跨國企業經理人：出口北美　墨西哥工廠除運費外「沒成本優勢」

談及墨西哥，其前總統波費里奧·迪亞斯（José de la Cruz Porfirio Díaz Mori，1876年至1911年在位）的一句話流傳百年——「可憐的墨西哥，離上帝太遠，離美國太近。」但觀覽近年來不斷重塑的全球供應鏈，墨西哥或許又該「慶幸」離美國夠近？

受中美貿易戰、新冠疫情、地緣政治等多重因素影響，從美國到歐洲再到亞洲，愈來愈多的企業和訂單湧入墨西哥，推動當地製造業高歌猛進。如今，這個陷於「中等收入陷阱」的拉美國家已取代中國，成為美國最大的貿易夥伴。

墨西哥製造業看起來一片火熱，但將鏡頭拉近，在當地佈局的製造工廠又面臨着哪些實際的「得」與「失」？跨國企業經理人吳威繼管理中國、越南的工廠後，又被安排負責墨西哥工廠的部分管理業務。其在百忙之中抽空分享了自己這一兩年來對墨西哥製造的一線觀察。



本文獲《觀察者網》授權轉載。



觀察者網：記得兩年前談新工廠選址時您點到幾個地方，除了越南、墨西哥，還有馬來西亞等等，為何最後墨西哥選項勝出？主要出於哪些考量？

吳威：首先是為了能就近服務北美市場，方便客戶了解我們在墨西哥的工廠，有機會多爭取北美客戶的訂單。我們有的產品系列是專門為美國及加拿大的客戶定製的，希望墨西哥工廠能夠提供更加快捷完善的產品服務。

這家工廠距美國邊境很近，卡車送貨不到4個小時。客戶下急單的時候，墨西哥的工廠最快可以在3天內完成訂單並送達美國目的地倉庫，這對於亞洲的工廠而言幾乎不可能做到。以墨西哥工廠為基地，我們對市場的反應將更加迅速，有利於提升客戶滿意度，加強與更多北美客戶的聯繫，歡迎更多的客戶到我們墨西哥工廠考察。

圖為墨西哥韋韋托卡（Huehuetoca），非法移民在火車車頂上行走。（Reuters）

另外一個重要因素是基於美國TAA（Trade Agreement Act，《貿易協定法案》）的要求。這是美國為保護國內產業、限制來自國外的競爭壓力而制定的一項法案，其中有很多政治方面的考量，因此中國大陸和越南都不在符合條件的國家和地區名單裏，而阿富汗和烏克蘭卻榜上有名。

這意味着一旦個別美國客戶需要我們的產品產地符合TAA要求，我們需要至少有一個工廠可以滿足——雖然量不大，但對我們來講也是很重要的份額。尤其有的客戶是經銷商，他們的客戶動輒幾百家，其中包括政府部門，我們希望可以全面支持他們所有的訂單要求，這有利於維護長期穩定的業務關係。

中美貿易戰初期，部分製造業訂單從中國大陸轉移到東南亞，比如越南、馬來西亞等國家。這對於很多北美客戶來講是不夠的，他們需要製造基地離美國市場更近一些。墨西哥製造因此而蓬勃發展，近乎於「被老天爺追着餵飯吃」。

觀察者網：您曾聊到在墨西哥辦廠費用高昂，請問主要指哪些方面的支出？相比中國、越南，墨西哥工廠在哪些方面存在成本優勢，具體能差多少？

吳威：墨西哥工廠的成本各個方面相對中國和越南都沒有優勢，除了到北美的運費。

墨西哥這個工廠就好比是給北美客戶準備的展示廳，看看我們這裏的生產環境和規模。真的運行起來後，我們的絕大部分產品還是從越南發來的。當然客戶通常會認證兩個工廠，但具體有多少比例從哪裏發貨，他們其實並不關心，只要符合協議就好了。唯一的限制就是某些TAA訂單必須從墨西哥出貨，所幸這部分量很小，還不到3%。

如果直接比較，墨西哥工廠的價格至少比越南貴三成。如果量小沒有規模優勢，那價格甚至能貴好幾倍；相比而言，中國工廠可以在一定時間內把成本做到和越南差不多，甚至還可能稍微低於越南的售價。這是我們之前實際比較過的。

我承認，對於處於不同發展階段的工廠，我們拿來直接比較未必公平。比如越南的工廠運營已經成熟了，各方面都很穩定，他們可以專注地做降本增效的項目；而墨西哥的工廠依然在學習階段，人員積累經驗和專業知識都需要時間，他們會犯錯需要「交學費」。後者經歷過漫長的學習曲線之後可能會有明顯的質的提升。我說的只是目前的情況。

圖為2023年9月，在墨西哥華雷斯城，卡車在Zaragoza-Ysleta過境橋附近等待過境進入美國。（Reuters）

觀察者網：大客戶要求至少設兩個廠，當前算總和，生產成本會有多大程度的變動？

吳威：成本肯定會大幅上升，但現在拓展業務量、儘量讓蛋糕變大是最重要的。成本高一些，短期可以接受，那是賺多賺少的問題，我們有時間採取各種方式來優化成本，這個並不是最難的課題。一旦有了新客戶，我們就可以逐步引流到越南製造。畢竟絕大多數客戶是沒有嚴格產地國限制的，尤其北美的經銷商，實際只有百分之幾的訂單有嚴格的產地國限制。

其實很多公司都是這樣，給美國客戶介紹就說「我們工廠很近啊，N個小時就可以送貨」之類；帶到墨西哥工廠參觀，等客戶簽約了就說，「還有一兩個其他國家的廠都認證一下吧，更能確保供應安全，反正都同屬一個母公司，管理流程和質量標準都是一樣的。」只要客戶沒有額外的採購成本，他們通常是支持起碼認證兩個國家的工廠供貨的。

觀察者網：《美墨加協定》為墨西哥設廠提供了一些優勢如關稅，但在勞工與環保等其他方面也對墨西哥設置了嚴格要求。你們當初辦廠時，是否一同考慮了這些條款？

吳威：辦廠是個浩大的工程，肯定要符合所有法規政策的要求。我們有本地資深的管理諮詢團隊，他們熟諳當地的各項法律法規。

墨西哥和美國的鄰里關係一直很緊密，穩定和諧依然是主旋律，這是墨西哥製造業的優勢所在——畢竟針對北美市場，任何一個跨國公司都無法選擇或單一依賴一個和美國關係不穩定的區域做工廠基地。

基礎供應鏈的差異、獲料成本的差距、人工及管理效率的高低等等，都遠不及關稅的影響來得快速而明顯。我們的產品如果是「中國製造」，就將面臨美國25%的高額關稅。高科技的工業產品都不便宜，這樣的高關稅導致很多訂單不得不被取消或轉移。

可以說，中國製造目前最大的障礙就是來自美國的貿易制裁。中國大陸有頂級的基礎設施、完整成熟的供應鏈、頂級的各行業專業人員。只要是技術成熟能投入批量生產的產品，全世界其他地方的工廠都很難和中國大陸的工廠競爭，除了一些對人力成本非常敏感的領域，比如輕工業。

圖為墨西哥華雷斯城外圍，幾名非法移民坐在火車上。（Reuters）

觀察者網：中國大陸有着完整成熟的供應鏈，這意味着不論是原材料還是工廠代工，都能迅速找到供應商，甚至有很多替代選項。不知道在墨西哥，尋找相關合作方是否方便？您在組建自己的供應鏈時遇到過哪些問題？最後如何解決？

吳威：除了技術含量低的簡單物料，我們繼續沿用中國本土供貨商，因為目前他們的確很難被取代。認證新供貨商及其物料，是一項非常耗費時間和金錢的任務，個別的關鍵物料還要申請終端客戶的許可。目前看來，大多數物料是沒有必要重新在墨西哥做本地化認證的，因為他們本地的同類產品肯定不會比中國的便宜。

墨西哥的本地供貨商品質管控做得也不夠專業。我們在墨西哥遇到了「中國製造」和「越南製造」都從未遭遇過的品質問題，包括紙箱標籤這樣的簡單物料。

把紙板折成箱子，然後把產品放進去，封箱完事，這是生產最簡單的一步。在中國大陸我們完全不需要擔心，但在墨西哥曾經發生大量本地產紙箱開裂的事故。工廠判定是原材料的問題，而本地供貨商整改了3次才徹底解決。

我們採購大量的空白標籤，其中有預先打印的天線接頭字符之類。結果墨西哥供貨商把字符打印位置搞反了，導致根本無法使用。基本檢驗的部分都控制不好，這些問題在中國大陸是不可想像的。中國做同類物料的優秀供貨商太多了，激烈競爭之下品質把控是非常嚴格的。

墨西哥供應鏈的問題，短期內是無法徹底解決的。這需要一個學習過程，至少三五年時間，經歷多種物料製造慢慢積累點滴經驗。迄今為止，我們的很多定製物料依然來自中國大陸的供貨商，它們品質穩定、性價比非常高，在墨西哥根本找不到合適的替代。

每個國家和地域的工廠都有自己獨特的企業文化和做事風格。墨西哥工廠的人員通常英語流利，每次開會溝通都很積極，面對客戶的要求都答應得很快，但他們執行的結果不時讓人失望。合作久了就知道，很多時候不能相信他們說的話，而更要看具體做出來的結果。這點和亞洲工廠的風格很不一樣。亞洲的員工開會說話不多，承諾的時候很謹慎總是留有餘地，但結局往往是令人滿意的。

觀察者網：若看政府與當地外企的關係，有一個說法，說中國政府介入得多，而墨西哥政府是管得太少。您對此是否認同？比如外企進入中國，從拿地建廠到招工投產等等，很多地方政府會提供「一條龍」服務；您在之前的採訪中提及越南工廠時也分享過，越南政府會優先保障納稅大戶的供電穩定等；不知道在墨西哥是什麼情況？

吳威：政府需要提供一個穩定安全的營商環境，尤其墨西哥的犯罪率還挺高。這個工業區總體被保護得很好，治安良好，各方面供應都很充足，我們沒有遇到因基礎設施問題影響生產的情況。

工業區吸引外資解決就業，海量製造帶來可觀外匯收入，說白了這裏都是外來財神在開店，保持這個聚財寶地的安全，對政府和黑幫都是有利的。

圖為墨西哥總統洛佩斯（Manuel Lopez Obrador）今年9月向媒體發表講話。（Reuters）

觀察者網：說到黑幫，據我的淺顯了解，以販毒集團為首的暴力犯罪分子在墨西哥尤其是美墨接壤地帶活動頻繁，他們對你們的經營是否有影響？

吳威：墨西哥的治安的確總體不算好。前面提到，外面再怎樣，我們在工業園裏的生產及物資流動是安全有序的。另外，我們在墨西哥的項目是做工業產品的，非常專業的工業模組，有的屬於客戶定製系統的物料，這樣的貨品對於犯罪分子而言沒有意義，因為搶來了也沒法直接用，而且還要去找專業客戶採購。而客戶對於這類產品都需要做認證，必須是合法渠道採購，否則沒有售後服務。

如果是民用消費電子產品如手機、平板電腦之類，就不好說了。如果運輸路上遇到路匪攔截，這將是非常慘重的損失。這些惡勢力也可能滲透進入製造業，工廠里有人透露貨運時間、車牌號、貨物料號以及數量，內外勾結之下，路上一大票貨物可能被路匪全部截去或搶走部分——如果對方不是特別貪心全部拿走，司機還要表示感謝。有官方統計顯示，2022年路匪劫車達7000多次。

觀察者網：疫情盛行期間，不少投資流入墨西哥，那時有觀點認為，「墨西哥製造」之所以能迅速興起，除了靠近北美消費市場、勞動力成本較低等因素外，也得益於當時海運價格高企、交貨時間過長——比如都是運到美國，貨物從中國海運過去可能要走30來天。現在全球出行恢復正常，海運價格也有所回落，您認為「墨西哥製造」的吸引力是否會打折扣，還是依舊會讓資本趨之若鶩？

吳威：在疫情期間，資本與個人都充滿了恐懼感。無法正常生產發貨對於製造業就是死路一條，所以必須要拓展其他可靠的製造業基地。尤其對於主攻美國市場的客戶，墨西哥具有得天獨厚的地理優勢，同時極大地受益於該國與多國的自貿協定。據官方統計，墨西哥出口總額中，美國市場份額佔到85%以上。美國商務部2023年上半年的進口數據說明，墨西哥已經取代中國成為美國的最大貿易對象。

中美貿易戰，墨西哥「被追着餵飯」，出口和吸引外資都有很可觀的增長，其中包括來自中國的投資——中國大陸的成本再有優勢，也抵不過出口到美國的關稅，因此很多中國公司也在這裏安營紮寨。

墨西哥現在已是製造業大國。他們的工業門類雖遠不如中國大陸齊全和成熟，但現在的工廠運營並不要求大而全的供應鏈。他們只要能完成成品製造的大部分步驟就可以了，很多原材料還是依賴進口的。

墨西哥製造會持續保持其特殊的地位，但其弱點也是顯而易見，比如前面提到的黑惡勢力問題。如果中國大陸製造業綜合評分是9.5分，那麼「墨西哥製造」就是7分左右。