的開票數據，來自維珍尼亞州第十選區的民主黨眾議員候選人韋克斯頓（Jennifer Wexton）以53%的優勢打敗得票47%的越南裔共和黨候選人Hung Cao，為民主黨保住了一個眾議院議席。2020年的美國大選中，拜登在這個選區獲得了高達18個百分點的優勢，選情專家普遍將此地區視為本次中期選舉共和黨贏面的一個風向標。

2020年8月18日，在華盛頓特區，美國眾議員韋克斯頓（Jennifer Wexton）在美國郵政局總部外的新聞發佈會上發言。(Getty Images)

該選區位於全美最富裕的兩個縣——勞登縣（Loudoun）和費爾法克斯（Fairfax）的郊區，一般是民主黨的票倉。然而，去年54歲的共和黨籍億萬富豪揚金（Glenn Youngkin）贏得該州州長選舉，他反對實行嚴格的防疫措施、長期實行在家上課，支持家長對於校園教育的更多控制，贏得勞登縣選民的心，攻下了這個民主黨堡壘。

本次與韋克斯頓對抗的Hung Cao在很大程度上延用了揚金的競選策略（後者亦多次在競選中為Cao站台），並利用拜登和民主黨的軟肋、強調通貨膨脹等經濟問題，被視為翻盤的熱門人選。

但Cao此次票數以頗大的6個百分點落敗，能說明在全國範圍不太可能出現共和黨的紅色浪潮。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月27日，維珍尼亞州羅阿諾克一間學校的家長和教師手持標語牌站在校園內。（AP）

「紅色浪花」在望

即便如此，從維珍尼亞州民主黨眾議員Elaine Luria的落敗仍給了共和黨贏下眾議院的希望。身為現任眾議員的Luria在該州一個沿海城市、退伍軍人密集的選區參選，根據AP最新開票數據，她以48%的選票敗給共和黨候選人Jen Kiggans，被奪走議席。

來自維珍尼亞大學的政治選區研究者J. Miles Coleman表示，「贏得像這樣的選取對共和黨奪回眾議院來說是必須的。」

Luria能否保住議席被視為民主黨能夠在多大程度上限制共和黨人贏面的指標，她對墮胎權的強烈支持，並抨擊像去年國會山暴亂這樣的共和黨極右主義對民主構成的威脅。2020年，拜登在該選區以1.9個百分點的微弱優勢獲勝，Luria也在此輪選舉中面臨來自共和黨的強烈攻勢，其最終落敗反映着共和黨在全國範圍內存在基本贏面。

眾議院選情目前仍如預期由共和黨佔優，但未見一面倒輕取眾議院議席的絕對優勢，參議院選情亦未見旗開得勝，共和黨樂見的「紅色海嘯」並沒出現。