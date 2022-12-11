她比梅根更叛逆　才貌兼備「英國王室女流氓」　3子女全沒頭銜

鏡頭前的扎拉公主（Zara Tindall），身穿運動風夾克，臉上一副桀驁不馴的表情，金發被風吹起，顯得又美又颯。最近，她首次為時裝品牌拍攝廣告，進軍時尚界，受到不少關注。



扎拉公主可以說是英國王室畫風最獨特的女人，雖然貴為已故英國女王伊利沙伯二世的外孫女，但行為舉止卻很另類，穿過性感禮服，拿過奧運獎牌，還打過舌釘，被媒體稱為「王室女流氓」。

不過叛逆歸叛逆，她的顏值還是很受公眾認可，曾被美國《人物》周刊評為「全世界最美麗的50人」之一。精緻的五官，極具感染力的笑容，再加上跟母親安妮公主年輕時神似的氣質，低調又高級，為攝影師所鍾愛。

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「王室叛逆者」

扎拉公主生於1981年5月15日，一生下來就跟別的王室小孩不一樣。根據1917年喬治五世發布的諭令，國王的孫輩可以自動獲得王子和公主的頭銜，以及「殿下」的稱號。可安妮公主卻主動向女王提出申請，希望不要給自己的孩子頭銜，讓他們過普通人的生活。所以，扎拉公主一出生就沒有公主頭銜。不過出於習慣，外界還是稱她為公主。

扎拉公主的全名「Zara Anne Elizabeth Phillips」（後改為「Zara Tindall」），同樣別具一格。一般來說，王室會從十幾個固定名字中，挑一個給小孩取名，可她的名字「Zara」卻是舅舅查理斯特意起的，希臘語意為「像黎明一樣明亮」，代表着光明和希望。 「Anne」和「 Elizabeth」，則是為了紀念母親和外祖母。看得出來，舅舅很疼愛這個外甥女，兩人在一起時有說有笑，甚至勾肩搭背。

在整個王室後輩中，可能只有扎拉敢這麼做。雖然動作看起來不夠淑女，但那股豪放灑脫勁兒，羨煞旁人。

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扎拉公主沒有王室規矩的束縛，母親又奉行放養教育，所以成長環境頗為寬鬆。少女時期，當其他兄弟姐妹們都在忙着學習王室禮儀、穿成大人的模樣時，她可以無拘無束地做自己。一次王室生日宴會上，扎拉公主突然伸出舌頭，炫耀自己金光閃閃的舌釘，把周圍人嚇得夠嗆，她卻不以為意，覺得自己沒打鼻環，已經很給面子了。

出席王室活動時，扎拉公主依舊離經叛道，穿着有違王室標準的性感禮服，當眾吐舌頭、做鬼臉，在白金漢宮聚會上大唱流行歌曲，與王室成員的形象格格不入。她還違反學校紀律，闖入男生宿舍，甚至被媒體拍到過蹦迪狂歡、對瓶吹啤酒、去過夜總會，顛覆了大眾對王室的想像。

因為無法領到王室津貼，扎拉公主只能自力更生，與越野路華、Rolex勞力士和投資公司Artemis有着長期合作，每年從品牌代言和品牌大使工作中賺取100多萬英鎊。對於這些商業行為，白金漢宮發言人曾解釋稱：「她（扎拉）並不肩負王室的職責。因此她如何選擇自己的職業，純屬她個人的私事。」

與「歪鼻子駙馬」結婚

結婚後，扎拉公主慢慢收斂自己的脾氣，展現出溫婉的一面。她的丈夫延德爾（Mike Tindall）是一名橄欖球球星，兩人是在悉尼的曼利碼頭酒吧認識的。彼時，扎拉公主剛跟前男友分手沒多久，前男友把她的私生活寫成書大賺一筆，這讓她憤怒不已，借酒澆愁。她在酒吧碰到了同樣心情不好的延德爾，兩人相見恨晚，聊得很投緣，從那以後就一直在一起。

延德爾常年在球場上奔跑，免不了磕磕絆絆，鼻子都被撞歪了。據說，丈母娘安妮公主曾讓扎拉勸延德爾把鼻子整一下。他整沒整不知道，但「歪鼻子駙馬」的名字倒是傳開了。2011年，他們在愛丁堡的卡農蓋特柯克結婚，婚後和安妮公主住在一起，一家人其樂融融。

扎拉公主與她的「歪鼻子駙馬」（點擊放大瀏覽）：

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延德爾性格開朗幽默，天生是個天生段子手。他運營着2個博客，是電視節目上的常客，成天與網友嬉笑怒罵。夫妻倆參加完大型活動後，他總會戴着扎拉公主的帽子搞怪，讓人忍俊不禁。他還喜歡和扎拉公主一起穿着情侶衣，拍些可可愛愛的照片。

婚後，他們育有3個孩子，分別是8歲的米婭、4歲的莉娜、1歲的盧卡斯。和他們的母親一樣，這些孩子都沒有王室頭銜。扎拉公主經常帶孩子們出去玩，她分享說：「如果我有什麼計劃，那肯定會在戶外，騎馬或做一些活動，比如去德文郡或蘇格蘭旅行。」她心目中的夢想之旅，和普通媽媽一樣，希望孩子們一直在外面玩兒，一整天都不看手機或 iPad，晚上累癱直接睡覺。

扎拉公主坦言自己的育兒方式，受母親安妮公主的影響很大。每次被問及榜樣是誰時，她都會毫不猶豫地回答「我的母親」。她感謝母親當年的先見之明，讓自己擁有自在的童年，也一直追隨母親的腳步，傳承家族在運動方面的成就。

馬背上的公主

在學生時代，扎拉公主就展現出過人的運動天賦，代表學校參加過曲棍球、田徑和體操比賽，並在埃克塞特大學獲得了物理治療師資格。從2002年起，她開始參加馬術比賽，在國際賽場上嶄露頭角，獲得歐洲年輕騎手比賽銀牌、國際馬術大賽亞軍，外號也從「叛逆公主」變成「馬背上的公主」。她還投票當選為2006年度BBC體育人物，巧的是，她的母親安妮公主也在1971年獲此殊榮。

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混合着乾草與馬匹氣息的馬場，是扎拉公主最喜歡逗留的地方。不過，她的馬術之路並非一路坦途。2004年，她被英國奧運協會列入英國馬術奧運代表隊名單，但參賽馬匹在訓練期間意外受傷，使得她不得不放棄比賽。歷史總是驚人的相似，4年後，她的愛馬再次受傷，她與北京奧運會擦肩而過。

當年10月，她在法國波城的一項越野賽事中意外墜落，右鎖骨骨折。而她所騎的那匹馬，在翻倒樹籬後摔斷了脖子，被實施了安樂死。可能是好事多磨，直到2012年倫敦奧運會，31歲的扎拉公主才終於圓了夢。她縱馬馳騁在切爾滕納姆賽馬場，摘得馬術三項賽團體銀牌，成為第一位拿到奧運獎牌的王室成員。安妮公主親自為她頒獎，這是奧運會歷史上第一次由母親給自己的孩子頒發獎牌。扎拉說這是一段非常獨特的母女時光，「簡直是棒極了」。

扎拉公主的前半生，的確活成了很多人羨慕的模樣。從含着金湯匙出生，到成長為叛逆少女，再到體育界的佼佼者和時尚界的寵兒，她讓我們看到王室成員的另一種活法：哪怕沒有公主頭銜，也能活得自帶光環。