黑天鵝亂入的一年　那些改變了全球歷史的國際大事｜走吧！2022

2022年，在國際社會似乎是不太吉利的一年。由年初至年尾，壞消息不斷，由「01國際」全年的瀏覽量，我們都可見出現了幾個突兀的流量高峰，反映多宗香港讀者十分關注的國際大事，既具深遠影響，也將寫進歷史一頁。



2月24日，俄羅斯侵烏——二戰以後歐洲最大規模戰爭

毫無疑問，俄羅斯2月底展開於烏克蘭的軍事行動是今年對全球影響最深的黑天鵝。儘管年初美國及歐洲的情報都指向俄羅斯將出兵烏克蘭，但卻沒料到俄方行動會是二戰以來，在歐洲最大規模的地面戰事。

2022年12月24，聖誕節前夕，在烏克蘭巴赫穆特，第聶伯河1號兵團軍人帶著武器走過前線戰壕中一棵聖誕樹。（路透社）

一方面，戰事初期，俄軍除了由北、東、南「三路包抄」，圍攻基輔或是迫使烏克蘭總統澤連斯基投降或逃亡。外界預計俄軍的速戰速決沒有發生，烏克蘭軍人死守反抗，加上歐洲及美國實際介入，持續提供武器及巨額資金援助，使戰爭演變成長久消耗戰，兩軍處於膠着狀態。

伴隨而來的就是西方與俄羅斯的互相制裁，能源封殺。未經半年已在歐洲，以至全球引發能源危機，通脹直線上升。為疫情後經濟及全球巿場帶來更大打擊。如今俄羅斯對烏克蘭展開強烈的冬季攻勢，澤連斯基於12底訪美後，從華盛頓帶着「聖誕禮物」——愛國者導彈回家。料兩方將展開更激烈戰鬥，在能源危機受困最深的歐洲，巿民的通脹痛感勢延伸至明年。當然，全球巿場環環緊扣，身在香港的我們也難以置身事外。

12月21日，美國華盛頓，澤連斯基向佩洛西及美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）贈送烏克蘭旗幟。該旗幟是來自巴赫穆特（Bakhmut）守軍，上面有前線士兵的簽名。（Jonathan Ernst／路透社）

而且，這場戰爭已把西方跟俄羅斯自冷戰結束以來相對和平的關係徹底撕破，「不受歡迎」的普京未有出席年底於印尼峇厘舉行的G20首腦峰會。西方擺出「民主世界對抗獨裁」的政治敘述只會繼續加打大意識形態對立，把中國與俄羅斯「歸類」，繼續加深對抗。美國有所成效？，除了銷售天然氣及武器所得的「戰爭財」，拜登為民主黨收得的中期選舉「成績單」也可見一斑。

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7月8日，安倍晉三遇刺——是邪教殺死了前首相?

日本前首相安倍晉三被刺殺，可說是日本在2022年的震撼彈，也或者是全年最令人吃驚的一宗國際事件。這不僅是因為近年最耳熟能詳的日本政治家突然死亡，安倍之死牽連的東西亦超乎想像。

刺殺安倍的男子山上徹也，聲稱是因為向統一教復仇，令事件更加耐人尋味，讓自民黨政教關係問題浮出水面，讓日本政界的地震持續至今統一教在日本紮根多年，在1980年代因「靈感商法」（算命的一種方式）涉嫌詐騙金錢受到輿論攻擊，教會一度沈寂下去。但統一教在改名「世界平和統一家庭聯合會」後繼續活躍，甚至滲透日本政界，與自民黨有糾纏不清的關係。

因此安倍之死成為岸田的計時炸彈，岸田為安倍舉辦國葬受到了批評；當岸田決定要黨內釐清與統一教關係時，卻發現自己的內閣成員不少都與其相關，加劇了國民對岸田政府的不滿。加上其他內閣成員的失言及選舉利益申報風波先後辭職，岸田內閣的支持度自7月安倍遇刺後不斷下滑，至11月時已一度跌至約30%警戒線。

即使摒除與統一教的關係，安倍本身的死亡對日本政界衝擊巨大。自民黨失去了黨內最大派閥的領導人，同時失去了能有效統一黨內派閥不同聲音的領袖。安倍是日本戰後在任時間最長的首相，任內經歷森友及加計校園事件仍屹立不倒，可見其優秀的政治手腕。

因此他的死亡等同讓自民黨失去領導，安倍2020年因病辭退首相職務後由菅義偉接任，後者一年的管治已證明其實力不足，2021年宣布不尋求連任，但接棒的岸田文雄情況亦不樂觀。有指自民黨正等待在2023年春天的統一地方選舉後，就會把目光放在政府身上，日本政府相信會再度陷入短命首相的循環。

無可否認，這宗發生在2022年的國際事件，必然會被深刻的記載於歷史中，成為人類難以忘記的一幕。

8月2日，佩洛西訪台——台海局勢催化劑

身為美國第三號人物的眾議長佩洛西，未有理會中國再三嚴厲警告下，亦未有理會總統拜登勸阻，執意訪台。由於訪問前佩洛西未有公開亞洲之行的確實行程，中方有什麼反擊軍事行動引發巨大憂慮，出動戰機伴飛? 進行導彈試射？把台灣上空列為「禁飛區」？甚至迫降佩洛西的專機？

全球民眾在航班追蹤網站，實時盯着疑似載着佩洛西專機的行蹤，最終，佩洛西的確在台北松山機場降落。讓人鬆一口氣的是，中方當下表現克制，沒有馬上觸發了災難性軍事後果。隨着佩洛西結束這場「政治騷」，翌日飛離台灣後，解放軍展開一連三日「圍台軍演」，進行實彈射擊演練。

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年屆82歲的佩洛西心知11月中期選舉後，將很可能卸下眾議院議長一職，於8月「拼了老命」欲為自己的政治生涯「錦上添花」，公然的踩踏中國的「紅線」，雖未至於擦槍走火，但刺激台海局勢緊張升溫，成為中美對立的主軸，亦可見美國在「一個中國」原則上正在空洞化。

美國言行不一，一方面堅稱貫徹一中政策，另一方面又向台灣提供實質支持，加速對台軍售。在12月初，美國國務院批准向台灣出售4.28億美元的軍售，是拜登上任總統以來第七次。拜登更於剛過去的12月24日，簽署了《2023年國防授權法案》，包括授權在未來5年向台灣提供達100億美元的軍售，引發中國外交部對美提出嚴正交涉。解放軍東部戰區於25日遂於台灣周邊海空域進行戰備警巡和打擊演練。

有分析認為，中共是以佩洛西訪台為藉口，建立「新常態」改變台海現狀，然而，北京就算沒有這次事件，統一台灣已早已畫好了草圖，在佩洛西訪台後的8月10日，國台辦布了第二份統一白皮書，顯示北京將自己的步伐和節奏進進統一進程。佩洛西訪台，只是把台海危機更明顯地揭示在全球民眾眼前，中國處理台灣問題的時間或許來得更快。儘管邀得大批外國「政治明星」訪台演政治騷的蔡英文，亦避不過在11月底台灣九合一選舉中滑鐵盧，可見靠「抗中保台」的政治牌面已失效。