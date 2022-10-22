意大利低學歷「胖MM」犀利逆襲　梅洛尼坐上總理大位背後有故事

金髮藍眼、身材嬌小的梅洛尼（Giorgia Meloni），最近成為意大利最受關注的女人。她在人群中看起來毫不起眼，但只要一開口，那帶着意大利口音的英語中氣十足，一下子就吸引了人們的目光。



梅洛尼從小被父親拋棄，為了養家，她曾做過夜店服務員，當過明星家保姆。然而看似普通的她，卻在9月下旬的意大利議會選舉中獲勝。發表勝職演説時，她直言「我們這才剛剛開始」，寥寥數語足以窺見她的勃勃野心。

目前，她正加緊制定內閣成員名單，預計將在10月底完成新一屆政府的組閣。如果組閣成功，她將成為意大利歷史上第一位女總理。

（編按：意大利兄弟黨領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）10月21日宣布成功合組執政聯盟，令她成為當地史上首名女總理，亦是自二戰後以來，再次有極右政府上場。）

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女總理的另類着裝

整個競選期間，梅洛尼的着裝都很隨意。簡單的T恤、襯衫、外套，再加上緊身打底褲和運動鞋，就成了她的「戰袍」。有時，她甚至直接穿着針織衫就去演講，眼神裏的堅毅和生活化的服裝之間，莫名形成一種反差。哪怕穿上正式西裝，她的搭配依舊不倫不類。經常上身穿着西裝外套，卻配上休閒褲，再穿上白鞋，充滿「大媽」感。

有網友評價她的大蝴蝶結襯衫和波點上衣，説這些衣服就像是從廉價超市買的。別人站在台上都是一副拘謹的模樣，她倒好，對着鏡頭比起耶，還露着牙齦咧嘴大笑，絲毫不顧形象。金髮披在肩頭，更顯得不修邊幅。她在網上很少曬精修圖，而是各種謎之角度的自拍，眼紋、法令紋一目了然。就連大選投票當天，她都沒有盛裝出席，反而是在皺巴巴的白色內搭外面，穿了件黑色皮衣，臉上妝容簡單。

作為政治人物，衣着往往傳遞出很多訊息，也暗示着執政理念。梅洛尼的人生起於卑微，這種接地氣的着裝風格，讓民眾耳目一新，未嘗不是一種宣傳手段。

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缺乏父愛的胖女孩

梅洛尼看似沒那麼精緻的着裝風格，和她本人的生活經歷有着直接關係。1977年，她出生於意大利首都羅馬加爾巴泰拉地區，這是當地有名的富人區。她的父親是一名税務顧問，算不上大富大貴，但也衣食無憂。然而在她2歲那年，父親突然辭去工作，登上一條開往西班牙的郵輪，多年杳無音訊，一家人失去了經濟來源。

為了維持生計，母親不得不同時打好幾份工。可即便如此，日子依舊拮据。雪上加霜的是，被父親拋棄的第二年，梅洛尼家的房子失火，一家人僥倖撿回性命，但家裏的一切都化為灰燼。母親帶着孩子們搬到郊區一座小公寓裏，附近住的大多是生活窘迫的窮人。

生活由奢入儉，讓梅洛尼感受到強烈的落差感，也讓她第一次體會到社會的殘酷。小時候，梅洛尼曾因為肥胖，被同齡人稱為「沒朋友的胖女孩」，還有人嘲笑她沒有父親。父愛的缺失，刺激着她不斷工作。她曾在羅馬的夜總會當女服務員，晚上工作，白天上學。她還在意大利男星Rosario Fiorello家做過保姆，照顧他4歲的女兒，陪孩子一起看動畫片、拼樂高。

為了擁有更好的形象，她給自己定下減肥的小目標，8年沒吃過一口意大利粉。或許生存壓力讓梅洛尼精疲力盡，她早早終止學業，大概只拿到高中文憑。

此前，有公開資料顯示，梅洛尼從羅馬亞美利哥．韋斯普奇學院畢業，獲得語言文憑。但這張文憑受到不少人的質疑，因為這所學院是專門針對旅遊和酒店業的技術高中，沒有資格頒發語言文憑。不過，雖然梅洛尼的學歷沒有那麼高，經歷也很平民化，但這些特質反而讓她脱穎而出。在人們眼中，她不是高高在上的精英，而是從底層一路走上來逆襲者。她的痛苦、掙扎、蜕變，讓同樣處在困境中的人們獲得某種共鳴。

意大利兄弟黨領袖梅洛尼（中）10月21日宣布與聯盟黨黨魁薩爾維尼（右）及意大利力量黨創辦人兼前總理貝盧斯科尼（左）成功組成執政聯盟，是當地自二戰以來再次有極右政府上台，同時亦令梅洛尼成為首位女總理。（AP）

不打算結婚的「姐弟戀」

在婚姻方面，梅洛尼同樣不走尋常路。她的男友詹布魯諾今年41歲，比梅洛尼小4歲，是一位新聞主持人。兩人因工作相識，已經相戀7年，並育有一女。不過，他們還沒有結婚，未來也沒有結婚的打算。

當時，梅洛尼來得匆忙，沒來得及吃飯。在節目播放廣告時，助理遞給她一根香蕉墊飢，她還沒吃完，詹布魯諾就一把奪過她手裏的香蕉，以免手拿香蕉的畫面出現在節目裏。在那一瞬間，兩人的眼神以一種奇怪的方式對視。梅洛尼還以為他是現場助手，沒怎麼在意。不料，詹布魯諾卻在節目結束後，對她展開猛烈追求。在一見鍾情的火花下，兩人很快開始約會。2016年9月，他們的女兒吉妮弗拉出生，今年已經6歲了。

詹布魯諾平時非常低調，幾乎不談論個人生活，也很少和梅洛尼討論時事。唯一一次打破常規，是有位大學教授大罵梅洛尼，稱她為「牛」和「母豬」。詹布魯諾在電視直播中為她辯護：「我是梅洛尼的伴侶，她也是我女兒的母親。我為她一生所做的一切感到非常自豪。」

在梅洛尼眼中，詹布魯諾是一位稱職的父親，他經常把工作安排在晚上，好在白天有更多時間陪伴女兒。平時，也是他接送女兒上學。對於詹布魯諾的付出，她看在眼裏，在大選結果出爐後，當眾向他表達感謝。

梅洛尼成為意大利首位女總理，她的男友詹布魯諾將成為意大利首位「第一先生」。