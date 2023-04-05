華御結專訪｜暖男老闆西田宗生　學習謙卑如稻穗

日本御結專門店華御結及OMUSUBI的母公司百農社國際有限公司位於荃灣的辦公室，風格有點像初創，他也經常以日本5円提醒自己的創業初心。



創辦人兼董事長西田宗生拿5円—— 上面是個稻穗，下面有水流，中間是齒輪，象徵了那個時代日本的三大支柱產業農業、水產及工業，5円的金色也正是稲穗收成時的金黃色。「稻穗的生長其實很有日本人的精神，生長的時候會望著太陽，抬高頭、照著太陽生長。到他長成、收割的時候，他就會慢慢自然彎腰，代表日本人的謙卑。」

西田宗生說，5円硬幣上面是個稻穗，下面有水流，中間是齒輪，象徵了那個時代日本的三大支柱產業農業、水產及工業。（歐嘉樂攝）

從稻田學習謙卑

這種謙卑，也許是從走訪農田的經驗中學會的。西田宗生20出頭創業以來，走訪日本多達50個稻米農場尋找合作的大米供應商。吃遍日本米之餘，有時還會跟農民吵架「 生產者通常自尊心很強，不是給錢就一定會賣給你。對於自己生產的米，很有尊嚴。」西田宗生因此每次都會親身去跟生產者講述自己的理念，很認真的吃光農民準備的飯菜，必須吃光才離開以示尊重。

每次從農民手上拿到稻米樣版後，西田宗生都會逐款逐款去試味，並逐個逐個向生產者回應，不論覺得米好不好，他都會直接向生產者給意見。「有的會生氣，有的會吵架。但就這樣一直磨合，吵下又讚好下，慢慢就聯繫出來。」更有試過幾次生產者叫他親自試下耕田，唯有謙卑地說不懂，也因有這些落田的經驗，才開始明白如何種出好的米。

為了令自己的員工也體會到這一點，百農社辦公室裏設立了一個「室內稻田」，希望甚少接觸耕種的香港員工，透過觀察稻米生長過程了解粒粒皆辛苦。

「飯盒風波」

說起本港小學早前的「飯盒風波」，午膳供應商「活力午餐」暫停供飯兩天，影響約10萬名師生，華御結是第一時間站出來的其中一間本地公司。當時西田宗生從香港同事口中聽到這個事件，便全力支持同事想辦法幫忙，也收到不少學校的請求。最終華御結於2月20及21日為近20間學校解決燃眉之急，提供了超過11,000個御結。

經過這次事件，已來香港十多年的西田宗生有很大的感受：「就是覺得可以繼續做，如果可以幫助到香港巿民，係可以繼續做下去。不一定是圍繞學校，或許是很多其他企業，甚至是醫院，有需要的話，都希望可以出一分力。」

後記：



記者到訪百農社辦公室，很感受到西田宗生對於日本農業，香港巿民，乃至自己員工都十分關愛，不論辧公室的桌椅（訂造了可升降的辧工桌，讓員工久坐後可站着工作）、廁所（日式智能馬桶！）、御結工場設了護手的洗手梘液（因為進出工場的員工，每天要洗手上二十次）、一比一的模擬商店（讓前線員工受訓），都感受到這位老闆的暖男系作風。