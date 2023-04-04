華御結專訪｜讓港人迷上飯團　分店由1間到120間的「港產日企」

百農社國際有限公司旗下的首家品牌華御結選址在葵涌開業，轉眼12年，香港人的飲食文化又多了一個「常客」，午餐又多了一項選擇。華御結在香港已成為大家熟識的品牌，分店超過120間，這間「港產日企」計劃下一步將以新品牌OMUSUBI衝出香港，目標是在第二個十年開夠一萬間。



創辦人兼董事長西田宗生透露自己在19歲已開始創業，為了找出要做一門什麼生意，他投書400封信向不同的企業家請教創業之道，最後獲得40人回覆。在這40人的回信之中，西田發現不一定所有成功的企業家都是天才，但他們的共通點是都是心中有一個願景及使命。

想振興農業 全因一個人？

其中有回信者提議他向農業發展，加上西田宗生的外公本身是農業生產者，惟礙於生計艱難最終只能放棄了。「首要是因為自己身邊最親的人，因為農業未能振興而沒有了生計，覺得很可惜。希望可以幫到忙，這是我其中一個想法。」

選擇從事農業相關的路的另一主要原因，是因為農業生產是日本一個極重要的行業，幫助到農業的話對日本經濟幫助也很大。如今，百農社在本港每日製造數以萬計御結，希望在擴大業務之餘，也撐起日本農民。

從超巿取經

西田宗生最初想做日本米出口的生意，順理成章就來了日本米最大出口地——香港視察，其中一個活動是走訪百貨公司及超巿，了解日本米的銷情，並跟客人們搭訕。在傾談的過程中發現香港人原來不太會煮日本米，一般就是「直接放入飯煲裏煮」。

事實上，日本米要煮到粒粒飽滿是有一小秘訣——就是至少把米預先浸泡30分鐘至1小時，讓米吸飽水份才煮，而且飯煲、水量及時間都會讓出來效果有差異。西田宗生於是想到，為何不直接把米煮好直接讓香港人品嚐到最美味的日本米？於是決定要做飯團生意。

西田宗生又說，日本米有不不同的味道，天然的甜味及米香都不一，「但如果來做壽司會加入醋，遮蓋了米香。御結會把這日本米（的特性）發揮得最好。 」

對於香港人而言日本米和壽司都不陌生，當看實際數字，或許你也會震撼到。香港為日本米第一大出口地，2021年佔整體出口量達三分一，進口量超過7,000噸。農林水產省指出，香港對日本米主要需求是飯團及壽司，以及供應日式餐廳，並正逐年增加；該省又推算，2021年，本港壽司店的日本國產米使用量達2,000噸/年，而日式飯團店的用量規模也達1,000噸/年。

在香港以單一品牌計算，華御結絕對是日本米使用量最多品牌之一。西田宗生來港之初，香港並沒有飯團專賣店，最多只是超巿及便利店的有限度供應。好吃又正宗的御結，以往大概只能去日本才品嚐到。西田宗生指，日本人天天都食飯團，香港人認為的「美味」跟日本人也有點不同，「日本人較喜愛較黏和軟的米，香港人則鍾愛粒粒分明，較有嚼口的米，對口感要求很高。」

華御結創辦人西田宗生表示，下一步希望以新品牌OMUSUBI衝出香港。（歐嘉樂攝）

蝕足六年 等到港人接受飯團？

當年西田宗生在火炭工廈內設立了首個御結工場後，並2010年在葵涌開設了第一間分店。不過，開業以來也不是一帆風順，還記得葵涌店開業首天只賣了90個御結。華御結蝕足六年才轉虧為盈，但西田宗生自信理念正確，從沒想過放棄。

西田宗生的堅持也沒錯，生活節奏急、對日本食品情有獨鍾的香港人，日式飯團很快就成為了飲食日常的一部分。不論你是想吃一個簡餐的OL、趕上課的大學生，每天苦惱為孩子準備早餐的媽媽，還是「路過見肚餓」的香港人，飯團都是一個方案。

儘管香港人熱愛日本米不容置疑，進口量持續增長，不過要振興日本農業的確不容易。日本地理上山多地少，耕地分散，多數稻田都是小規模作業，而且日本米每年只有一造，成本遠較其他產地高昂，作為主糧去外銷自然不容易。日本本地對大米的消耗量呈下降趨勢，而目前出口米只佔總產量0.5%，因此大有提升的空間。

百農社每日要生產龐大數量的御結，穩定而優質的大米供應不可或缺。由開始創業的15年來，西田宗生可謂跑遍全日本尋找「靚米」，到訪的米農超過50家，親自跟生產者交流，試食他們的米。隨着生意擴充，米需求量龐大，因此要不時轉換來源地。

由華御結到OMUSUBI

在華御結立下了100間分店里程碑的同時，新品牌OMUSUBI的旅程才剛展開。OMUSUBI的四間分店目前選址全於港島人流最暢旺的地段（較多人知道是中環ifc內超巿對面），稱得上為百農社「Deluxe版」的御結品牌，店鋪走日系簡約風，只有白、紅、黑、木材、黃銅等色調。

比起華御結所採用的A級大米，OMUSUBI使用的大米可謂更高端。日本米農一般擁有較少農藥、花更多心機種植的自用米，西田宗生發現了農民這個「秘密」後，經過5年磋商和協調下，OMUSUBI現有直接合作供貨的農田，分佈日本多個地區，包括北海道、山形、新潟、長野、宮城等，出產這較少農藥、較美味的專屬米。

西田宗生透露，下一步打算以OMUSUBI這個品牌衝出香港，擬於深圳開首間分店，長遠而言，大灣區、中國內地及美國都具潛力的巿場。回想當年創業之初，西田宗生希望在香港開夠100間鋪，現在目標達成了，希望至2030年可以在各地開夠一萬間店。