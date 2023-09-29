東芝退市　財務造假只是遮羞布

「Toshiba，Toshiba，新時代的東芝。」這句廣告語，想必很多中國人都記憶猶新。曾經，主要電視節目播出前都會有這則廣告，東芝這家日本企業也在中國家喻戶曉。東芝生產的產品，特別是白色家電，與Panasonic、Sharp、Sony、日立（Hitachi）等一起，成為中國消費者的選擇之一。有一段時期，東芝還被認為是高檔家電產品的代表。

但這樣一家知名度很高、市場影響力很大、口碑也一直比較好的企業，竟然要退市了，確實有點讓人出乎意料。今年9月21日，東芝公司在官網宣布，由多家日本國內企業組成的「日本產業夥伴」（JIP）投資基金，從8月開始以公開要約的方式，在市場上對東芝進行收購。到9月20日，基金已持有東芝78.65%的股份，超過所有表決權的三分之二，完成了此次收購。據《讀賣新聞》報道，本次收購價格為每股4620日圓（約242港元），總額達到2萬億日圓左右。

在一般人看來，東芝這次被收購，感覺更像是一次重組。它股價仍然高達4620日圓，被收購的只是東芝78.65%的股份，東芝的總價值仍然達1284億港元左右，堪稱一家很值錢的企業。

東芝（Toshiba）過往一直是紐約時代廣場跨年倒數儀式的贊助商。（Getty Images）

但這可是曾經在市場呼風喚雨，不可一世的東芝，落到被收購的地步，哪怕再值錢，也是一種墮落。要知道，東芝可是以收購其他企業為標杆的企業，從1875年成立至今，不知收購了多少企業；直到2006年，還以50億美元（約391億港元）買下西屋電氣（核子反應爐製造商）77%的股權。如果沒有巨大的收購能力，東芝可能沒有Panasonic、Sharp、Sony、日立等發展得快，也不可能與這四家企業齊名。

然而，也就短短九年時間，隨着2015年財務造假醜聞的爆發，東芝就從一個買家變成一個賣家，依靠變賣資產維持生存。圖像傳感、生活電器、電視機及相關周邊設備、電腦、醫療系統等方面的業務，都全部或大部賣給了其他企業；特別是將佔儲存器市場份額世界第二的閃存晶片業務，賣給了美國的貝恩資本（Bain Capital），標誌着東芝已經沒有東山再起的希望了。

很多人認為，東芝的墮落是因為財務造假。顯然，這是沒有看到問題的本質。恰恰是，財務造假不僅不是東芝墮落的根本原因，反而是東芝墮落的遮羞布。如果沒有這塊遮羞布，東芝的市場價格可能還沒有這麼高。

必須看到，東芝落到今天這個地步，最主要的還是管理水平不高、創新能力不強、經營業績不佳。作為一家專門通過併購其他企業、佔有他人創新成果的企業，從確立併購目標起，就已經決定了東芝今天的命運。

東芝落到今天這個地步，最主要的還是管理水平不高、創新能力不強、經營業績不佳。﹙路透社﹚

就像過度仿製會影響創造一樣，過度併購也會影響企業的創新動力。反正只要有錢，就把別人的創新成果花錢買過來，自己則很少投入足夠的創新資源。短期內，效果一定比善於創新的企業明顯，擴張速度、發展效率也一定比創新型企業快。但是，從長遠來看，真正能在市場站穩腳跟的企業，畢竟還是創新能力強、創新意識濃、創新動力足的企業。因為，創新本身就是再創業的過程，會讓企業始終保持旺盛的創業熱情，具有很強的危機意識。像東芝這樣靠錢買創新成果的企業，一旦錢不再萬能，企業就面臨危機。

為什麼會出現財務造假現象？說到底，就是經營業績不好，沒有市場競爭力，效益下滑，為了維護市場的「聲譽」，避免被投資者拋棄，便想用造假手段來維護外在形象，保留一點「尊嚴」。殊不知，這樣的遮羞布，原本就是「皇帝的新衣」，一旦紙包不住火，財務造假醜聞也就暴露，讓企業瞬間跌下神壇。類似現象在商界並不少見，幾乎所有財務造假的企業，都曾經有過光鮮時刻，而光鮮的背後，則隱藏着虛假繁榮，不是真正有核心競爭力，經得起市場的檢驗。

所以，從東芝退市的案例中不難看出，無論是大企業還是小企業，無論是外國企業還是中國企業，只要不把着力點放在自主創新上，不時刻關注企業的創新工作，不具有危機意識，企業都會出現問題，並最終被市場淘汰。

作者是譚浩俊是中國財經評論員

