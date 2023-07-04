印度臥鋪巴士意外頻生　禁用「行走的棺材」？

印度南部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）高速公路上，本月1日清晨發生嚴重的火燒車死亡事故，一輛載着33人的旅遊巴士，在行駛期間發生爆胎、導致車輛翻覆而起火燃燒。據印媒的報導，意外造成至少有25人死亡，另有8人受傷，死者包括3名未成年孩童。巴士司機聲稱是爆胎導致翻車，事故原因仍在調查中。



有印度專家認為，除了印度的道路設計出問題外，是次意外涉事的臥鋪巴士目前在全球所餘無幾，在交通意外頻生的印度更儼如一副「行走的棺材」。



據當地警方表示，事發地點位於印度金融之都孟買以東約400公里的布林達納（Buldhana），包括巴士司機在內的傷者經已被送往馬哈拉斯特拉邦車禍現場附近的一家醫院，但不少死者因遺體被大火燒到焦黑而無法辨識，只能透過基因檢測來確認身份。警察總監Sunil Kadasane指，已經對這宗事故展開調查，重申：「目前的當務之急是確認屍體，並將其移交給其家人。」

是次意外事故的旅遊巴，當時正準備運載乘客，從該邦第三大城那格浦爾（Nagpur）前往浦那（Pune）參加一場婚禮派對。當地警方研判死亡事故的發生主因，除輪胎在行駛期間爆胎外，還有當地暴雨天氣的原故，才導致這宗馬哈拉施特拉邦史上最慘烈的交通事故之一。

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馬哈拉斯特拉邦首席部長辛德（Eknath Shinde）表示，他對這次事故感到「深深的悲痛」，並承諾向遇難者家屬賠償50萬盧比（約4.78萬港元）。總理莫迪（Narendra Modi）則在Twitter上寫道：「對布林達納發生的毀滅性巴士事故深感悲痛，我對那些死難者家庭表示同情和祈禱。願傷者早日康復。」

交通事故離奇高：「每4分鐘就有一人死亡」

據印媒的消息指，上述的旅遊巴共配有2名駕駛員，其中一人在事故中喪生，外界將矛頭指向司機，認為事發於凌晨1點30分，質疑是司機太疲倦而在行車期間打瞌睡，最終導致措手不及、沒有即時處置爆胎，進而釀成後續的意外慘劇。

總理莫迪在Twitter表示，對死難者家庭表示同情和祈禱，並願傷者早日康復。(Reuters)

不過，曾有調查報告引述公路警察局數據發現指，事發地點連結孟買（Mumbai）與那格浦爾的高速公路，過去一年總共發生360宗交通事故，造成68人死亡、150人重傷；不少學者質疑頻繁的事故與道路路線設計有關，容易造成駕駛者出現「道路催眠狀態」（road hypnosis）。

所謂道路催眠狀態是指，當駕駛者在狀況良好路段、或是過於筆直和沒有分散注意力狀態下，長時間駕駛汽車後，他們會逐漸放鬆警惕，並進入一種「精神恍惚」的狀態，衍生出許多錯覺或潛在危機。

事實上，在印度龐大的道路網路中，意外事故十分常見；由於當地許多道路的保養維修護不善，其危險的程度早已聞名於世。據世界銀行2021年發佈的一份報告指出，儘管印度的汽車數量僅佔全球的1%，惟該國卻佔全球公路死亡人數的11%。該報告估計，全印每年有15萬宗車禍死亡，即每4分鐘就有一人死亡。

不少印度學者質疑，頻繁的交通事故源於當地的道路設計。(Getty)

今年5月，印度一輛公共汽車偏離橋面，至少有21人死亡，據說是因司機在駕駛途中睡着。去年10月，在印度北部，一輛載有婚禮賓客的巴士偏離道路並掉入一個深谷，至少有31人死亡。印度當局表示，公路車禍每年使國家經濟損失約750億美元（約5,873億港元），而相關的醫療費用及收入損失則使得許多事故倖存者陷入貧困之中。

全球僅印巴兩國有臥鋪巴士？

撇除上述的道路設計問題，馬哈拉什特拉省省營客運公司（MSRTC）的巴士車體設計師Ravi Mahendale說：「臥鋪巴士允許乘客躺下，但它們提供的活動空間卻很小。萬一翻車，幾乎不可能及時逃往救生門。」他呼籲，印度應禁止所有意外中同類型的臥鋪巴士，更將其稱之為「行走的棺材」（moving coffins）。

所謂的臥鋪巴士，顧名思義是車上兩側均為臥鋪，還分上下兩層。在印度，車身長一點的臥鋪巴士，可以有多達50個床位，有的巴士公司更標榜「豪華舒適」。這些巴士車身闊度和高度約為2.44米至2.74米高，假如巴士突然向一邊傾斜，乘客就不可能到達緊急出口；而試圖從外面救援的人也面臨着一項艱巨的任務，因為他們需要爬上高達2.74米的高度，才能將乘客救出來。

Mahendale表示，他已經向道路運輸部寫了幾封信，要求它禁止生產臥鋪巴士。他說：「直到現在我還沒有得到任何答覆，除了印度和巴基斯坦，沒有其他國家有臥鋪巴士。」現時，當局已開始為私人巴士檢測車輛的性能狀態。

有乘客臥鋪巴士的印度人認為，臥鋪巴士的車身較一般巴士更高，急速轉彎時更容易翻側，加上高速公路的路段大多筆直，司機長時間駕駛容易睡著，如果突然遇到彎道，就容易發生事故；此外，巴士上的乘客大多會在車上睡覺，遇上意外大多也來不及反應，增加意外的風險。

印度不時傳出臥鋪巴士撞車或翻車意外，今年3月、6月也曾發生，所幸時間是在早上，傷亡人數因此較低。但去年10月發生的兩宗意外，合計造成16人死亡及80多人受傷。

有鑑於臥鋪巴士過去一直是這個南亞國家廣受背包旅客青睞的交通方式之一，能籍此體驗當地特有的交通出行模式，是次嚴重的交通事故意外，或許是當局重新關注這類巴士安全性是否經已不再合時宜的大好時機。