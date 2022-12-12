科索沃現交火衝突　與塞爾維亞短暫降溫後「風波再起」？

12月11日晚上，科索沃北部塞爾維亞族抗議者與警方發生衝突，槍聲和爆炸聲此起彼伏，局勢高度緊張。此次封路抗議由一名塞族前警官被捕所引發，這是繼塞爾維亞上個月與科索沃當局就衝突達成協議後風波再起。事件正值兩國在歐盟斡旋下開啟關係正常化談判，或為雙方燃起新的火花。



剛剛過去的周末，科索沃北部的塞族人為聲援一名辭職抗議的前警察Dejan Pantic而封路示威，導致兩個通過塞爾維亞的過境點被封鎖，期間他們更與警方發生交火衝突。科索沃警方表示，周六晚上他們在與塞爾維亞接壤的一個湖泊附近的不同地點遭到槍擊，警察出於自衛進行了還擊。在科索沃北部巡邏的歐盟駐科索沃法治特派團（EULEX）也指，同日晚上有人向特派團的一輛裝甲車投擲震撼手榴彈，但沒有人受傷。

歐盟、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）均呼籲抗議者冷靜、避免局勢升級，後者又要求科索沃當局放人，「針對駐科部隊和歐盟駐科法治團的攻擊決不能發生」。歐盟外交代表博雷利（Josep Borrell）則警告，「不會容忍針對歐盟使團成員的暴力行為」，敦促塞族人拆除路障以及科索沃當局「將肇事者繩之以法」。

2022年12月11日，科索沃警察在米特羅維察小鎮北部的大橋上巡邏。（Reuters）

武契奇又表示，抗議者不應攻擊駐科索沃歐洲使團，原因是「科索沃主要族裔的阿爾巴尼亞人想把整件事建立在這起攻擊之上，因為他們沒有其他東西可以向世界展示。」

美國駐普里什蒂納（Pristina，科索沃首府）和貝爾格萊德（Belgrade，塞爾維亞首都）大使館在一份聯合聲明中說，美國對科索沃北部目前的局勢表示深切關注，「呼籲每個人都保持最大限度的克制，立即採取行動以實現局勢的降級，並避免採取挑釁行為。」

科索沃獨立不被塞方承認

科索沃於2008年宣佈獨立，唯塞爾維亞拒絕承認，認為科索沃是該國的一個自治省。數月前科索沃當局要求塞族人替換早期的塞爾維亞車牌、採用科索沃車牌，激起這群生活在科索沃北方、拒絕承認科索沃當局的塞族人怒火，上演一輪暴力抗議。上月，雙方政府曾一度達成協議化解衝突，不料不到一個月內再掀風波。

2022年12月11日，在科索沃北部塞族人聚居的一個城市，人們在路障附近行走。（Reuters）

科索沃總理庫爾蒂（Albin Kurti）表示已要求北約的駐科部隊特派團拆除路障：「我們呼籲駐科部隊保證行動自由並拆除路障，惟駐科部隊要求有更多時間來完成這項工作，所以我們在等待。」

目前，塞爾維亞與科索沃正在歐盟的斡旋下開啟雙方關係正常化的進程，但當前局勢再度升溫，或破壞這一最新努力。科索沃警方周日又增加了在北部城市巡邏的警力，使得局勢更加緊張。

科索沃破壞協議？

因車牌事件僵持不下數月後，11月初，包括法官、各市市長和約600名警察在內的塞族公職人員曾為抗議當局的「換牌令」而集體辭職。雙方及後本在歐盟及美國的斡旋下於同月24日達成協議，塞爾維亞同意停止發放帶有科索沃城市名稱的車牌，而科索沃則承諾「停止與車輛重新登記有關的進一步行動。」

塞爾維亞總統武契奇（右）8月25日在首都貝爾格萊德會見歐盟特使萊恰克（Miroslav Lajcak），討論該國與科索沃之間的爭議。（AP）

12月10日，作為集體辭職一員的Pantic在一個過境檢查站遭到逮捕的消息傳出後激怒了塞族人，試圖封路來阻止當局將Pantic帶至普里什蒂納。科索沃警方稱堵路中斷了交通，迫使當局封鎖了兩個過境點。警方此前稱，Pantic是因涉嫌襲擊國家機關、選舉委員會辦公室以及警察和選舉官員而受控，當中選舉委員會的樓房受到破壞。

然而，武契奇在本月10日晚間對全國發表講話時表示，雙方早前達成的協議和聲明，只有在獲得區域領導人的授權後，科索沃當局才能在塞族人佔多數的城市部署特別警察部隊，而科索沃此次部署警力應對抗議者的行動破壞了這一協議；他還指控科索沃當局是在毫無根據的情況下指控並逮捕Pantic，並列舉了近日來科索沃特殊部隊引發的一系列事件，以及當局的各種「日常謊言、壓力和欺騙」。

武契奇威脅派兵

昨日（11日），武契奇進一步宣佈將援引聯合國安理會第1244號決議，尋求北約批准、允許該國在科索沃北部派駐軍隊和警察。一旦成功派遣，雙方的衝突可能會急劇惡化。但武契奇也承認，獲准的可能性很小，指對此「不存在幻想」。

2022年12月11日星期日，在科索沃北部的Rudare村，北約駐科索沃維和特派團（KFOR）的波蘭士兵停在一條被重型車輛封鎖的道路邊上。 （AP）

這將是塞爾維亞首次動用該決議條款。2008年科索沃在北約的支持下獨立後在聯合國管轄下「高度自治」。對於在該國北部聚居的塞族人，塞爾維亞依靠北約部署的科索沃和平實施部隊（KFOR）來確保安全，同時也是塞爾維亞不向科索沃派兵的保證。這約4000名維和人員十多年來維持着脆弱的兩方脆弱的和平，每當局勢惡化，KFOR便會發揮關鍵作用。

對武契奇的表態，科索沃總理指責這是「攻擊性」行為，並把抗議者稱為「犯罪集團」，要求塞族人與武契奇政府保持距離。

目前，塞爾維亞與科索沃正在歐盟的領導下尋求關係正常化，而科索沃則試圖加入歐盟，而實現正常化將是科索沃實現這一目標的重要條件。然而，隨着雙方關係再度緊張，這一目標如今有可能受阻。