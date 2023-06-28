鐵達尼觀光潛艇內爆｜恐怖模擬影片「再炒熱」　假人瞬間變肉醬

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

探索鐵達尼號（Titanic）遺骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）疑似「內爆」（ Implosion）造成5名乘客全數身亡，各種「爆炸模擬影片」因此廣為流傳。

近日有人翻出《探索頻道》（Discovery）的知名科普節目《流言終結者》（MythBusters）2009年製作「深海潛水衣失壓」模擬影片，可見用豬器官製作的人體模型在水下300英尺（約91米）時就被壓成肉泥，引起討論。

點圖放大瀏覽模擬影片截圖（慎入）：

+19
鐵達尼號觀光潛艇海難　母指19歲罹難兒子渴望登船：是我讓位給他鐵達尼號觀光潛艇｜險登泰坦號　富豪Chris Brown爆臨陣退縮原因訪鐵達尼號泰坦號潛艇5人全死　占士金馬倫：與Titanic悲劇非常似

《紐約郵報》報道，在《流言終結者》節目中，製作單位用豬的骨頭、肌肉、脂肪、皮膚、內臟等部位製作出一個人體模型，套上潛水衣後，讓它沉入水下約91米處（海平面9倍水壓）。

為防止假人被壓扁，每下降0.3米，工作人員就透過壓縮機為潛水衣注入足夠空氣，抵銷外在的水壓；到達水下約91米時，他們接着切斷供氧，模擬「深海潛水衣失壓」狀況。

影片中可見，僅30秒時間，水壓就將豬肉擠進頭盔，並「壓成肉醬」，潛水衣也跟着塌陷。

（編按：澳洲阿德萊德大學造船中心總監、任職副教授的菲西（Eric Fusil）說，泰坦內爆發生在40毫秒之間，所以身在潛艇上的人可能不知發生了什麼。罹難者在沒什麼知覺下去，這對遺屬來說，可能會是稍微令人覺得安慰的消息。）

【延伸閱讀】鐵達尼號觀光潛艇自爆模擬影片曝光　先「壓扁捲曲」再爆炸解體（點圖了解更多）：

+17

可怕的是，「泰坦號」下潛的深度是更深的3810米，美國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）稱，這意味着船上的5名乘客在不到1秒的時間內被「炸碎」。先前參與搜救的深海專家漢金（Paul Hankin）就表示，海下環境極其惡劣，5名罹難者遺體恐永遠找不到。

這段影片被翻出後瞬間獲得209萬次觀看，網友表示，「是被由外往內壓扁，大概300~400個大氣壓」、「這次『泰坦號』所在深度的水壓是影片中的快40倍」、「照實驗來看，那5個人直接變血水，連遺體都沒了」、「花25萬美元當魚飼料。」

鐵達尼號觀光潛艇｜旅程好難頂？舊客直言屈厔：甚至坐到別人身上美國父子最後一刻讓票富商避死劫　泰坦號CEO生前短訊內容曝光泰坦號海難｜鐵達尼號死者遺屬痛罵：把水底墓地當迪士尼樂園可恥鐵達尼號觀光潛艇泰坦號深海內爆　專家：5乘客遺體恐永遠找不到鐵達尼號觀光潛艇海難｜英國富商與19歲兒子喪命　親戚揭心酸真相鐵達尼號觀光潛艇公司老闆娘是罹難者後代　電影中情深老夫婦原型鐵達尼號失蹤觀光潛艇沉前最後畫面首曝光　駕駛員坐小艇揮手微笑鐵達尼號觀光潛艇「氧氣耗盡」後續？專家揭可怕真相：過程很漫長

延伸閱讀：

被陸外長秦剛訓斥一小時？紐西蘭外長：是有「熱烈討論」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

鐵達尼號觀光潛艇失蹤事故結果如何？

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）表示，搜救人員在距離鐵達尼號沉船處500公尺的海底發現泰坦號的殘骸，而分析結果顯示，這些殘骸的狀態符合潛艇壓力室內爆的現象，推斷艙內5人可能在瞬間死亡......點擊了解更多

鐵達尼號觀光潛艇上有什麼人？

鐵達尼號Titanic
海難
熱話
TVBS新聞網