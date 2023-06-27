鐵達尼號觀光潛艇海難　母指19歲罹難兒子渴望登船：是我讓位給他

巴基斯坦富商父子搭乘觀光潛水器「泰坦號」（Titan）不幸喪命，原先家屬表示19歲男孩蘇萊曼（Suleman Dawood）為陪父親才跟着參加。不過她的母親克里斯蒂娜（Christine Dawood）在悲劇後首度受訪表示，兒子「真的很想去」，且他隨身帶着扭計骰，打算在3700米深海打破健力士世界紀錄。



《BBC》、《CNN》報道，克里斯蒂娜日前首度受訪透露，兒子蘇萊曼非常喜歡扭計骰，且能在12秒內破解，這次潛入深海他也攜帶魔方，且已申請健力士世界紀錄，打算在3700米深海創造歷史，丈夫達伍德（Shahzada Dawood）也帶着相機準備紀錄這一刻，未料兩人卻一同殞命。

克里斯蒂娜表示，原先是她要和丈夫一起下水，不過卻因新冠疫情取消，後來就改讓兒子參加，「因為他真的很想去」。

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18日父親節當天上午，達伍德父子倆要登上「泰坦號」前，克里斯蒂娜和17歲女兒阿麗娜（Alina）還在母船「極地王子號」（Polar Prince）上與他們擁抱並開玩笑，「我真的為他們高興，因為他們想這樣做很久了」。

克里斯蒂娜形容丈夫「對世界充滿好奇心」，常會在吃晚飯後要家人陪看紀錄片，「他像孩子般興奮」。

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當「泰坦號」失聯超過96小時後，克里斯蒂娜表示當時她已失去希望，發訊息告訴其他家人「做好心理準備」，女兒則是在發現殘骸後才徹底絕望；24日她們在教堂為父子倆舉行葬禮，為所有罹難者祈禱。

克里斯蒂娜表示，她和女兒會努力學習扭計骰紀念兒子，並承接丈夫的工作，最後深吸一口氣說道：「我真的、真的很想念他們。」

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