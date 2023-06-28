鐵達尼觀光潛艇內爆｜恐怖模擬影片「再炒熱」　假人瞬間變肉醬

探索鐵達尼號（Titanic）遺骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）疑似「內爆」（ Implosion）造成5名乘客全數身亡，各種「爆炸模擬影片」因此廣為流傳。



近日有人翻出《探索頻道》（Discovery）的知名科普節目《流言終結者》（MythBusters）2009年製作「深海潛水衣失壓」模擬影片，可見用豬器官製作的人體模型在水下300英尺（約91米）時就被壓成肉泥，引起討論。

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《紐約郵報》報道，在《流言終結者》節目中，製作單位用豬的骨頭、肌肉、脂肪、皮膚、內臟等部位製作出一個人體模型，套上潛水衣後，讓它沉入水下約91米處（海平面9倍水壓）。

為防止假人被壓扁，每下降0.3米，工作人員就透過壓縮機為潛水衣注入足夠空氣，抵銷外在的水壓；到達水下約91米時，他們接着切斷供氧，模擬「深海潛水衣失壓」狀況。

影片中可見，僅30秒時間，水壓就將豬肉擠進頭盔，並「壓成肉醬」，潛水衣也跟着塌陷。

（編按：澳洲阿德萊德大學造船中心總監、任職副教授的菲西（Eric Fusil）說，泰坦內爆發生在40毫秒之間，所以身在潛艇上的人可能不知發生了什麼。罹難者在沒什麼知覺下去，這對遺屬來說，可能會是稍微令人覺得安慰的消息。）

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可怕的是，「泰坦號」下潛的深度是更深的3810米，美國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）稱，這意味着船上的5名乘客在不到1秒的時間內被「炸碎」。先前參與搜救的深海專家漢金（Paul Hankin）就表示，海下環境極其惡劣，5名罹難者遺體恐永遠找不到。

這段影片被翻出後瞬間獲得209萬次觀看，網友表示，「是被由外往內壓扁，大概300~400個大氣壓」、「這次『泰坦號』所在深度的水壓是影片中的快40倍」、「照實驗來看，那5個人直接變血水，連遺體都沒了」、「花25萬美元當魚飼料。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】