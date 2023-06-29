鐵達尼號觀光潛艇泰坦號內爆　美英法加齊調查　接下來有2大工作

接載5人前往參觀鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇泰坦號（Titan）發生內爆慘劇，潛艇殘骸終在6月28日運返加拿大紐芬蘭（Newfoundland）的港口，美國、英國、法國、加拿大都會參與調查工作。接下來的兩大工作包括分析船體殘骸尋找「破裂位置」，還有續搜尋人體遺骸。



美國海岸防衛隊會在英國、加拿、法國的協助下，尋找泰坦號失事原因。美國海岸防衛隊此前表示，他們在涉事水域發現5塊大型殘骸，將調查泰坦號為何遭遇海難。

尋找「破裂位置」

英國廣播公司（BBC）25日報道，殘骸碎片顯示泰坦號可能在行程中的某個時刻出現泄漏，導致船體內爆。在殘骸碎片帶回到陸地後，調查人員會分析碳纖維碎片的結構，每一塊都會在顯微鏡下仔細檢查，重點關注碳纖維絲的「方向」，以尋找撕裂線索，可能指向破裂發生的確切位置。

加拿大官員24日已表示，調查人員也會分析泰坦號母船「極地王子號」（Polar Prince）的航行數據記錄儀，以尋找有用資訊，當中會包括母船與泰坦號的通訊錄音，可能對調查有幫助。

搜尋人體遺骸

搜救人員仍會尋找死者的人體遺骸，美國海岸防衛隊稱，他們在船體殘骸當中找到疑似人體組織，醫療專業人員會展開分析。

據澳洲新聞網站「對話」（The Conversation）27日指，嚴重的內爆可能會導致潛水器結構與人體遺骸大面積破碎、散落，部份遺骸可能會被水流沖走，或者受海洋生物破壞。

若然人體遺骸暴露於水中，有可能遭深海動物吃掉，又或出現分解，骨骼與關節處逐漸分離，不過有時衣物可以幫助兩者仍然維持一個整體。

文章指，尋找人體遺骸的工作可能需要飛機和巡邏艦的觀察，甚至可能要靠雷達、聲納或衛星圖像。若然人體遺骸在水下深處，可能需要使用專門的打撈系統來應對深海環境。

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這宗慘劇發生於6月18日，載着5人前往參觀鐵達尼號殘骸的觀光潛艇「泰坦號」在下潛1小時45分後失去聯絡，政府之後接報到場搜索。

在黃金時間96小時過去後，美國海岸防衛隊22日於距離鐵達尼號殘骸約400米的位置發現潛艇部份殘骸碎片，確認它遭遇內爆，料5名乘客已身亡。

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