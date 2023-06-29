鐵達尼號觀光潛艇「內爆」是什麼？揭開人體瞬間粉碎背後科學原理

【鐵達尼號觀光潛艇泰坦號內爆】由美國旅遊公司 OceanGate Expeditions營運的觀光潛水器泰坦號（Titan）於6月18日在前往賞知名沉船鐵達尼號（Titanic）時失聯，由於過程離奇，甚至有人認為是鐵達尼號的詛咒。經過調查證實泰坦號在深潛的過程中發生內爆，潛水器內的5名乘員瞬間喪命。後續除了在鐵達尼號附近發現泰坦號的的殘骸外，近日也傳出在潛水器碎片中發現疑為人體遺骸的組成。



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泰坦號參觀鐵達尼號下潛過程中失聯 研判發生「內爆」意外

在6月18日5名乘客參加美國旅遊公司OceanGate Expeditons的鐵達尼號探險行程，原先預計達乘泰坦號潛水器，深潛2個半小時到達水深3180公尺的鐵達尼號沉船處，不過在下潛1小時45分後潛水器便失聯，經過多日搜救未果後，於22日在距離鐵達尼號沉船處約488公尺的海床上現泰坦號破碎的船體，研判為發生「內爆」意外。

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「內爆」是什麼？巨大壓力讓船體、乘員瞬間粉碎

鐵達尼號沉船的所在位置為水下3810公尺處，專家指出，在地表人類所承受標準大氣壓為每平方英寸15磅（每平方公分1.0036公斤），泰坦號下潛的深處每平方英寸的壓力可達4、5000磅左右（每平方公分281至351公斤），最高為標準大氣壓的350倍左右。在這樣的巨大壓力下，若潛水器若出現船體缺陷或故障，內部沒有足夠的壓力與外部壓力達到平衡，就會產生「內爆」（implosion）的情形。和一般的向外爆炸（explosion）相反，「內爆」為巨大的壓力導致物體瞬間向內塌陷。

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發生內爆，意味著整個潛水器內部的乘員會在瞬間受到巨大的壓力擠壓，且這種由外向內的壓力能夠讓物體被瞬間壓扁、解體。泰坦號潛水器上共有5名乘員，除了OceanGat Expeditions的執行長Stockton Rush和法國籍潛水器駕駛員 Paul-Henri Nargeolet 外，還包括富豪Hamish Harding、巴斯基斯坦富商Shahzada Dawood與其子Suleman。內爆能夠讓潛水器在1/20秒坍塌，也就是說5名乘員是在沒有反應時間的情況下瞬間身亡。

船體碎片中發現人類遺骸？將進一步分析調查

目前尋獲的部分潛水器碎片已陸續被打撈並且暫時送至加拿大的紐芬蘭（Newfoundland）碼頭，據《BBC》報導，美國海岸防衛隊表示，在船體殘骸中發現疑為人類遺骸的部分，此外還有潛水器的著陸框架、後蓋等構造，此案的海事調查委員會（MBI）將會進行進一步的分析及測試，釐清事發經過。

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