數據看：中美製造商「搬家」　墨西哥成「友岸外包」最大受益者？

從2018年美國前總統特朗普政府與中國展開貿易戰後，兩國貿易緊張關係持續。財政部長耶倫（Janet Yellen）去年又提出「友岸外包」（Friendshoring）或「近岸外包」（Nearshoring），使得同樣擁有廉價勞動力的鄰國墨西哥漁翁得利，吸引美國本土乃至中國製造商在當地擴大生產或建廠。該國也在今年首次超越中國，成為美國第一大貿易夥伴。



「你們必須來北美」

中國自從2014年超越加拿大後，一直穩居第一大對美出口國。但特朗普政府上台後對從中國進口的商品徵收關稅，以及設置其他貿易壁壘，部分額外關稅高達25%。拜登上台後中美貿易關係雖有所緩和，但仍然鼓勵對華「脫鈎」及「去風險化」，繼續加強與加拿大和墨西哥的貿易關係。2019年至2022年，美國從墨西哥和加拿大的進口量合計增長了 32%。

面對中美貿易摩擦持續的局面，急於躲避新徵收的中國進口商品關稅的美國製造商來說，轉移生產到墨西哥是最優選。該國擁有技術熟練的勞動力、良好的公路和鐵路網、成熟的出口產業和較低的貿易准入門檻。

去年10月以來，美國電動車企業特斯拉（Tesla）、玩具製造商美泰玩具公司（Mattel）、 國際家庭用品巨頭聯合利華（Unilever）等大型製造企業均將工廠轉移至墨西哥，更推動生產鏈的一併轉移。據墨西哥新萊昂州經濟部長Iván Rivas Rodríguez稱，特斯拉宣佈在新萊昂州建廠的計劃以來，已有30多家公司遷入新萊昂州，稱這是特斯拉向其供應商提出的要求，告訴他們「你們必須來北美」。

甚至許多中國製造商也在近幾年將工廠轉移至墨西哥：中國最大的傢具企業之一敏華、為福特汽車（Ford）、通用汽車（GM）供應的車輪製造商立中、中國辦公家具龍頭企業蘇寧家具等等。根據墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）的數據，去年中國企業在墨西哥的投資總額為25.2億美元，比2021年增長了約 50%。

受到這些因素影響，2023年上半年墨西哥的外國直接投資（FDI）創下歷史新高，超過290億美元， 較去年同期增長41% 。

「友岸外包」政策利好亞洲對手？

然而，美國從墨西哥的商品進口總額增長表現並不如預期。根據科爾尼諮詢公司（Kearney）編制的數據，2018年至2021年間，美國從墨西哥進口的製成品比例幾乎沒有變化。相反，包括越南和中國台灣在內的亞洲低成本競爭者從中獲益，中國以外的亞洲國家在美國製成品進口中所佔的份額從12.6%增加到17.4%，其次獲得增長的則是歐洲國家。

路透社報道指，許多在「友岸外包」政策下前往墨西哥的外資企業發現，政府對當地工業基礎設施投資不足、能源需求不斷增長、基礎設施老化且已達飽和狀態，不少工業園區面臨着花費數百萬美元建設輸電線路和變電站的壓力，在墨西哥北部的製造業地區，現在所需的線路和規格越來越長，加上能源成本飆升，在當地運營工廠的成本也越來越高。

許多美國製造商不得不耗資1200萬美元，建設一條全長12公里的輸電線，使得近年來客戶的能源成本增加了兩倍之多，而冗長的許可程序又使情況變得複雜。

貝克公共政策研究所（Baker Institute）美墨貿易研究員David Gantz說，如果墨西哥沒有如此嚴重的能源問題，那麼它就能很好地利用近岸外包，該國需要更多的援助來滿足新的需求。