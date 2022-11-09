美國中期選舉｜參議院選情解碼：關鍵四州主宰大局

美國中期選舉投票進入直路，陸續有更多點票結果出爐，選前預期民主黨能加爭保住的參議院，現由民主黨暫以48席領先，共和黨現拿47席，選情緊湊。而目前最備受關注的是四個關鍵州份為威斯康星州（Wisconsin）、亞利桑那州（Arizona）、佐治亞州（Georgia）和內華達州（Nevada），共和黨需取得其中三個才可控制參議院。



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以下盤點四州選情：

角逐連任的共和黨威斯康星參議員Ron Johnson是其中一個最可能被翻盤的紅色議席，但據《紐約時報》已點94%選票的結果看來，Ron Johnson仍能以險勝姿態保住該席位。然而，Ron Johnson與民主黨對手Mandela Barnes的得票差距不足兩個百分點。

至於上屆大選中「紅轉藍」的亞利桑那州，也是相當具睇頭的一場選戰，按紐時選舉結果預測，在已點63%選票當中，民主黨候選人Mark Kelly以7個百分點領先共和黨候選人Blake Masters，亦有較大可能成功連任。

此外，上次大選中兩黨選情勢均力敵的佐治亞州，這次參議院選情又見「五五波」局面，儘管已完成95%點票，但兩黨候選人得票皆不過50%，極大可能須進入第二輪投票（12月6日再進行）。爭取連任的共和黨候選人得票49.42%，民主黨挑戰者Herschel Walker則得票48.52%，兩者實際得票差距僅約35,000張。

不過現時選情最激烈的是內華達州，完成點票僅約七成，民主黨候選人Catherine Masto與共和黨候選人Adam Laxalt拉成均勢，仍有待進一步點票結果才知分曉。

截至本港時間5pm，《紐約時報》預測民主黨有66%機會保住參議院控制權，民主黨與共和黨有可能各取50個議席，因為副總統賀錦麗兼任參議院議長，如果拿下50席，民主黨因此仍控制參院。